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Austin Spires
Senior Director, Technology Intelligence
Austin Spires は Fastly の Technology Intelligence 部門の Senior Director として、ユーザーエクスペリエンスに重点的に取り組んでいます。長年にわたり開発者ツールと顧客満足度の改善に注力し、カンファレンスやミートアップなどで頻繁に講演を行っています。Fastly に入社する前は GitHub で営業とサポートを担当し、主要顧客のオンボーディングを支援していました。テキサス州出身の Austin はベースの名手であり、たまにビールを飲むのを楽しみにしています。
レジリエントなワールドカップ決勝戦の配信
18億人とも推定されるファンに向けてワールドカップを配信するなら、どうすればよいでしょう？Fastly が確認したトラフィックに関するインサイト、延長時間における視聴者の急増、リアルタイムの対侵害戦略をご覧ください。
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Fastly Computeでスケーラブルなウェイティングルームを構築する
Webサイトのトラフィックをコントロールし、Fastly Computeのウェイティングルームを使用してサーバーの過負荷を防ぎます。需要の高いイベントのために、スケーラブルでカスタマイズ可能なキューをビルドする方法を学びましょう。
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オープンウェブの力を引き出す : Fastly が ToS;DR のような組織をサポートする方法
オープンウェブの力を引き出す : Fastly がインターネットの利用規約をわかりやすくし、オンラインの透明性を向上させる非営利団体 ToS;DR をどのようにサポートしているかをご覧ください。