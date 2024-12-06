より良いインターネットを実現するには、オープンで透明性の高い方法で構築する必要がありますが、特に重要なのがコラボレーションです。

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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Next-Gen WAF 環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューション ボット管理 効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロック DDoS Protection ビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減 API セキュリティ API エンドポイントを保護 Client-Side Protection クライアントサイド攻撃からの防御 AI ボット管理 AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティング アプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援します キーバリューストア 最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できます WebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム Enterprise Serverless オープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォーム AI セマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させます Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス プログラマブルキャッシュ 当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。 MCPサーバー AI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログ リアルタイムでログをストリーミング・分析 Edge Observer トラフィックのライブデータと履歴データを確認 Domain Inspector ドメインレベルのインサイトにアクセス Origin Inspector オリジンとエッジ間の完全なインサイト アラート サービス関連の指標に関する通知を作成 Log Explorer &amp; Insights 実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービス デリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポート ライブ・エンターテインメント・サービス 視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリング サポートプラン 一貫したワールドクラスのサポート マネージドCDN コントロールと柔軟性を最大化 マネージドセキュリティ プロによる Web アプリケーションの保護 カスタマーサポート Fastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

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ストリーミングメディア 魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング 新興メディア 新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューション デジタルパブリッシング リアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上 eコマース 大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンス ファイナンスサービス 統合型セキュリティ対策で顧客データを保護 ハイテク ビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップ トラベル &amp; サービス カスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供 オンライン教育 セキュアな学習体験を大規模に実現 ゲーム 超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押し
インフラコストの削減 予測しやすいクラウドの低コスト化を実現 マルチクラウドの最適化 クラウドリソースを統合して複雑性を軽減 お客様の信頼 お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介 プライバシー保護 ユーザーのデータを保護する方法をご覧ください サステナビリティダッシュボード Fastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者 今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？ Fast Forward 信頼性の高いインターネットの構築 開発ツール エッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム コミュニティ 世界中の開発者が集うコミュニティに参加 サインアップ 無料の開発者アカウントを作成する

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Fastly とパートナーを組む理由 高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポート クラウドパートナー クラウドサービスと Fastly を統合するメリット チャネルパートナー Fastly 製品でソシューションや機能を強化 技術・統合パートナー パートナーエコシステムの詳細
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より良いインターネットを実現するには、オープンで透明性の高い方法で構築する必要がありますが、特に重要なのがコラボレーションです。

Anil Dash

VP Developer Experience, Fastly

DevOps社会・文化

ほんの20年間で、ダイヤルアップ接続やダウンタイムから XR や AI にまで、インターネットをめぐる環境は大きく変わりました。テクノロジーは目まぐるしい速さで進歩してきましたが、変わらないことが1つあります。インターネットの最大の力は、基盤になっているテクノロジーではなく、それを構築する人たちやユーザーにあるということです。

私は Web クリエイターたちが、どれほど革新的なアイディアに富み、それらを共有したいという気持ちに溢れているかを自分の目で見てきました。中でも Wordle の例には、いつも心を動かされます。ひとりのクリエイターが恋人とプレイするために作成した面白い単語ゲームは、数百万人のプレイヤーを魅了するゲームへと発展しました。また同時に、世界中の数千人のプログラマーが、このアプリケーションを編集して数百万人ものユーザーを楽しませるゲームを簡単に構築することが可能であることに気付いたのでした。特に、Glitch でそのような創意工夫がさかんに行われたのは、私たちにとって非常に嬉しいことでした。これは「インターネットをより良く、より安全で、より楽しくする」というビジョンを共有するオープンソースのテクノロジーやコミュニティで見られる多くの例のひとつに過ぎません。

私たち全員が、このようなワードゲームのマニアやオープンソース開発者たちから学ぶことができます。彼らは、オープンで透明性の高いインターネット構築に協力し合って取り組むことができる大きな可能性を実証しています。私たちはそのような価値観に基づいて、Glitch を構築しました。これは、インターネットの誕生を支えていた価値観であり、オープンソースコミュニティや Web クリエイターの間で今も受け継がれています。

このような価値観について考える場合、私は構築方法だけでなく、世界に参加し、活動する方法においても、どのように応用できるかを思案しています。

オープンな構築とは、適切なライセンスを選択したり、Glitch や GitHub にソースコードを掲載したりするだけでなく、すべての人を歓迎するという意味でもあります。世の中全体のことを中心に考え、人々が互いや世界を思いやる包括的なコミュニティを構築し、そのようなコミュニティが協力し合うということです。

透明性はこの原理に基づいています。デザインや仕様を公開したり、誰もが運営委員会に参加できるようにしたりすることも、もちろん透明性の確保につながります。ただし、単に席を与えるだけでなく、発言の機会を人々に与えることが重要です。透明性は必要不可欠です。透明性を確保することで、整合性をもって判断の過程と理由を説明し、他者が自分たちのアイデアや判断をより良いものに改善できると認めることが可能になるためです。undefined

コラボレーション技術とは、市場で競合するテクノロジーが連携できるよう調整し、競争力のある互換性を生み出すテクノロジーシステムの構築などに見られる、相互運用性を実現することを意味します。また、チームワークの意味もあります。コラボレーションを促し、コミュニティの発展と思いやりを奨励し、個人的な目的よりもグループやテクノロジーのエコシステム、さらには社会の成功のために、人々が協力し合えるシステムを構築することです。

ある意味、インターネットと、それを構築する人たちやユーザーは、IT 業界が大きな発展を遂げているにも関わらず、これまで以上に多くのリスクにさらされています。Fastly は、すべての人、特に弱い立場にある人々に、より良いインターネットを提供できるよう取り組むべきだと考えています。企業として、またコミュニティの一員としてこのビジョンの実現に向けて奮闘しています。これが正しい道であると信じているからです。私たちは、Fastly プラットフォームのパワーを活用して、すべての人が無償で利用できる、高速かつ安全でオープンなインターネットの構築に取り組み続けます。 

私たち全員に、インターネットをより良い環境へと導く力があります。今後数週間にかけて、それを実現するための Fastly の取り組みについてご紹介します。より素晴らしいインターネットの構築を目指して皆で協力し合うことは Fastly にとって大きな喜びです。

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