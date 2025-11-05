Fastlyのシニアサーバーレスソリューションアーキテクトとして、Brockは興味深いエッジコンピューティングの問題を解決し、サーバーレスに関するあらゆることを普及しています。Fastlyに入社する前は、さまざまなスタートアップ企業に創設者や初期の従業員として関わっていました。仕事をしていないときは、彼はよくカリフォルニアの渓谷をバイクで走ったり、カメラのレンズの後ろに立ったり、より美味しいバーベキューを探したりしています。

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