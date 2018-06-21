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Courtney Nash
Director of Content
Courtney Nash は、Fastly の Director of Content Strategy です。以前は O'Reilly Media の編集プログラミングを統括し、Fastly の設立初期に大きく貢献した Velocity をはじめ、数多くのカンファレンスで議長を務めました。かつて神経科学者だった彼女は今も脳に魅了されており、人とテクノロジーのやり取りにおける脳の働きに強い関心を抱いています。ダンスや脳の仕組み、マウンテンバイクでジャンプする方法について教えたこともあります。
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Quick Value パッケージの紹介
変化するビジネスや技術要件に合わせてデジタルプレゼンスを継続的に調整、最適化、および保護するには時間がかかります。そこで、Fastly ではパフォーマンス、分析、およびセキュリティにフォーカスした専門家のコンサルティングサービスとして Quick Value パッケージを提供しています。Quick Value に含まれる各パッケージでは、Fastly の専門知識を活用して変化し続ける要件や現代ビジネスの複雑性に対処し、自社の IT およびエンジニアリングリソースを解放することができます。短期間に成功をもたらし、自社チームの満足度を上げつつ、ビジネスの推進に注力することができます。