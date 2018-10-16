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Brandon Hsieh
Senior Director of Technology Compliance, Fastly
Brandon は Fastly の Senior Director of Technology Compliance として、テクノロジーとデータ管理プロセスを監査要件、お客様のニーズ、DevOps の慣習に対応させる取り組みをサポートしています。Fastly 入社以前は Ernst & Young や American Express などの大手企業に勤務し、キャリアを通じて社外監査役から社内顧問に至るまで様々な役職を経験してきました。ブリガムヤング大学で経営情報システムの学士号を取得しています。
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Fastly プラットフォームが SOC 2 Type 2 の認証を取得 | Fastly
Fastly のエッジクラウドプラットフォームは、お客様の重要なインフラストラクチャとデータフローの延長上にあります。そのため、Fastly がお客様から共有されたデータをどのように保護し、お客様の環境のセキュリティやコンプライアンスの義務に対してどのようなサポートができるのか知りたいと思われるお客様がいらっしゃるのも当然です。そうした疑問に答えることは、Fastly のコアバリューである透明性と信頼性を提供する一環であると私たちは考えています。本日は、Fastly のエッジクラウドプラットフォームの管理とモニタリングに対する Service Organization Control 2 (SOC 2) の Type 2 の監査を完了したことをご報告します。