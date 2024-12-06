Fastly Compute で Remix アプリをホスト

ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業情報優れたオンライン体験を支えるチームネットワークマップ最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ業界アナリストの声Fastly に対する業界アナリストの評価ニュース最新情報・企業ニュースプラットフォームより高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォームお客様事例お客様のサクセスストリーイベントFastly 関連イベントのお知らせ採用情報一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

無料アカウントの登録
開発者今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？Fast Forward信頼性の高いインターネットの構築開発ツールエッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムコミュニティ世界中の開発者が集うコミュニティに参加サインアップ無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポートクラウドパートナークラウドサービスと Fastly を統合するメリットチャネルパートナーFastly 製品でソシューションや機能を強化技術・統合パートナーパートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログインFastly パートナー向けリソースへのアクセスパートナー登録Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化パートナーを見つけるニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメントFastly の機能を最大限に活用リソースライブラリデータシートやレポートなどをご覧くださいFastly AcademyFastly 製品に関する実践的な e ラーニングコースラーニングセンターインターネットテクノロジーの詳細ブログ最新のアイディアやトレンドをご紹介セキュリティ調査セキュリティ強化に役立つ調査Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンターお困りですか？お問い合わせお気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

英語のみで利用可能

このページは現在英語でのみ閲覧可能です。ご不便をおかけして申し訳ございませんが、しばらくしてからこのページに戻ってください。

Fastly Compute で Remix アプリをホスト

大室克之

Senior Software Engineer, Developer Experience Engineering, Fastly

DevOpsCompute

Remix は、人気の高い最先端の JavaScript ベースのフルスタック Web フレームワークです。Remix を使用することで、開発者は Web 標準をサポートしながらユーザーインターフェイスの構築に専念し、レスポンシブでパワフルなユーザーエクスペリエンスを提供できます。最近公開された remix-compute-js ライブラリを使用して、Fastly の Compute プラットフォームで Remix アプリケーションをホストすることが可能になりました。これにより、オリジンサーバーなしでも Fastly のグローバルエッジネットワークで配信することができます。

Compute で JavaScript のサポートが強化されるのに伴い、より多くのツールとの統合が可能になり、さまざまな既存の JavaScript ライブラリやフレームワークを使用して作業できるようになりました。昨年このブログでは、静的Webサイトを完全にエッジで配信する方法Next.js サイトをエッジで実行する方法についてご説明しました。今回は、Remix の実行をサポートするためのこれまでの取り組みをご紹介したいと思います。

Remix は広く使用されている JavaScript ベースのフルスタック Web フレームワークで、Web 標準のサポートと先進的な機能が特徴です。この斬新なフレームワークは、Fetch API インターフェイスを完全にサポートし、同じくこれをサポートする Compute との相性が良いのです。特に Remix は、独自のランタイムを使用できるよう設計されており、さまざまなサーバーランタイムサーバーアダプタ―を使用できることを前提として構築されているので、多様なプラットフォームで実行できます。

そのため、私たちは Remix ランタイム、エントリーポイントアダプター、プロジェクトテンプレートを構築し、Remix を Compute で実行できるよう、完全にサポートすることができました。

これにより、Compute アプリケーションで Remix のパワーを完全に活かし、Remix による Web 標準の優れたサポート先進的な機能を活用することが可能になりました。つまり、Remix の便利な機能を利用しながら、自由に Remix プロジェクトを構築できるのです。Remix の優れた機能として、規則ベースのルーティングの定義、React Router のパワーの活用、MDX のレンダリングAPI Routes の構築が挙げられます。

そしてもちろん、バックエンドへのフェッチコールや、ポリフィルを使用して NPM でサポートされる互換性のあるモジュールと統合するといった、Compute のメリットも活用できます。

