ニュージーランドのクライストチャーチに POP を新設

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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コンテンツ配信 (CDN) パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信 ライブストリーミング シームレスなライブストリーミング体験 ストリーミング動画 (VoD) 卓越したオンデマンド動画エクスペリエンス Media Shield マルチ CDN のデプロイを最適化 On-the-Fly Packager リアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化 Image Optimizer エッジで画像の高速処理を実現 ロードバランサー ルーティングをきめ細かくコントロール TLS 暗号化 トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減 Origin Connect Fastly に直接接続 IP アドレス IP アドレスを簡単に管理 HTTP/3 と QUIC 最新のプロトコル ドメインリサーチ API 即時かつ正確なドメイン名検出 Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF 環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューション ボット管理 効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロック DDoS Protection ビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減 API セキュリティ API エンドポイントを保護 Client-Side Protection クライアントサイド攻撃からの防御 AI ボット管理 AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティング アプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援します キーバリューストア 最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できます WebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム Enterprise Serverless オープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォーム AI セマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させます Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス プログラマブルキャッシュ 当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。 MCPサーバー AI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログ リアルタイムでログをストリーミング・分析 Edge Observer トラフィックのライブデータと履歴データを確認 Domain Inspector ドメインレベルのインサイトにアクセス Origin Inspector オリジンとエッジ間の完全なインサイト アラート サービス関連の指標に関する通知を作成 Log Explorer &amp; Insights 実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

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プロフェッショナルサービス デリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポート ライブ・エンターテインメント・サービス 視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリング サポートプラン 一貫したワールドクラスのサポート マネージドCDN コントロールと柔軟性を最大化 マネージドセキュリティ プロによる Web アプリケーションの保護 カスタマーサポート Fastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア 魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング 新興メディア 新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューション デジタルパブリッシング リアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上 eコマース 大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンス ファイナンスサービス 統合型セキュリティ対策で顧客データを保護 ハイテク ビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップ トラベル &amp; サービス カスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供 オンライン教育 セキュアな学習体験を大規模に実現 ゲーム 超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押し
インフラコストの削減 予測しやすいクラウドの低コスト化を実現 マルチクラウドの最適化 クラウドリソースを統合して複雑性を軽減 お客様の信頼 お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介 プライバシー保護 ユーザーのデータを保護する方法をご覧ください サステナビリティダッシュボード Fastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

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開発者 今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？ Fast Forward 信頼性の高いインターネットの構築 開発ツール エッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム コミュニティ 世界中の開発者が集うコミュニティに参加 サインアップ 無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由 高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポート クラウドパートナー クラウドサービスと Fastly を統合するメリット チャネルパートナー Fastly 製品でソシューションや機能を強化 技術・統合パートナー パートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログイン Fastly パートナー向けリソースへのアクセス パートナー登録 Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化 パートナーを見つける ニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメント Fastly の機能を最大限に活用 リソースライブラリ データシートやレポートなどをご覧ください Fastly Academy Fastly 製品に関する実践的な e ラーニングコース ラーニングセンター インターネットテクノロジーの詳細 ブログ 最新のアイディアやトレンドをご紹介 セキュリティ調査 セキュリティ強化に役立つ調査 Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
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ニュージーランドのクライストチャーチに POP を新設

Derek Rast

AVP, Australia and New Zealand, Fastly

Stephen Gillies

Technology Evangelist, APAC, Fastly

会社ニュースエッジネットワーク

Fastly は、ニュージーランドの都市クライストチャーチに配信拠点 (POP) を新たに開設しました。これにより新興企業や政府機関、グローバルな多国籍企業など、ニュージーランド国内の組織により優れたレジリエンス、より高いネットワークの可用性、さらに強化されたフェイルオーバーサービスを提供します。今回の POP の追加でさらに弾みをつけ、Fastly は容量の増加やレイテンシの低減、エンドユーザーのパフォーマンスの向上を目指して、世界各地の接続性の良い場所に少数のパワフルな POP を配置するという戦略的アプローチを今後も継続していきます。  

高速でスケーラブルかつ安全なデジタルエクスペリエンスをエンドユーザーに実現

ニュージーランド南島の都市クライストチャーチに新たに配置された POP により、Fastly の次世代 WAF など、Compute@Edge 上に構築されたさまざまなソリューションを活用しながら Fastly で配信される世界最大級の Web サイトのユーザーにさらに高速で安全なサービスを提供することが可能になります。Fastly の次世代 WAF はお客様をあらゆる場所で保護し、悪意のあるアクティビティがお客様のサービズに影響を与えるのを防ぎます。

さらにお客様は Fastly のエッジクラウドネットワークのスピードとスケーラビリティ、可用性を利用し、デジタルエクスペリエンスの促進や、最先端のダイナミックなアプリケーションの開発を実現できます。クライストチャーチに POP を配置するもうひとつの大きなメリットとして、ニュージーランド国内のお客様により高速なエクスペリエンスを提供し、(地震の多いことで知られる同国で) クライストチャーチ以外の地域で障害が発生した際にもサービスを保護できることが挙げられます。クイーンズタウンやダニーデンのユーザーにとっては、TLS セッションが自分たちにより近い場所で終了するので、TTFB (最初の1バイトまでの時間) のレイテンシを大幅に短縮できます。これによりストリーミングメディア配信の改善をはじめ、eコマースサイト、Trade Me や Stuff といった国内の人気 Web サイトの速度の向上が見込めます。

POP の配置場所の選び方、グローバルネットワークの構築の仕方

Fastly は堅牢なグローバルネットワークと、そのネットワーク上で動作するパワフルなソフトウェアを構築するために独自のアプローチを採用しています。少数のパワフルな POP を、オーストラリア (4都市) やニュージーランド (今回新設された POP を含めて3都市) を含む世界各地の71都市 (2021年12月31日時点) に戦略的に配置することで、従来の CDN プロバイダーよりも少ないハードウェアで、高速かつ安全、レジリエントなデジタルエクスペリエンスを世界中のユーザーに提供できます。

革新性の高い Web アプリや API、Web サイトを低レイテンシで配信するため、POP のインターネットへの接続には 100 Gbps の光ファイバーを使用しています。また、Precision Path 機能をすべての POP に搭載することで、オリジンサーバーからコンテンツを取得する際や、Fastly のエッジクラウドネットワークからエンドユーザーにコンテンツを配信する際に発生する一時的な接続問題を自動的に検出、回避できます。 

各 POP にはそれぞれ冗長化スイッチやラックコンポーネントもあるので、より優れた冗長性と柔軟性をお客様に提供します。さらに Fastly の POP は、ラック内で複数レベルのフェイルオーバーを可能にするレジリエンスを備えています。すべてのキャッシュノードにソリッドステートドライブを使用し、スピードとレジリエンスをさらに強化しています。

Fastly の成長への取り組み

シドニーやメルボルン、ブリスベン、オークランド、ウェリントンなど、オーストラリアとニュージーランドの都市に設置されている Fastly の POP に、この度クライストチャーチの POP が加わりました。これらの POP はすべてキャリアニュートラルなデータセンターでホストされています。今回クライストチャーチに新たな POP を配置したことで、ニュージーランドやオーストラリア、フィジーを含むオセアニア地域に拠点をお持ちの Fastly のお客様に、2つの異なるアベイラビリティーゾーン、あるいは複数のリージョンからのリソース提供が可能になり、障害発生の可能性を最小限に抑えられるようになります。 

よりダイナミックでパフォーマンス性に優れたデジタルエクスペリエンスを求めるユーザーの声が高まる中、Fastly はその期待に応えるべくネットワークの拡大を続けています。

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