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Aaron Turner
Senior Engineer, Fastly
Aaron Turner は Fastly のシニアエンジニアです。Fastly 入社前は、Google やさまざまなスタートアップ企業、エージェンシーで革新的なプロジェクトに取り組みました。余暇には、Web 上の様々な WebAssembly プロジェクトをハッキングしたり、ドープビートを作成したり、地元のスケートパークでスケートボードを乗り回したりしています。
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JavaScript (または TypeScript) を AssemblyScript に移植する方法
この記事では、一般的な JavaScript アプリケーションを AssemblyScript に移植する方法を詳しく解説することで、AssemblyScript と JavaScript の密接な関係性を説明しつつ、移植の際に配慮すべき点についてご紹介します。
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AssemblyScript のご紹介 : 次世代のコンピューティング言語
AssemblyScript は WebAssembly バイナリを生成する TypeScript の変形版で、Fastly の Compute@Edge を動かすバイナリフォーマットです。すべての主要ブラウザでサポートされているこの JavaScript 系の新テクノロジーは、予測可能なパフォーマンスを提供し、WebAssembly による計算負荷の高いタスクを実行可能にします。AssemblyScript が次世代のコンピューティング言語である理由について掘り下げてみましょう。