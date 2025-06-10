Marshall Erwin は、Fastly の最高情報セキュリティ責任者として、グローバルなインフラストラクチャを保護するために、セキュリティ運用、アーキテクチャ、コンプライアンスを監督しています。以前は Mozilla で8年間最高セキュリティ責任者およびプライバシー責任者を務め、Firefox の主要なセキュリティイニシアチブを主導しました。サイバーセキュリティ分野で20年以上の経験を持ち、国家レベルのサイバー脅威を分析するインテリジェンスコミュニティでキャリアをスタートし、その後、上院でサイバーセキュリティおよび国家安全保障に関する法律の策定に貢献しました。

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