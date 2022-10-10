Coben は、Fastly の Customer Incident Response チームを統括し、Fastly のステータスページとサービスアドバイザリープロセスの管理を通じて、世界各地の顧客担当エンジニアやチームが迅速にお客様にインシデントに関する通知を送信し、インシデント後に透明性の高い報告を提供できるようサポートしています。2019年に Fastly に入社する前は、Arrow Electronics, INC. で Quality and Compliance Manager を務め、グローバル認定を受けたサプライチェーンコンプライアンスと品質管理を担うプログラムの構築を担当しました。

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