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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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Fastly Developer Hub : Fastly で構築するのに必要なあらゆるものが1か所に集結

Adam Denenberg

Customer Solutions、SVP, Fastly

プロダクトDevOpsエンジニアリング

Fastly は経験上、世界を変えることができるオンラインエクスペリエンスの背後にある原動力は開発者であることを知っています。特に、適切なツールに開発者が簡単にアクセスできる場合はなおさらです。これらのツールを利用できるようにすることは重要ですが、ツールを簡単に見つけ、理解し、使用し、試せるようにすることも同様に重要です。そこで今回、Fastly Developer Hub をご紹介します。Developer Hub には、Fastly のエッジで構築するのに必要なものがすべて揃っています。

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Fastly の Developer Hub

Fastly は、開発者のニーズに応える幅広い機能を備え、柔軟にカスタマイズできるプラットフォームを構築しました。Developer Hub を利用することで、開発者は必要なツールを容易に見つけ、Fastly のテクノロジーを最大限に活用できるようになります。Fastly は、開発者がエッジコンピューティングの力を利用して成功できるよう支援することをミッションとして掲げています。Developer Hub を通じてこの目標に向けた取り組みを続け、開発者に対してエッジの可能性をさらに開放できるよう努めます。

1つのハブですべてを管理

1つの場所で VCL と API の両方のリファレンス、ソリューションパターンやレシピ、API、CLI、VCL の変更ログ、Fastly Labs と Fastly Fiddle、および大量の参考資料にアクセスできるようになりました。また、開発に最適化された検索エンジンが組み込まれているため、必要なときに必要なものを簡単に見つけることができます。すでに Fastly で何年も構築してきたお客様でも、Fastly のエッジクラウドプラットフォームを初めて使用するお客様でも、あらゆる素晴らしいアイデアをエッジでリアルタイムにテスト、構築、保護、デプロイし、実現するためのワンストップショップとして Developer Hub をご活用ください。

Fastly は開発者として、イノベーションを可能にするツールとリソースにアクセスできることの大切さをよく理解しています。上記のすべてのリソースは以前から Fastly によって提供されていましたが、それぞれ異なる場所で見つけなくてはならず、余分で不要な手間がかかっていました。はるかに多くのツールにより簡単にアクセスできるこの新しくパワフルなハブを活用することで、便利なツールやリソースをすぐに利用して新しいアイディアやコミュニティの形成を促進できます。

これは始まりにすぎません

近いうちに Developer Hub は、Fastly 開発者コミュニティにとってのリソースハブへと進化し、新しいコマンドラインツールの CLI リファレンスを含むあらゆる Compute関連のリソースにアクセスできるようになります。Fastly では、Developer Hub をさらに便利にするためのご意見もお待ちしております。各ページにある大きな緑色の「フィードバック」ボタンを押してご意見・ご要望をお聞かせください。また、Twitter で @FastlyJapan 宛てに、現在、取り組んでいるプロジェクトについてお知らせください。皆さんが何を構築しているのか楽しみです。Fastly の Developer Hub には、開発者がエッジでアプリや Web サイトを構築するのに必要なものがすべて揃っています。Fastly のエキスパートによって開発されたコードサンプルを利用して、問題を迅速に解決できます。

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