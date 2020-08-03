Dana Wolf は Fastly の SVP of Product and Marketing として、セキュリティやコンプライアンス関連のソリューションを含む、Fastly のエッジクラウドプラットフォームのプロダクト戦略とその実行を指揮しています。彼女はセキュリティとコンプライアンスの提供を含む、Fastly のエッジクラウドプラットフォームの製品戦略と実行を推進する責任者です。セキュリティ分野で15年以上の経験を持つ Dana は、仮想化とクラウドのセキュリティ対策、高度なセキュリティ運用、ハードウェアの信頼性、GRC (ガバナンス、リスク、コンプライアンス) を専門としています。Fastly 入社前は、OpenDNS (後にCisco により買収) でクラウドセキュリティ製品ラインの Head of Product を務めていました。またそれ以前は、Rapid7 と RSA でプロダクトおよびエンジニアリングチームを統括しました。

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