レスポンスセキュリティサービスのご紹介 Kevin Rollinson 今回、新たに開始したレスポンスセキュリティサービスでは、カスタマー・セキュリティ・オペレーション・センターに24時間365日いつでも直接連絡し、攻撃の疑いがある場合に攻撃に備える方法や対処方法に関するサポートが受けられます。 2021年6月29日

エンジニアリング組織でセキュリティ重視の文化を構築するための、人間関係を中心に据えた4つのヒント Kevin Rollinson 人への信頼を第一に据えることで、両サイドのリーダーたちがいかに豊かな DevSecOps 文化を構築しているかについてご紹介します。 2021年4月12日

大規模な変革の推進 : 2021年、CISO はどのような課題に奔走するのか？ Kevin Rollinson, Zane Lackey この1年で急激な変化が起こり、企業は急を要する転換に追われました。2021年に突入し、CISO は大規模な変更の実施、ビジネス変革のタイムラインの加速、API 重視の時代における安全なアプリケーション開発プロセスの再構築など、新たな課題に直面しています。 2021年2月09日