ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業 優れたオンライン体験を支えるチーム ネットワークマップ 最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ 業界アナリストの声 Fastly に対する業界アナリストの評価 ニュース 最新情報・企業ニュース プラットフォーム より高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォーム お客様事例 お客様のサクセスストリー イベント Fastly 関連イベントのお知らせ 採用情報 一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN) パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信 ライブストリーミング シームレスなライブストリーミング体験 ストリーミング動画 (VoD) 卓越したオンデマンド動画エクスペリエンス Media Shield マルチ CDN のデプロイを最適化 On-the-Fly Packager リアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化 Image Optimizer エッジで画像の高速処理を実現 ロードバランサー ルーティングをきめ細かくコントロール TLS 暗号化 トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減 Origin Connect Fastly に直接接続 IP アドレス IP アドレスを簡単に管理 HTTP/3 と QUIC 最新のプロトコル ドメインリサーチ API 即時かつ正確なドメイン名検出 Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF 環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューション ボット管理 効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロック DDoS Protection ビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減 API セキュリティ API エンドポイントを保護 Client-Side Protection クライアントサイド攻撃からの防御 AI ボット管理 AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティング アプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援します キーバリューストア 最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できます WebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム Enterprise Serverless オープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォーム AI セマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させます Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス プログラマブルキャッシュ 当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。 MCPサーバー AI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログ リアルタイムでログをストリーミング・分析 Edge Observer トラフィックのライブデータと履歴データを確認 Domain Inspector ドメインレベルのインサイトにアクセス Origin Inspector オリジンとエッジ間の完全なインサイト アラート サービス関連の指標に関する通知を作成 Log Explorer &amp; Insights 実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービス デリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポート ライブ・エンターテインメント・サービス 視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリング サポートプラン 一貫したワールドクラスのサポート マネージドCDN コントロールと柔軟性を最大化 マネージドセキュリティ プロによる Web アプリケーションの保護 カスタマーサポート Fastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア 魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング 新興メディア 新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューション デジタルパブリッシング リアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上 eコマース 大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンス ファイナンスサービス 統合型セキュリティ対策で顧客データを保護 ハイテク ビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップ トラベル &amp; サービス カスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供 オンライン教育 セキュアな学習体験を大規模に実現 ゲーム 超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押し
インフラコストの削減 予測しやすいクラウドの低コスト化を実現 マルチクラウドの最適化 クラウドリソースを統合して複雑性を軽減 お客様の信頼 お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介 プライバシー保護 ユーザーのデータを保護する方法をご覧ください サステナビリティダッシュボード Fastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

Fastly を無料でお試しください
開発者 今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？ Fast Forward 信頼性の高いインターネットの構築 開発ツール エッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム コミュニティ 世界中の開発者が集うコミュニティに参加 サインアップ 無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由 高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポート クラウドパートナー クラウドサービスと Fastly を統合するメリット チャネルパートナー Fastly 製品でソシューションや機能を強化 技術・統合パートナー パートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログイン Fastly パートナー向けリソースへのアクセス パートナー登録 Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化 パートナーを見つける ニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメント Fastly の機能を最大限に活用 リソースライブラリ データシートやレポートなどをご覧ください Fastly Academy Fastly 製品に関する実践的な e ラーニングコース ラーニングセンター インターネットテクノロジーの詳細 ブログ 最新のアイディアやトレンドをご紹介 セキュリティ調査 セキュリティ強化に役立つ調査 Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンター お困りですか？ お問い合わせ お気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

Andrew Betts

Principal Developer Advocate, Fastly

Andrew Betts は、Fastly の Principal Developer Advocate として、世界各地の開発者と協力し、Web の高速化、セキュリティ強化、信頼性と使いやすさの向上に努めています。Fastly 入社前は、Web コンサルティング会社 (後に Financial Times により買収) を設立し、Financial Times の先駆的な HTML5 ベースの Web アプリケーションの開発を統括したほか、同紙のラボ部門の設立にも携わりました。また、W3C Technical Architecture Group (World Wide Web の開発を導く9名で構成される委員会) の選出メンバーでもあります。

1ページ目 (2ページ中)

