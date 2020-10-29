この記事では、一般的な JavaScript アプリケーションを AssemblyScript に移植する方法を詳しく解説することで、AssemblyScript と JavaScript の密接な関係性を説明しつつ、移植の際に配慮すべき点についてご紹介します。

Aaron Turner

AssemblyScript は WebAssembly バイナリを生成する TypeScript の変形版で、Fastly の Compute@Edge を動かすバイナリフォーマットです。すべての主要ブラウザでサポートされているこの JavaScript 系の新テクノロジーは、予測可能なパフォーマンスを提供し、WebAssembly による計算負荷の高いタスクを実行可能にします。AssemblyScript が次世代のコンピューティング言語である理由について掘り下げてみましょう。