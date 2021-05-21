Chris Fallin
WebAssembly の Staff Software Engineer, Fastly
Fastly の Staff Software Engineer を務める Chris は、より広範な Compute@Edge インフラストラクチャへの統合など、Cranelift のコアコンパイラエンジニアリングに携わっています。最近では、Cranelift における新たなコンパイラバックエンドを開発し、パフォーマンス、コンパイル速度、セキュリティ、そして保守性を向上させる取り組みを統括しました。Fastly 入社以前は、Mozilla で Cranelift と SpiderMonkey JavaScript JIT の開発に携わっていました。Chris はカーネギーメロン大学でコンパイラ、静的および動的解析、コンピュータアーキテクチャの研究に携わり、電気・コンピュータ工学の博士号を取得しました。
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Compute で安全なサンドボックスを実現するための Cranelift の検証
先日、Fastly の WebAssembly チームと Bytecode Alliance は、WebAssembly と組み合わせることでサンドボックス型のセキュリティ機能を提供することができる、オープンソースの次世代コードジェネレーターである Cranelift に対して、厳格なセキュリティ評価を行いました。
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多層防御 : Wasm コンパイラバグによるトラブルを未然に防止
先日、Compute@Edge で使用している WebAssembly コンパイラの一部にバグがあることが判明しました。このバグによって、WebAssembly モジュールによるサンドボックス化されたヒープ外部のメモリへのアクセスが可能になってしまう恐れがありましたが、幸い、十分な人材やプロセス、ツールなどの対策のおかげで、悪用される前にバグを発見し、インフラ上でパッチを適用することができました。