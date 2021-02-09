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Zane Lackey
Global Head of Security Product Strategy
Signal Sciences の共同創設者で CSO を務めた Zane Lackey は、同社の買収を通じて2020年に Global Head of Security Product として Fastly に入社しました。複数の諮問委員会のメンバーを務める Zane は、最先端のサイバーセキュリティや DevOps 企業への投資を行っています。Signal Sciences を共同設立する前は、Etsy の CISO として DevOps/クラウド移行の最前線でセキュリティチームを率い、Building a Modern Security Program (O'Reilly Media 社刊) を共同執筆しました。
大規模な変革の推進 : 2021年、CISO はどのような課題に奔走するのか？
この1年で急激な変化が起こり、企業は急を要する転換に追われました。2021年に突入し、CISO は大規模な変更の実施、ビジネス変革のタイムラインの加速、API 重視の時代における安全なアプリケーション開発プロセスの再構築など、新たな課題に直面しています。