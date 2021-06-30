Brooks Cunningham
Senior Security Strategist, Fastly
Fastly の Senior Security Strategist を務める Brooks は、パフォーマンスが高く、セキュアなエクスペリエンスをエンドユーザーに提供できるようお客様をサポートしています。アカウント乗っ取りやギフトカード詐欺、在庫アクセス拒否など、詐欺や不正行為に関するユースケースを専門としています。
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良いボットをブロックせずに悪質なボットを阻止する
悪意のあるボットをブロックしながら、信頼できる自動化を実行し続けましょう。正確な WAF コントロールにより、セキュリティを弱めずに偽陽性を減らす方法をご覧ください。
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robots.txt に (AI 向けの) 新しいトリックを教える
Google-Extended や Applebot-Extended のような AI ボットが Web サイトのコンテンツをトレーニングに使用する方法をコントロールしましょう。シンプルな Disallow ルールで robots.txt ファイルを更新するだけです。
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10分以内に Fastly Next-Gen WAF のデプロイを完了する方法
Web や API のエンドポイントを保護しようとする際に組織が直面する主な問題として、セキュリティソリューションの複雑さや管理の難しさと、デプロイに時間と手間がかかるという2つが挙げられます。
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セキュリティデータのエンリッチ化と Fastly エッジクラウドプラットフォームでグリンチボットをペナルティボックスに追加
このブログ記事では、オリジンのレスポンスから得た情報を使って、不正な IP アドレスをペナルティボックスに追加する方法についてご説明します。Fastly は、エッジで実現可能なセキュリティソリューションを推奨してきました。今回ご紹介するのはその一例です。
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次世代 WAF でリクエストをエンリッチ化し、漏洩したユーザー情報を特定する方法
Fastly を通過するリクエストは、さまざまな方法で変換することができます。この例では、エンリッチ化されたリクエストと Fastly の次世代 WAF を使用して、より多くの情報に基づいたセキュリティ判断を行う方法をご紹介します。