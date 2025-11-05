ブログに戻る
Brock Norvell
シニア・サーバーレス・ソリューション・アーキテクト, Fastly
Fastlyのシニアサーバーレスソリューションアーキテクトとして、Brockは興味深いエッジコンピューティングの問題を解決し、サーバーレスに関するあらゆることを普及しています。Fastlyに入社する前は、さまざまなスタートアップ企業に創設者や初期の従業員として関わっていました。仕事をしていないときは、彼はよくカリフォルニアの渓谷をバイクで走ったり、カメラのレンズの後ろに立ったり、より美味しいバーベキューを探したりしています。
Fastly と Skyfire が可能にする、エッジでの信頼できるエージェンティックコマース
エッジで AI エージェントを検証し、決済や信頼できるアクセスを可能にする上で Fastly と Skyfire がどのように役立つのか、ぜひご覧ください。
Fastly Computeでスケーラブルなウェイティングルームを構築する
Webサイトのトラフィックをコントロールし、Fastly Computeのウェイティングルームを使用してサーバーの過負荷を防ぎます。需要の高いイベントのために、スケーラブルでカスタマイズ可能なキューをビルドする方法を学びましょう。