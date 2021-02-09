Signal Sciences の共同創設者で CSO を務めた Zane Lackey は、同社の買収を通じて2020年に Global Head of Security Product として Fastly に入社しました。複数の諮問委員会のメンバーを務める Zane は、最先端のサイバーセキュリティや DevOps 企業への投資を行っています。Signal Sciences を共同設立する前は、Etsy の CISO として DevOps/クラウド移行の最前線でセキュリティチームを率い、Building a Modern Security Program (O'Reilly Media 社刊) を共同執筆しました。

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