  • コンテンツ管理システムの使いやすさをアップ

    Andrew Betts

    CMS (コンテンツ管理システム) はインターネットにおいて重要な役割を担っているかもしれませんが、業種にかかわらず企業に複数の共通の課題をもたらしていることも事実です。そこで Fastly の出番です。

    CDN &amp; デリバリー
    パフォーマンス

  • Web におけるデバイス検出の未来

    Andrew Betts

    ユーザーデータを保護できるデバイス検出の技術が進化を遂げるなか、より優れたユーザーエクスペリエンスの創出を目指す開発者のニーズを満たすべく、クライアントヒントをはじめとするさまざまなソリューションが台頭しています。

    DevOps
    さらに2記事を表示

  • Fastly Fiddle 誕生5周年の節目に Fastly が 2022 Devportal Award を受賞

    Andrew Betts

    Fastly Developer Hub の重要な機能である Fastly Fiddle は、開発者が本番環境を危険にさらすことなく設定をテストできる、パワフルかつ柔軟性の高いテスト用サンドボックスです。

    DevOps
    会社ニュース

  • サーバーレス Swift のご紹介 : Andrew Barba 氏が語る Compute での構築

    Andrew Betts, Hannah Aubry

    Swift Cloud のエンジニアである Andrew Barba 氏は先日、Fastly の Compute プラットフォーム向けに高いパフォーマンスと豊富な機能を備えた Swift SDK をリリースしました。しかも、わずか4日間で初回リリースを構築したそうです。感銘を受けた私たちは Barba 氏と対談し、彼の目標やプロジェクトの構築プロセスについてお話を伺いました。

    顧客事例
    さらに2記事を表示

  • OpenTelemetry 第2回 : VCL で OpenTelemetry を使用する

    Andrew Betts

    Fastly は、OpenTelemetry に対して高い期待を抱いています。コアクラウドプロバイダーで実行中のアプリケーションを観測するのと同様に、Fastly のサービスを観測し、エンドユーザーの体験をエンドツーエンドでマッピングすることで全体像を確認できるようにしたいと考えています。VCL サービスは OpenTelemetry データを出力し、その全体像の一部を構成することができます。

    DevOps
    オブザーバビリティ

  • OpenTelemetry 第1回 : エッジとの距離を短縮

    Andrew Betts

    Fastly がお客様から選ばれる理由のひとつは、エンドユーザーとの距離が近く、数ミリ秒でリクエストを処理できることにあります。しかしこのことは、Fastly がお客様のシステムの「前面」すなわち「外部」にあるかのように感じる原因にもなり得ます。Fastly が本当にお客様のアプリケーションアーキテクチャの一部であると実感していただくには、システム全体を一か所で同時に観測できることが重要です。この実現に役立つ新しい標準が OpenTelemetry です。

    DevOps
    オブザーバビリティ

  • 単一オリジンの Web サイトでサードパーティを使いこなす

    Andrew Betts

    今日のほとんどの Web ページは、ページ本来の場所とは違うオリジンサーバーからリソースを読み込みます。そのため、サイトの読み込み方法が混乱をきたし、厳格な Content-Security-Policy の作成が困難になることがあります。今回の投稿では、Compute@Edge の便利な使い方を紹介します。

    プロダクト
    Compute

  • VCL から Compute に developer.fastly.com を移行する方法

    Andrew Betts

    Fastly でシステムを構築する場合、Developer Hub でかなりの時間を費やす可能性があります。先月、私たちは VCL プラットフォームから Compute に移行しました。以下に、その移行方法と、そこから学んだことをご紹介します。

    エンジニアリング
    Compute

  • 嘘、大嘘、そして (Cloudflare の) 統計 : Cloudflare のパフォーマンステストの欠陥を証明

    Andrew Betts, Laura Thomson, さらに1記事を表示

    数週間前、Fastly の競合企業の一つである Cloudflare が、自社のエッジ・コンピューティング・プラットフォームは Compute@Edge と比べて約3倍も高速であると断言しました。この主張は明らかに間違ったものでしたが、事実とは異なる印象を与えるために統計が利用されるリスクについて学ぶ良い機会でもありました。

