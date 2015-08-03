嘘、大嘘、そして (Cloudflare の) 統計 : Cloudflare のパフォーマンステストの欠陥を証明 Andrew Betts, Laura Thomson, さらに1記事を表示 数週間前、Fastly の競合企業の一つである Cloudflare が、自社のエッジ・コンピューティング・プラットフォームは Compute@Edge と比べて約3倍も高速であると断言しました。この主張は明らかに間違ったものでしたが、事実とは異なる印象を与えるために統計が利用されるリスクについて学ぶ良い機会でもありました。 2021年12月06日

エッジにおけるキャッシュヒット率 : パフォーマンス調査 Hooman Beheshti 以前の記事で、キャッシュヒット率 (CHR) の意味について説明し、メトリックとは何か、またメトリックによってわからないものは何かを分析しました。また、CDN がクライアントにサービスを提供する方法を完全に理解できるように2つの異なる CHR メトリック (CHR edge および CHR global) を必要とする理由も示しました。この記事では、テストを通じたパフォーマンス測定を取り上げることで CHR edge を分析していきます。 2017年3月09日

キャッシュヒット率の真実 Hooman Beheshti CDN のパフォーマンスを評価する最も一般的な指標の1つがキャッシュヒット率 (CHR) です。長年にわたり CDN のお客様は、CDN がどの程度ユーザーに優れたサービスを提供し、トラフィックを処理しているかを判断する主要な指標として CHR を使用してきました。しかし CHR には見かけ以上の価値があるのです。そこで Fastly の VP of Technology が、CHR が実際に測定している中身について解説し、それを計算して評価する新しい方法の必要性について考察したいと思います。 2017年2月14日

エッジでビーコンを処理 Hooman Beheshti CDN を使用してエッジでビーコンを処理することは、ビーコンのエッジでの処理が効果的であることもあり、多くの注目を集めています。ただしこれは、ビーコンアプリケーションが普及し、適切なデータ収集を実現するために多くのコンポーネントが大規模にデプロイされていることが主な理由です。 2016年8月11日