Hannah Aubry
Senior Community Manager, Fastly
Wasm の未来を示す Fastly チームによる6つのトークセッション
Web の未来が Wasm にかかっている理由とは？
Fastly で高速化した Kubernetes
オープンソースのコンテナオーケストレーターである Kubernetes は、現在のクラウドの世界では「スケーリング」と同義語とも言えます。しかし、Kubernetes 自体をスケールアップする必要がある場合、どのようなソリューションを利用できるでしょうか？ もちろん Fastly です！世界中の開発者が Fastly のスピードで Kubernetes のバイナリを利用できるようになりました。
コミュニティスポットライト : Una Thompson 氏が語る、Jortage で Fediverse をより管理しやすくする方法
Jortage は、オブジェクトストレージとホスティングを提供するコミュニティプロジェクトで、メンバーのオブジェクトストレージの重複を排除し、メンバーの全体的なストレージコストを削減します。このブログ記事では、Jortage が Fastly を活用してコストを抑え、Fediverse の高速化と魅力の向上に貢献している方法をご紹介します。
コミュニティスポットライト : Rocky Linux の Neil Hanlon 氏を迎えて
オープンソースのエンタープライズ・オペレーティング・システムで、Fast Forward プログラムにも参加している Rocky Linux のインフラストラクチャチームを率いる Neil Hanlon 氏にお話を伺いました。
Jupyter の nbviewer.org をサポート開始 : Yuvi Panda 氏、オープンインターネットの価値について語る
この度 Fast Forward プログラムに、Project Jupyter の nbviewer の参入が決まったことを大変嬉しく思います。Jupyter nbviewer プロジェクトと Project Jupyter の価値観について、コントリビューターである Yuvi Panda 氏にお話を伺いました。
サーバーレス Swift のご紹介 : Andrew Barba 氏が語る Compute での構築
Swift Cloud のエンジニアである Andrew Barba 氏は先日、Fastly の Compute プラットフォーム向けに高いパフォーマンスと豊富な機能を備えた Swift SDK をリリースしました。しかも、わずか4日間で初回リリースを構築したそうです。感銘を受けた私たちは Barba 氏と対談し、彼の目標やプロジェクトの構築プロセスについてお話を伺いました。
最先端の FASTLY CDN を使用して、ほぼ瞬時のグローバル更新を実現した OPENSTREETMAP
Fastly のオープンソースプログラムのメンバー OpenStreetMap は、独自のコンテンツ配信ネットワークから Fastly に移行し、スピードとカスタマイズ性を向上し、イノベーションを実現しました。
コミュニティスポットライト : 情報格差の解消に向けた Endless OS Foundation の取り組み
Endless OS Foundation では、新型コロナウィルス感染症によるパンデミック発生時にトラフィックが急増しました。しかし、ソフトパージ、TTL、セグメント化されたキャッシュなどの最先端の CDN 機能を活用することで、情報格差の解消に向けた取り組みを継続することができました。
Zig で効率的かつ移植性の高いプログラミング言語を実現 | Fastly
Zig は手動のメモリ管理が必要で、ランタイムを持たない言語です。この言語にはひとつのシンプルな目標があります。それは、C 言語と同レベルの効率性と移植性を発揮しながら、連携するエコシステムを悩ませる不具合の原因や制限を解決することです。Zig がどのようにしてその目標を達成しているのか、Zig のチームメンバーである Loris Cro 氏がその舞台裏をご紹介します。
Fastly を振り返る : 10年間の懐かしい思い出
3月3日、Fastly は創立10周年を迎えました。この機会に Fastly で最も長く働いている社員数人にインタビューを行い、彼らの思い出や将来のビジョンを語ってもらいました。
CEO Srivishnu Piratla 氏とのインタビュー : コミュニティの活性化に貢献している Tech for Good の活動
コンピューターサイエンスのスキルを教えることで、恵まれないコミュニティやビジネスを支援しながらコネクティビティの改善に向けた国際的な取り組みを推進し、幅広いテックコミュニティに参加を促している Tech for Good の活動について、 CEO の Srivishnu Piratla 氏にお話しを伺いました。
デモ＆スターターキット : 学んで構築する新しい方法
開発者向けソリューションコンテンツを大幅に見直して、2つの新しいセクションを追加し、人気の高いレシピやソリューションパターンを再編成しました。新しいコードのサンプル、チュートリアル、デモ、スターターキットをご紹介します。
課題解決事例 : 最先端のインターネットを構築する開発者との対談 | その1 Spread Group
Fastly の Principal Developer Advocate である Andrew Betts と Spread Group の Senior Software Architect を務める Martin Breest 氏が、Spread Group のチームの画期的なチャットボット機能や A/B テスト、そしてエッジでの 3D 画像マッピングの課題などについて対談します。
開発者スポットライト : Dora Militaru が語る、開発者のキャリアパスにまつわる通説
今回の開発者スポットライトでは、Fastly の Dora Militaru に、彼女自身のストーリーとテック業界に対する考えについて尋ねました。Dora が自身の体験に基づいて、開発者や採用担当者、コンピューターサイエンス以外のバックグラウンドを持つ人たちに向けて捧げる、励ましを込めたアドバイスをお聞きください。