Fastly は経験上、世界を変えることができるオンラインエクスペリエンスの背後にある原動力は開発者であることを知っています。特に、適切なツールに開発者が簡単にアクセスできる場合はなおさらです。これらのツールを利用できるようにすることは重要ですが、ツールを簡単に見つけ、理解し、使用し、試せるようにすることも同様に重要です。そこで今回、Fastly Developer Hub をご紹介します。Developer Hub には、Fastly のエッジで構築するのに必要なものがすべて揃っています。

Fastly は、開発者のニーズに応える幅広い機能を備え、柔軟にカスタマイズできるプラットフォームを構築しました。Developer Hub を利用することで、開発者は必要なツールを容易に見つけ、Fastly のテクノロジーを最大限に活用できるようになります。Fastly は、開発者がエッジコンピューティングの力を利用して成功できるよう支援することをミッションとして掲げています。Developer Hub を通じてこの目標に向けた取り組みを続け、開発者に対してエッジの可能性をさらに開放できるよう努めます。

1つのハブですべてを管理

1つの場所で VCL と API の両方のリファレンス、ソリューションパターンやレシピ、API、CLI、VCL の変更ログ、Fastly Labs と Fastly Fiddle、および大量の参考資料にアクセスできるようになりました。また、開発に最適化された検索エンジンが組み込まれているため、必要なときに必要なものを簡単に見つけることができます。すでに Fastly で何年も構築してきたお客様でも、Fastly のエッジクラウドプラットフォームを初めて使用するお客様でも、あらゆる素晴らしいアイデアをエッジでリアルタイムにテスト、構築、保護、デプロイし、実現するためのワンストップショップとして Developer Hub をご活用ください。

Fastly は開発者として、イノベーションを可能にするツールとリソースにアクセスできることの大切さをよく理解しています。上記のすべてのリソースは以前から Fastly によって提供されていましたが、それぞれ異なる場所で見つけなくてはならず、余分で不要な手間がかかっていました。はるかに多くのツールにより簡単にアクセスできるこの新しくパワフルなハブを活用することで、便利なツールやリソースをすぐに利用して新しいアイディアやコミュニティの形成を促進できます。

これは始まりにすぎません

近いうちに Developer Hub は、Fastly 開発者コミュニティにとってのリソースハブへと進化し、新しいコマンドラインツールの CLI リファレンスを含むあらゆる Compute関連のリソースにアクセスできるようになります。Fastly では、Developer Hub をさらに便利にするためのご意見もお待ちしております。各ページにある大きな緑色の「フィードバック」ボタンを押してご意見・ご要望をお聞かせください。また、Twitter で @FastlyJapan 宛てに、現在、取り組んでいるプロジェクトについてお知らせください。皆さんが何を構築しているのか楽しみです。Fastly の Developer Hub には、開発者がエッジでアプリや Web サイトを構築するのに必要なものがすべて揃っています。Fastly のエキスパートによって開発されたコードサンプルを利用して、問題を迅速に解決できます。