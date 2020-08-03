Dana Wolf
Fastly、SVP Product and Marketing, Fastly
Dana Wolf は Fastly の SVP of Product and Marketing として、セキュリティやコンプライアンス関連のソリューションを含む、Fastly のエッジクラウドプラットフォームのプロダクト戦略とその実行を指揮しています。彼女はセキュリティとコンプライアンスの提供を含む、Fastly のエッジクラウドプラットフォームの製品戦略と実行を推進する責任者です。セキュリティ分野で15年以上の経験を持つ Dana は、仮想化とクラウドのセキュリティ対策、高度なセキュリティ運用、ハードウェアの信頼性、GRC (ガバナンス、リスク、コンプライアンス) を専門としています。Fastly 入社前は、OpenDNS (後にCisco により買収) でクラウドセキュリティ製品ラインの Head of Product を務めていました。またそれ以前は、Rapid7 と RSA でプロダクトおよびエンジニアリングチームを統括しました。
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買収から1年 : Fastly と Signal Sciences の現在
Signal Sciences の買収により、Fastly は配信プロセス全体のレジリエンスとパフォーマンスの強化だけではなく、プロセスの本質的な安全性の向上にも力を注ぐ企業としての立ち位置を確立しました。今回は、そのミッションの近況についてご紹介します。
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2021年そして未来に向けての製品ビジョン : 今踏み出す、明日への一歩
私たちは、どのような課題に直面しても、常に自信を持って、安全かつ迅速に、最高のユーザーエクスペリエンスを構築するお手伝いをしたいと考えています。そして、2021年の製品のビジョンはそんな思いを込めてデザインされています。主な分野について詳しく見ていきましょう。
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Fastly が持つセキュリティの DNA : 安全、プライバシー、信頼の文化に注目する
セキュリティについて Fastly で受け継がれてきたものは、Web アプリケーションや API セキュリティ製品のポートフォリオをはるかに超えています。開発者のエンパワーメント、コミュニティ重視、価値を重視する文化という私たちの理念は、それぞれ重要な形で私たちのセキュリティ DNA に貢献しています。それがどのようなものかお伝えしたいと思います。