Remix プロジェクトを作成する

Fastly Compute のテンプレートは GitHub (https://github.com/fastly/remix-compute-js/tree/main/packages/remix-template) でアクセスできます。つまり、ローカルに Node.js をインストールするだけで、公式のcreate-remix コマンドラインツールを使用して Remix プロジェクトを作成できます。

npx create-remix@latest ./my-app --template https://github.com/fastly/remix-compute-js/tree/main/packages/remix-template

その際、JavaScript と TypeScript のどちらを使用してプロジェクトを作成したいか聞かれます (個人的に私は TypeScript の方が好みです)。残りのプロセスは自動的に行われます。

./my-app ディレクトリに切り替えると、プロジェクトの構造体がビルトされているのを確認できます。作成されたのは Remix プロジェクトですが、同時に JavaScript ベースの Compute アプリケーションでもあります。このアプリケーションは、アプリケーションの詳細を Fastly に提供する fastly.toml ファイルと、src/index.js のエントリーポイントを備えています。

このアプリケーションは、Fastly の開発サーバーで動作するよう事前に設定されています。このサーバーは、Fastly CLI をインストールするだけで利用できます。以下のコマンドを実行します。

npm run dev

Web ブラウザで http://127.0.0.1:7676 を開くと、Remix テンプレートアプリケーションが表示されます。

このファイルは app/routes/index.jsx (TypeScript を使用している場合は .tsx) ファイルからビルトされています。このファイルに変更を加えると、アプリケーションがリビルドされ、ブラウザウィンドウが自動的にリフレッシュされます。

ここでは実際、2つのプロセスが実行されています。Remix のコンパイラと Fastly の開発サーバーの2つで、両方ともウォッチ モードで実行されています。app/ ディレクトリのファイルに変更を加える度に、Remix コンパイラによってリビルドがトリガーされ、出力ファイルが build/public/build/ のディレクトリで更新されます。この場合、あるいは public/ ディレクトリにあるファイルを更新する度に、Fastly の開発サーバーもリビルドされます。これで、Compute で実行される Remix アプリケーションのために自動的にリフレッシュする開発環境が整いました。

サーバーアダプタ―

Remix のパワフルなアーキテクチャでは、2つのコンポーネントが分けられています。Remix アプリケーション自体 (Remix フレームワーク内で記述されたコード) と、Remix とサーバープラットフォーム間のインターフェイスの2つです。これにより、サーバープラットフォームが Remix にインターフェイスで接続される方法に柔軟性が生まれます。これは、Fastly のようなプラットフォームプロバイダーにとって、とてもありがたいです。

最もシンプルな使用方法 (プロジェクトテンプレートでも実装されています) は、Fastly がサーバーアダプタ―パッケージからエクスポートする createEventHandler 関数を使用することです。ここでは、(このテンプレートを使用した際に自動的にインストールされた) Static Publisher によって生成された ./statics ファイルから staticAssets がインポートされることが想定されています。

import { createEventHandler } from "@fastly/remix-server-adapter";
import { staticAssets } from "./statics";

addEventListener("fetch", createEventHandler({ staticAssets }));

また、Remix と一緒に使用する ServerBuild モジュールや、静的アセットのリクエストを処理する方法に対してよりきめ細かいコントロールを必要とするお客様向けに、以下のように下位レベルの関数を作成しました。

import { createRequestHandler, handleAsset } from "@fastly/remix-server-adapter";
import { staticAssets } from "./statics";

const build = staticAssets.getAsset("/build/index.js").module;  
const requestHandler = createRequestHandler({build});  

addEventListener("fetch", (event) => event.respondWith(handleRequest(event)));  
async function handleRequest(event) {  
  let response = await handleAsset(event, staticAssets);  
  if (!response) {  
    response = requestHandler(event);  
  }  
  return response;  
}

