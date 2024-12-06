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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN)パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信ライブストリーミングシームレスなライブストリーミング体験ストリーミング動画 (VoD)卓越したオンデマンド動画エクスペリエンスMedia Shield マルチ CDN のデプロイを最適化On-the-Fly Packagerリアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化Image Optimizerエッジで画像の高速処理を実現ロードバランサールーティングをきめ細かくコントロールTLS 暗号化トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減Origin Connect Fastly に直接接続IP アドレスIP アドレスを簡単に管理HTTP/3 と QUIC最新のプロトコルドメインリサーチ API即時かつ正確なドメイン名検出Object Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューションボット管理効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロックDDoS Protectionビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減API セキュリティAPI エンドポイントを保護Client-Side Protectionクライアントサイド攻撃からの防御AI ボット管理AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティングアプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援しますキーバリューストア最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できますWebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供開発者 SDKFastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラムEnterprise Serverlessオープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォームAIセマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させますObject Storage送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセスプログラマブルキャッシュ当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。MCPサーバーAI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログリアルタイムでログをストリーミング・分析Edge Observerトラフィックのライブデータと履歴データを確認Domain InspectorドメインレベルのインサイトにアクセスOrigin Inspectorオリジンとエッジ間の完全なインサイトアラートサービス関連の指標に関する通知を作成Log Explorer &amp; Insights実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービスデリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポートライブ・エンターテインメント・サービス視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリングサポートプラン一貫したワールドクラスのサポートマネージドCDNコントロールと柔軟性を最大化マネージドセキュリティプロによる Web アプリケーションの保護カスタマーサポートFastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

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ストリーミングメディア魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング新興メディア新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューションデジタルパブリッシングリアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上小売業およびeコマース大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンスファイナンスサービス統合型セキュリティ対策で顧客データを保護ハイテクビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップトラベル &amp; サービスカスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供オンライン教育セキュアな学習体験を大規模に実現ゲーム超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押しiGaming高速、安全、中断のない、魅力的なゲームプレイをエッジで配信しましょう
インフラコストの削減予測しやすいクラウドの低コスト化を実現マルチクラウドの最適化クラウドリソースを統合して複雑性を軽減お客様の信頼お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介プライバシー保護ユーザーのデータを保護する方法をご覧くださいサステナビリティダッシュボードFastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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Fastly セキュリティラボ を開設 : 次世代 WAF の新機能をいち早くお試しください

Daniel Corbett

プリンシパルプロダクトマネージャー

セキュリティ

攻めと防御のセキュリティ機能は日々、進化しています。私たちは Fastly 次世代 WAF を改善し、お客様のセキュリティ体制の強化に貢献できるよう常に取り組んでいます。そのためにも、Fastly の幅広い革新的なセキュリティ機能を素早くお客様に提供し、できる限り早い段階でお客様からのフィードバックを開発プロセスに取り入れることが重要であると考えています。そこでこの度、未来のセキュリティを形作る新しい検出機能やその他の最先端のセキュリティ機能をいち早くお試しいただけるプログラム「Fastly セキュリティラボ」を開設しました。このプログラムを通じて Fastly はお客様の継続的なイノベーションを後押しします。

Fastly セキュリティラボの仕組み

Fastly セキュリティラボを通じてお客様が Fastly のセキュリティプロダクトチームと直接やり取りすることで、Fastly 次世代 WAF (Powered by Signal Sciences) のフィードバックループが強化され、より優れたプロダクトの作成が可能になります。Fastly はこのプログラムを通じて、新しいシグナルやテンプレート化されたルールから新しい検査プロトコルまで、さまざまな機能をテストします。

Fastly では以前からお客様の声を開発プロセスに取り入れてきました。この記事を読んでいるお客様の中にも、エッジデプロイカスタムレスポンスコードGraphQL インスペクションなど、Fastly 次世代 WAF の新機能のベータ版を試してこれらの開発にご協力いただいた方もいらっしゃると思います。Fastly セキュリティラボによって、ベータ版機能のリリースをより構造化できるだけでなく、お客様は管理コンソールで各セキュリティ機能のオプトイン／オプトアウトを選べる新たな設定機能をご利用いただけます。

このプログラムに参加するお客様は、「Corp Settings」ページにアクセスすると、下の方に Lab の機能の無効化・有効化を切り替えられる新しいセクションが追加されているはずです。

また Fastly セキュリティラボプログラムに参加されるお客様は、今回、新たに以下の2つの新機能をお試しいただけます。

  • シグナルとテンプレートルールの変更ログ

  • 新しい攻撃シグナル (Log4J JNDI)

変更ログ

Fastly ではすでにエージェントやモジュールに関するリリースノートを提供していますが、シグナルテンプレートルールについてはカバーされていませんでした。新しい変更ログ機能によって、新たに追加された機能を簡単に確認できます。

Log4J JNDI

一般的に「Log4Shell」として知られる Log4J JNDI RCE の脆弱性が2021年12月に発見されました。Fastly はこれに対処するため、すぐに仮想パッチをデプロイしてお客様を保護し、この脆弱性を悪用した試行やペイロードのバリアントを積極的に追跡しました。同時に、Fastly のエンジニアは Fastly 次世代 WAF の SmartParse 機能の強化に取り組みました。具体的には、誤検知を抑えながら、Log4Shell 脆弱性を悪用した攻撃を検出できるよう新たな攻撃シグナルを開発しました。この新しい攻撃シグナルは各サイトごとに有効化する必要がなく、簡単にデプロイできます。

ぜひプログラムにご参加ください

Fastly セキュリティラボにご参加いただくと、構造化されたプロセスを通じて最先端の検出およびその他のセキュリティテクノロジーを直接試しながらセキュリティ体制を強化できます。Fastly セキュリティラボに興味をお持ちのお客様は、担当のアカウントマネージャーまたは japan@fastly.com までお問い合わせください。

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