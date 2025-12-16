Adam Carter は Fastly の Staff Product Technology Manager です。キーバリューストアや永続オブジェクトストレージを含め、ステートおよびストレージサービスをエッジ開発者に提供することを専門としています。またプロダクトイノベーション、戦略的プランニング、クラウドプロダクトの簡素化に高いスキルを有しています。以前は、AWS、NetApp、HPE でプロダクトを開発していました。クラウドエッジに取り組んでいないときは、山でバイクを走らせたり、大好きなミニチュアダックスフンドと一緒に過ごしたりしています。

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