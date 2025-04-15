Tracy Hinds は Fastly でオープンソース関連のプロジェクトを主導しています。オープンソースイニシアチブ (OSI) の議長でもあり、最近はオープンソース戦略と非営利 OSS 財団の健全性に関するコンサルティングを行いました。また、オープンソースコミュニティの構築者、貢献者、支持者としても知られており、Crow & Pitcher、Samsung NEXT、Node.js/OpenJS Foundation、IBM Watson、Airship でスタートアップ企業を設立した経歴を持っています。彼女は、包括的な Web 技術イベントを育成する非営利の統括団体である GatherScript の創設者兼代表です。これまで多くの役職を担ってきましたが、最も深く根付いているのは、オープンソースの人々が「対立するのではなく、強力して」働けるようにするという意欲です。

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