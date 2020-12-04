Wasm の未来を示す Fastly チームによる6つのトークセッション Hannah Aubry Web の未来が Wasm にかかっている理由とは？ 2023年12月15日

Fastly で高速化した Kubernetes Hannah Aubry オープンソースのコンテナオーケストレーターである Kubernetes は、現在のクラウドの世界では「スケーリング」と同義語とも言えます。しかし、Kubernetes 自体をスケールアップする必要がある場合、どのようなソリューションを利用できるでしょうか？ もちろん Fastly です！世界中の開発者が Fastly のスピードで Kubernetes のバイナリを利用できるようになりました。 2023年10月30日

コミュニティスポットライト : Una Thompson 氏が語る、Jortage で Fediverse をより管理しやすくする方法 Hannah Aubry Jortage は、オブジェクトストレージとホスティングを提供するコミュニティプロジェクトで、メンバーのオブジェクトストレージの重複を排除し、メンバーの全体的なストレージコストを削減します。このブログ記事では、Jortage が Fastly を活用してコストを抑え、Fediverse の高速化と魅力の向上に貢献している方法をご紹介します。 2023年5月11日

コミュニティスポットライト : Rocky Linux の Neil Hanlon 氏を迎えて Hannah Aubry オープンソースのエンタープライズ・オペレーティング・システムで、Fast Forward プログラムにも参加している Rocky Linux のインフラストラクチャチームを率いる Neil Hanlon 氏にお話を伺いました。 2023年1月30日

Jupyter の nbviewer.org をサポート開始 : Yuvi Panda 氏、オープンインターネットの価値について語る Hannah Aubry この度 Fast Forward プログラムに、Project Jupyter の nbviewer の参入が決まったことを大変嬉しく思います。Jupyter nbviewer プロジェクトと Project Jupyter の価値観について、コントリビューターである Yuvi Panda 氏にお話を伺いました。 2023年1月10日

サーバーレス Swift のご紹介 : Andrew Barba 氏が語る Compute での構築 Andrew Betts, Hannah Aubry Swift Cloud のエンジニアである Andrew Barba 氏は先日、Fastly の Compute プラットフォーム向けに高いパフォーマンスと豊富な機能を備えた Swift SDK をリリースしました。しかも、わずか4日間で初回リリースを構築したそうです。感銘を受けた私たちは Barba 氏と対談し、彼の目標やプロジェクトの構築プロセスについてお話を伺いました。 2022年7月14日

最先端の FASTLY CDN を使用して、ほぼ瞬時のグローバル更新を実現した OPENSTREETMAP Hannah Aubry Fastly のオープンソースプログラムのメンバー OpenStreetMap は、独自のコンテンツ配信ネットワークから Fastly に移行し、スピードとカスタマイズ性を向上し、イノベーションを実現しました。 2022年2月14日

コミュニティスポットライト : 情報格差の解消に向けた Endless OS Foundation の取り組み Hannah Aubry Endless OS Foundation では、新型コロナウィルス感染症によるパンデミック発生時にトラフィックが急増しました。しかし、ソフトパージ、TTL、セグメント化されたキャッシュなどの最先端の CDN 機能を活用することで、情報格差の解消に向けた取り組みを継続することができました。 2021年6月23日

Zig で効率的かつ移植性の高いプログラミング言語を実現 | Fastly Hannah Aubry Zig は手動のメモリ管理が必要で、ランタイムを持たない言語です。この言語にはひとつのシンプルな目標があります。それは、C 言語と同レベルの効率性と移植性を発揮しながら、連携するエコシステムを悩ませる不具合の原因や制限を解決することです。Zig がどのようにしてその目標を達成しているのか、Zig のチームメンバーである Loris Cro 氏がその舞台裏をご紹介します。 2021年5月12日

Fastly を振り返る : 10年間の懐かしい思い出 Hannah Aubry 3月3日、Fastly は創立10周年を迎えました。この機会に Fastly で最も長く働いている社員数人にインタビューを行い、彼らの思い出や将来のビジョンを語ってもらいました。 2021年3月22日

CEO Srivishnu Piratla 氏とのインタビュー : コミュニティの活性化に貢献している Tech for Good の活動 Hannah Aubry コンピューターサイエンスのスキルを教えることで、恵まれないコミュニティやビジネスを支援しながらコネクティビティの改善に向けた国際的な取り組みを推進し、幅広いテックコミュニティに参加を促している Tech for Good の活動について、 CEO の Srivishnu Piratla 氏にお話しを伺いました。 2021年3月05日

デモ＆スターターキット : 学んで構築する新しい方法 Andrew Betts, Hannah Aubry 開発者向けソリューションコンテンツを大幅に見直して、2つの新しいセクションを追加し、人気の高いレシピやソリューションパターンを再編成しました。新しいコードのサンプル、チュートリアル、デモ、スターターキットをご紹介します。 2021年1月27日

課題解決事例 : 最先端のインターネットを構築する開発者との対談 | その1 Spread Group Hannah Aubry Fastly の Principal Developer Advocate である Andrew Betts と Spread Group の Senior Software Architect を務める Martin Breest 氏が、Spread Group のチームの画期的なチャットボット機能や A/B テスト、そしてエッジでの 3D 画像マッピングの課題などについて対談します。 2020年12月15日