良いボットをブロックせずに悪質なボットを阻止する Brooks Cunningham, Fastly Enterprise Solution Architects 悪意のあるボットをブロックしながら、信頼できる自動化を実行し続けましょう。正確な WAF コントロールにより、セキュリティを弱めずに偽陽性を減らす方法をご覧ください。 2026年2月04日

robots.txt に (AI 向けの) 新しいトリックを教える Brooks Cunningham Google-Extended や Applebot-Extended のような AI ボットが Web サイトのコンテンツをトレーニングに使用する方法をコントロールしましょう。シンプルな Disallow ルールで robots.txt ファイルを更新するだけです。 2025年9月16日

10分以内に Fastly Next-Gen WAF のデプロイを完了する方法 Brooks Cunningham Web や API のエンドポイントを保護しようとする際に組織が直面する主な問題として、セキュリティソリューションの複雑さや管理の難しさと、デプロイに時間と手間がかかるという2つが挙げられます。 2023年4月28日

セキュリティデータのエンリッチ化と Fastly エッジクラウドプラットフォームでグリンチボットをペナルティボックスに追加 Brooks Cunningham このブログ記事では、オリジンのレスポンスから得た情報を使って、不正な IP アドレスをペナルティボックスに追加する方法についてご説明します。Fastly は、エッジで実現可能なセキュリティソリューションを推奨してきました。今回ご紹介するのはその一例です。 2021年12月07日