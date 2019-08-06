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Adam Denenberg
Customer Solutions、SVP, Fastly
Adam Denenberg は Fastly の Customer Solutions の SVP として、Fastly エッジクラウドプラットフォームの技術的な採用を促進しています。Fastly 入社前は iHeartRadio で Chief Technology Officer を務め、全体的な技術戦略とビジョンを監督していました。iHeartRadio の前は、The Huffington Post で VP of Engineering を務めました。SUNY Albany で Computer Science の理学士号を取得し、副専攻は物理学でした。
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Fastly Developer Hub : Fastly で構築するのに必要なあらゆるものが1か所に集結
Fastly の Developer Hub には、開発者がエッジでアプリや Web サイトを構築するのに必要なものがすべて揃っています。Fastly のエキスパートによって開発されたコードサンプルを利用して、問題を迅速に解決できます。
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すぐにデプロイ可能なコードでエッジを構築
開発者向けの Fastly の新しいツールを紹介します。このツールは検索しやすいように 1 ページに集約されているので、エッジソリューションを高速かつ安全に検索、テスト、およびデプロイできます。コピーして Fastly のサービス設定に直接ペーストできる多数の便利なコードブロックを介してフィルタリングしてから、カスタマイズしてデプロイできます。