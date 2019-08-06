Fastly の Developer Hub には、開発者がエッジでアプリや Web サイトを構築するのに必要なものがすべて揃っています。Fastly のエキスパートによって開発されたコードサンプルを利用して、問題を迅速に解決できます。

Adam Denenberg

開発者向けの Fastly の新しいツールを紹介します。このツールは検索しやすいように 1 ページに集約されているので、エッジソリューションを高速かつ安全に検索、テスト、およびデプロイできます。コピーして Fastly のサービス設定に直接ペーストできる多数の便利なコードブロックを介してフィルタリングしてから、カスタマイズしてデプロイできます。