Brandon Hsieh

Fastly のエッジクラウドプラットフォームは、お客様の重要なインフラストラクチャとデータフローの延長上にあります。そのため、Fastly がお客様から共有されたデータをどのように保護し、お客様の環境のセキュリティやコンプライアンスの義務に対してどのようなサポートができるのか知りたいと思われるお客様がいらっしゃるのも当然です。そうした疑問に答えることは、Fastly のコアバリューである透明性と信頼性を提供する一環であると私たちは考えています。本日は、Fastly のエッジクラウドプラットフォームの管理とモニタリングに対する Service Organization Control 2 (SOC 2) の Type 2 の監査を完了したことをご報告します。