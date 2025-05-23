Kay は2023年にサーバーレスアーキテクトとして Fastly に入社し、APAC 地域の顧客のエッジサーバーレスプロジェクトをサポートしています。主な業務は、エッジでサーバーレスアプリケーションを構築し、デプロイする際のエンジニアリング上の課題解決です。Kay はエッジコンピューティングとそのアプリケーションの実践的な側面についてのご意見をお待ちしています。

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