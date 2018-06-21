Courtney Nash

変化するビジネスや技術要件に合わせてデジタルプレゼンスを継続的に調整、最適化、および保護するには時間がかかります。そこで、Fastly ではパフォーマンス、分析、およびセキュリティにフォーカスした専門家のコンサルティングサービスとして Quick Value パッケージを提供しています。Quick Value に含まれる各パッケージでは、Fastly の専門知識を活用して変化し続ける要件や現代ビジネスの複雑性に対処し、自社の IT およびエンジニアリングリソースを解放することができます。短期間に成功をもたらし、自社チームの満足度を上げつつ、ビジネスの推進に注力することができます。