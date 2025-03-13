Austin Spires は Fastly の Sr Dir of Developer Marketing として、ユーザーエクスペリエンスに重点的に取り組んでいます。彼は長年にわたって開発ツールと顧客満足に携わり、カンファレンスやミーティングで頻繁に講演を行っています。Fastly に入社する前は GitHub で営業とサポートを担当し、主要顧客のオンボーディングをサポートしていました。テキサス州出身の Austin はベースの名手であり、たまにビールを飲むのが好きです。

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