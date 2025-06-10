ブログに戻る
Marshall Erwin
最高情報セキュリティ責任者
Marshall Erwin は、Fastly の最高情報セキュリティ責任者として、グローバルなインフラストラクチャを保護するために、セキュリティ運用、アーキテクチャ、コンプライアンスを監督しています。以前は Mozilla で8年間最高セキュリティ責任者およびプライバシー責任者を務め、Firefox の主要なセキュリティイニシアチブを主導しました。サイバーセキュリティ分野で20年以上の経験を持ち、国家レベルのサイバー脅威を分析するインテリジェンスコミュニティでキャリアをスタートし、その後、上院でサイバーセキュリティおよび国家安全保障に関する法律の策定に貢献しました。
権限を伴わない説明責任によって崩壊するセキュリティリーダーシップ
CISO は、リスクを左右するシステムや決定に対する権限を十分に与えられることなく、セキュリティ侵害の責任を負わされています。Fastly の CISO を務める Marshall Erwin が、AI によって説明責任、可視性、統制の間のギャップが広がっている理由を説明します。
CISO の視点 : 2025年第2四半期脅威インサイトレポート
Fastly の CISO、Marshall Erwin の視点から、2025年第2四半期の Fastly 脅威レポートをご覧ください。ボットトラフィックのインサイトと主要なセキュリティプラクティスを明らかにします。
CISO の視点: 2025年第1四半期脅威インサイトレポート
Fastly の2025年第1四半期の脅威レポートに関する CISO の Marshall Erwin の見解をご覧ください。eコマースへの攻撃の変化、ボットトラフィックの傾向、サプライチェーンのリスクなどのレポートが含まれています。