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Kevin Rollinson
Product Marketing Manager, Fastly
Kevin は、Fastly のセキュリティプロダクトマーケティングチームのメンバーとして、Fastly のセキュリティポートフォリオの市場投入戦略と実行を担当しています。2014年からセキュリティ業界に従事し、ネットワーク、クラウド、Web アプリケーションセキュリティ関連分野での経験を有します。Fastly 入社前は、Cisco (OpenDNS) で DNS セキュリティプロダクトのプロダクトマーケティングリーダーを務めました。
レスポンスセキュリティサービスのご紹介
今回、新たに開始したレスポンスセキュリティサービスでは、カスタマー・セキュリティ・オペレーション・センターに24時間365日いつでも直接連絡し、攻撃の疑いがある場合に攻撃に備える方法や対処方法に関するサポートが受けられます。
エンジニアリング組織でセキュリティ重視の文化を構築するための、人間関係を中心に据えた4つのヒント
人への信頼を第一に据えることで、両サイドのリーダーたちがいかに豊かな DevSecOps 文化を構築しているかについてご紹介します。
大規模な変革の推進 : 2021年、CISO はどのような課題に奔走するのか？
この1年で急激な変化が起こり、企業は急を要する転換に追われました。2021年に突入し、CISO は大規模な変更の実施、ビジネス変革のタイムラインの加速、API 重視の時代における安全なアプリケーション開発プロセスの再構築など、新たな課題に直面しています。
Secure DevOps 文化を構築するための5つのヒント
DevOps サイクルにセキュリティを統合することは、一朝一夕にできることではありません。ここでは、Secure DevOps がうまく機能する文化を構築して、チームが安全性の高いアプリを迅速に作成できるようにするための5つのヒントを紹介します。