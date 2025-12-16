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Adam Carter
Staff Product Technology Manager
Adam Carter は Fastly の Staff Product Technology Manager です。キーバリューストアや永続オブジェクトストレージを含め、ステートおよびストレージサービスをエッジ開発者に提供することを専門としています。またプロダクトイノベーション、戦略的プランニング、クラウドプロダクトの簡素化に高いスキルを有しています。以前は、AWS、NetApp、HPE でプロダクトを開発していました。クラウドエッジに取り組んでいないときは、山でバイクを走らせたり、大好きなミニチュアダックスフンドと一緒に過ごしたりしています。
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スケールはグローバルに、プレゼンスはローカルに : Fastly Object Storage の対象地域拡大のお知らせ
Fastly Object Storage (FOS) はグローバルフットプリントを拡大し、5つの新しい地域に進出します。ローカライズされた低レイテンシのストレージを利用し、エグレス料金も回避しましょう。On-Demand Migration もぜひお試しください。
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より賢いデータ移行――Fastlyで移動を減らし、節約を増やす
Fastly のオブジェクトストレージ向けオンデマンド移行を使用して、必要なアクティブデータのみを移動できます。新しい UI を使用して、高額なデータ送信手数料を削減し、管理を簡素化します。