より良いインターネットを実現するには、オープンで透明性の高い方法で構築する必要がありますが、特に重要なのがコラボレーションです。

ほんの20年間で、ダイヤルアップ接続やダウンタイムから XR や AI にまで、インターネットをめぐる環境は大きく変わりました。テクノロジーは目まぐるしい速さで進歩してきましたが、変わらないことが1つあります。インターネットの最大の力は、基盤になっているテクノロジーではなく、それを構築する人たちやユーザーにあるということです。

私は Web クリエイターたちが、どれほど革新的なアイディアに富み、それらを共有したいという気持ちに溢れているかを自分の目で見てきました。中でも Wordle の例には、いつも心を動かされます。ひとりのクリエイターが恋人とプレイするために作成した面白い単語ゲームは、数百万人のプレイヤーを魅了するゲームへと発展しました。また同時に、世界中の数千人のプログラマーが、このアプリケーションを編集して数百万人ものユーザーを楽しませるゲームを簡単に構築することが可能であることに気付いたのでした。特に、Glitch でそのような創意工夫がさかんに行われたのは、私たちにとって非常に嬉しいことでした。これは「インターネットをより良く、より安全で、より楽しくする」というビジョンを共有するオープンソースのテクノロジーやコミュニティで見られる多くの例のひとつに過ぎません。

私たち全員が、このようなワードゲームのマニアやオープンソース開発者たちから学ぶことができます。彼らは、オープンで透明性の高いインターネット構築に協力し合って取り組むことができる大きな可能性を実証しています。私たちはそのような価値観に基づいて、Glitch を構築しました。これは、インターネットの誕生を支えていた価値観であり、オープンソースコミュニティや Web クリエイターの間で今も受け継がれています。

このような価値観について考える場合、私は構築方法だけでなく、世界に参加し、活動する方法においても、どのように応用できるかを思案しています。

オープンな構築とは、適切なライセンスを選択したり、Glitch や GitHub にソースコードを掲載したりするだけでなく、すべての人を歓迎するという意味でもあります。世の中全体のことを中心に考え、人々が互いや世界を思いやる包括的なコミュニティを構築し、そのようなコミュニティが協力し合うということです。

透明性はこの原理に基づいています。デザインや仕様を公開したり、誰もが運営委員会に参加できるようにしたりすることも、もちろん透明性の確保につながります。ただし、単に席を与えるだけでなく、発言の機会を人々に与えることが重要です。透明性は必要不可欠です。透明性を確保することで、整合性をもって判断の過程と理由を説明し、他者が自分たちのアイデアや判断をより良いものに改善できると認めることが可能になるためです。undefined

コラボレーション技術とは、市場で競合するテクノロジーが連携できるよう調整し、競争力のある互換性を生み出すテクノロジーシステムの構築などに見られる、相互運用性を実現することを意味します。また、チームワークの意味もあります。コラボレーションを促し、コミュニティの発展と思いやりを奨励し、個人的な目的よりもグループやテクノロジーのエコシステム、さらには社会の成功のために、人々が協力し合えるシステムを構築することです。

ある意味、インターネットと、それを構築する人たちやユーザーは、IT 業界が大きな発展を遂げているにも関わらず、これまで以上に多くのリスクにさらされています。Fastly は、すべての人、特に弱い立場にある人々に、より良いインターネットを提供できるよう取り組むべきだと考えています。企業として、またコミュニティの一員としてこのビジョンの実現に向けて奮闘しています。これが正しい道であると信じているからです。私たちは、Fastly プラットフォームのパワーを活用して、すべての人が無償で利用できる、高速かつ安全でオープンなインターネットの構築に取り組み続けます。

私たち全員に、インターネットをより良い環境へと導く力があります。今後数週間にかけて、それを実現するための Fastly の取り組みについてご紹介します。より素晴らしいインターネットの構築を目指して皆で協力し合うことは Fastly にとって大きな喜びです。