    業界インサイト
    Compute

  • Fastly Fiddle で Compute のコードのテストが可能に

    Andrew Betts

    Fastly のお客様はずっと以前から Fiddle ツールを使用して、VCL で記述したエッジロジックのアイディアを試してきました。昨年 Compute が登場したのに伴い、WebAssembly にコンパイル可能なすべての言語を Fastly のエッジ・コンピューティング・ネットワークで使用できるようになりましたが、この度、Compute のコードを Fiddle でも記述できるようになりました。

    エンジニアリング
    さらに3記事を表示

  • OAuth を使ってエッジで認証プロセスを構築

    Dora Militaru, Andrew Betts

    認証は、エッジコンピューティングの用途の中でも最も有効なユースケースの一つです。できるだけユーザーに近い場所でユーザーをいち早く判別することで、強力なカスタマイズと迅速なレスポンスが可能になります。また、さまざまな方法で認証スキームをエッジで適用することができます。

    Compute

  • Compute を活用してエッジでコンテンツを作成する新たな方法

    Andrew Betts

    プログラムでコンテンツを作成することは以前から可能でしたが、サーバーレスコンピューティング環境の進歩に伴い、Fastly ではよりパワフル、より効率的なコンテンツの作成・変換方法を開発しました。

    WebAssembly
    Compute

  • エッジで OAuth の認証プロセスをよりシンプルに

    Dora Militaru, Andrew Betts

    認証を行った上で、ID データを使用して認可決定を行うという基本的なプロセスは、Web アプリケーションやネイティブアプリケーションの大半に適用されています。これをエッジで行うことで、開発者とエンドユーザーの両方に非常に大きなメリットをもたらします。

    Compute

  • デモ＆スターターキット : 学んで構築する新しい方法

    Andrew Betts, Hannah Aubry

    開発者向けソリューションコンテンツを大幅に見直して、2つの新しいセクションを追加し、人気の高いレシピやソリューションパターンを再編成しました。新しいコードのサンプル、チュートリアル、デモ、スターターキットをご紹介します。

    会社ニュース
    エンジニアリング

  • エッジネイティブなアプリケーション設計の実現

    Andrew Betts

    これまで Web アプリケーションアーキテクチャは大きな進化を遂げてきましたが、それは一元化され、直接管理されるプラットフォームでコードを実行するという概念に基づいていました。しかし今一度、設計原理を再考し、ネットワークのエッジでアプリケーションを解放すべきです。

    Compute

  • GCP の Cloud Functions を利用して Fastly で高速パージ

    Andrew Betts

    Google Cloud Storage の前面に Fastly が配置されている場合、Cloud Functions を使用して Fastly のエッジクラウドプラットフォームで選択的かつ瞬時にパージを実行し、更新されたコンテンツをすぐにユーザーに表示することが可能になります。この記事ではその方法をご紹介します。

    DevOps
    さらに2記事を表示

  • Build on Fastly の17の新ソリューション

    Andrew Betts

    8月に開発者ライブラリである Build on Fastly をリリースして以来、ビーコンターミネーション、ジオフェンシング、多くの種類のロードバランシングなど、多くの新しいソリューションを密かに追加してきました。ここでは、Fastly を最大限に活用するための新しいアイデアが詰まった新しいソリューションをご紹介いたします。

  • CI における Fastly 設定のテスト

    Andrew Betts

    現在、多くのお客様は、継続的なデプロイプロセスの一環として CDN 設定をアップロードしています。つまり、そのテストも自動化できなければなりません。ここでは、その方法をご紹介します。

    エンジニアリング

  • Fastly で検索エンジンのランキング (SEO) を改善

    Andrew Betts

    SEO は曖昧な手法です。検索エンジンはベストの結果を表示することを目指し、他は皆何が「ベスト」なのかを理解しようとしています。わかっているのは、信頼性、スピード、セキュリティが大きな差を生み出すということです。Fastly は、お客様が検索結果のトップに近づけるようサポートします。

  • Fastly Fiddle 用スクリプトテストの紹介

    Andrew Betts

    Fastly Fiddle では、Fastly アカウントのセットアップを行うことなく Fastly のエッジクラウドプラットフォームの動作をすぐに試すことができます。現在、Fastly はユーザーが作成を試みている動作を指定するアサーションを定義する機能を追加しようとしています。

    エンジニアリング