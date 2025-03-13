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Austin Spires
開発者マーケティング担当シニアディレクター
Austin Spires は Fastly の Sr Dir of Developer Marketing として、ユーザーエクスペリエンスに重点的に取り組んでいます。彼は長年にわたって開発ツールと顧客満足に携わり、カンファレンスやミーティングで頻繁に講演を行っています。Fastly に入社する前は GitHub で営業とサポートを担当し、主要顧客のオンボーディングをサポートしていました。テキサス州出身の Austin はベースの名手であり、たまにビールを飲むのが好きです。
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停電、攻撃、レジリエンスの必要性
クラウド障害は、私たちのデジタル経済の脆弱性を痛感させるものです。Fastly が大規模なトラフィックフェイルオーバーと同時 DDoS 攻撃を中断なく軽減した方法をご覧ください。
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Fastly Computeでスケーラブルなウェイティングルームを構築する
Webサイトのトラフィックをコントロールし、Fastly Computeのウェイティングルームを使用してサーバーの過負荷を防ぎます。需要の高いイベントのために、スケーラブルでカスタマイズ可能なキューをビルドする方法を学びましょう。
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Resilience by Design：マルチクラウド対応の教訓
最も重要な時にオンラインに留まることが大切です。Fastlyのマルチクラウドとエッジ戦略がどのように障害を防ぎ、システムの高速性と信頼性を維持するかをご覧ください。
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オープンウェブの力を引き出す : Fastly が ToS;DR のような組織をサポートする方法
オープンウェブの力を引き出す : Fastly がインターネットの利用規約をわかりやすくし、オンラインの透明性を向上させる非営利団体 ToS;DR をどのようにサポートしているかをご覧ください。