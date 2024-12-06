Quick Value パッケージの紹介

短期間での成功

開発者のサポート

変化するビジネスや技術要件に合わせてデジタルプレゼンスを継続的に調整、最適化、および保護するには時間がかかります。そこで、Fastly ではパフォーマンス、分析、およびセキュリティにフォーカスした専門家のコンサルティングサービスとして Quick Value パッケージを提供しています。Quick Value に含まれる各パッケージでは、Fastly の専門知識を活用して変化し続ける要件や現代ビジネスの複雑性に対処し、自社の IT およびエンジニアリングリソースを解放することができます。短期間に成功をもたらし、自社チームの満足度を上げつつ、ビジネスの推進に注力することができます。

1 秒の価値

数年前、Financial Times 紙は、自社サイトを再設計し、ユーザーインターフェースを大幅にシンプルにして、表示するコンテンツの量を少なくしました。同社では、自社の全読者ベース全体で読み込み時間を 1 秒短縮したことでエンゲージメントが 5 % 増加したことが確認されました。事実、(非常に人気の高い MyFT 機能を除く) 同社サイトの他の機能よりも大きな収益が生まれたことで、同社は1秒の短縮に数百万ドルの価値があることを発見したのです。

お客様のビジネスにとって、1 秒の価値はどれくらいでしょうか?68 % のサイト閲覧者は、パフォーマンスが低いサイトには戻ってきません。さらに、サイトを離れた 46 % の閲覧者は友人にその否定的な体験を伝えます。自社サイトやサービスのパフォーマンスを分析し、理解することは困難な場合があります。技術者に経験がある場合や、どう対応するか適切なトレーニングが行われている場合を除き、これは非常に急な学習曲線となり、最終的にはエンジニアリング速度にも影響します。

自社サイトのパフォーマンスを把握していない場合、もしくはパフォーマンス問題の改善方法がわからない場合は、Fastly のサービスをご利用ください。Fastly の新しい Performance Optimization パッケージでは、経験豊富なコンサルタントが固有の属性を分析し、調整の可能性を判断するので、自社サイトの機能を最大限に引き出して、引き続きお客様のユーザーを満足させることができます。

継続性による自信

2億人以上のユーザーが利用する Pinterest は、ユーザーが夢中になれることを発見および共有するサービスを提供しています。Pinterest のサイトやアプリは非常に高速である必要があり、安全にユーザーの情報を保管する必要もあります。ソフトウェアエンジニアの Grant Gaudet 氏は、「当社は増え続けるグローバルなユーザーベース向けに構築しているので、Fastly の WAF 製品は、ユーザーと当社のビジネスを安全に保つ高速で安全なサービスの維持に役立っています。」と話しています。

アプリケーションはビジネスの重要な要素です。自社保有の収益を生み出すアプリ、パートナーアプリ (Magento、Drupal など) 、および社内アプリ (Salesforce、Box など) が混在しているかどうかに関わらず、収益の保護と自社 (およびユーザー) のデータを安全に保管するためには、すべてのアプリを保護する必要があります。攻撃者は、Web アプリの既知の脆弱性をバックドアとして使用する可能性があり、こういったデータ漏えいがビジネスの損失、評価の低下、そして顧客の不満を招く恐れがあります。適切な規模のセキュリティチームを配備し、企業にとって深刻な影響を及ぼし得るあらゆる脅威に備える必要があります。

Web アプリケーションファイアウォール (WAF) Tuning Plus パッケージは、Web サイトやモバイルアプリをいつでも安全に利用できるようにすることで、ビジネスの継続性を維持します。そして、お客様の設定を最新のものに更新することで、Fastly は実際の攻撃や試行された攻撃を管理して、それに応じてお客様の WAF を更新します。こうして、全体的なセキュリティ体制を強化しながら、お客様のセキュリティチームを増員することなく、アプリケーションの脅威に対する可視性を改善します。

可視性の持つ力

マーガレット・サッチャーの訃報やロイヤルベビーの誕生など、さまざまな速報を求めて数百万の読者が Guardian 誌のサイトにアクセスしています。そのため、同社は自社サイトにコンテンツや新機能を継続的に追加しています。Guardian は、変更をサイトにデプロイした後の問題を検出する早期警告システムとしてストリーミングログのリアルタイム分析を利用することによって、迅速なトラブルシューティングと読者への影響の最小化を実現しています。

今日の企業がデジタル世界で事業を展開している速度では、自社のサイト、製品、およびサービスに競争優位性があることや、顧客やユーザーを日々満足させていることを把握するためのリアルタイムのインサイトが不可欠な要素になりつつあります。Web レベルだけでなく、エンドユーザーやシステムの深部にあるインフラストラクチャで何が起こっているのかを把握できることで重要な可視性がもたらされ、意思決定や即時変更が強化されます。また、ビジネスレベルの意思決定者にすべてが想定通りに実行されているという自信も与えられます。

Fastly の新しい Logging Insights パッケージは、最適なパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスを目的とした問題の診断とトラブルシューティングをサポートします。お客様固有のビジネス目標に合わせて、Fastly が事前設定済みのダッシュボードのカスタマイズ実装をお手伝いします。便利なデータ可視化やアラートを利用することで、どこで問題が発生したのかという手がかりを求めて大量のログファイルを探す代わりに、傾向やパターン分析に時間を割くことができます。

自社サイトの最適なパフォーマンスへのチューニングを行う場合でも、WAF を管理する場合でも、そしてリアルタイムのログストリーミングからのインサイトを取得する場合でも、Fastly はお客様の拡張、革新、および顧客満足度向上を支援します。