本番に移行する

公開する準備ができたら、プロダクションビルドを作成し、サイトにアクセスして正常に動作していることを確認します。

開発サーバーの使用を停止し、以下のコマンドを実行します。

npm run build
npm start

これにより、アプリケーションのプロダクションビルドが生成され、最適化された JavaScript ファイルが作成されます。次にブラウザをリフレッシュし、開発サーバーで実行されていたアプリケーションのプロダクションビルドバージョンを確認します (プロダクションビルドでは、ライブの再読み込みはサポートされていません)。

サイトのプロダクションビルドが正常に見えることを確認できたら、Fastly にデプロイできます。まだアカウントをお持ちでない場合は、アカウントを作成し、新しいアカウントの認証情報を使用して Fastly CLI を設定します。これで、アプリケーションを Fastly アカウントにデプロイできます。

npm run build
npm run deploy

ここで、新しい Fastly サービスを作成するよう求められます。既存のサービスを使用したい場合は、上記のコマンドを実行する前に、fastly.toml で、その service_id 値をサービス ID に設定します。

Compute で Remix を使用するのに必要なステップは本当にこれだけです。npm run dev を使用して通常どおり開発します。npm run buildnpm start でテストを実施し、本番環境に移行する準備が整ったら、npm run buildnpm run deploy でエッジにデプロイします。

既存の Remix アプリケーションを Compute に移行する

すでに構築済みの Remix アプリケーションがありますか？ その場合、Node.js バックエンドでホストされていますか？ Remix アプリケーションを Compute 上で動くように適応させるのは、(ファイルシステムとやり取りをするなど、概念上 Fastly で不可能な動作をしようとしない限り) 大抵の場合それほど難しくはありません。

最も簡単な方法は、上記のテンプレートを使用して、空の Remix プロジェクトを作成することです。これにより、すべての依存関係がインストールされ、プロセスの一環としてサーバーアダプタ―も作成されます。そして、元のプロジェクトが参照するすべての依存関係パッケージを新しいプロジェクトにインストールします。次に、既存プロジェクトのファイルを新しいプロジェクトに移します。Remix では、アプリケーションのファイルは app/ and public/ に保存されています。一般的に、これらのディレクトリにあるファイルのほとんどは、新しいプロジェクトに簡単にコピーできますが、以下の点に留意する必要があります。

1. ソースファイルの中には、@remix-run/node@remix-run/cloudflare@remix-run/deno など、Remix のランタイムパッケージを参照するものがあります。これらのリファレンスを @fastly/remix-server-runtime に変更してください。


例えば以下の場合は、

import { json } from "@remix-run/node";

次のように変更します。

import { json } from "@fastly/remix-server-runtime";

2. app/ ディレクトリの entry.client.tsxentry.server.tsxroot.tsx については、一般的に新しいプロジェクトにあるものから始めることをお勧めします。ソースプロジェクトにある、これらのファイルを確認して変更箇所を探し、必要に応じて同様の変更を新しいプロジェクトでも実施します。

3. /public/build/ はスキップします。これは、ビルドステップで生成されるディレクトリです。

4. プロジェクトで使用されている依存関係によっては、Compute で実行するためにポリフィルを追加する必要がある場合があります。

以上です！前のセクションと同様に、アプリケーションをビルドしてエッジにデプロイします。

Compute で Remix アプリケーションをホストする

Remix と Compute の統合がサポートされ、オリジンサーバーを使用する必要なくエッジで完全に Remix アプリケーションをホストできるようになりました。Remix のパワフルなアーキテクチャのメリットを活かしながら、Compute にデプロイして Fastly ネットワーク上の何千ものサーバー上でアプリケーションを実行できます。

Fastly では、お客様が使い慣れたツールを使用してより多くのコードを開発し、エッジで実行することを可能にするツールを提供できるよう日々、取り組んでいます。お客様がどのように Fastly のツールを活用しているか、私たちはとても興味があります。 皆さまが構築しているものについて、Twitter にてぜひお聞かせください！

Fastly を試してみませんか？

ぜひご連絡ください
お問い合わせ