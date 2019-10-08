コンテンツ管理システムの使いやすさをアップ Andrew Betts CMS (コンテンツ管理システム) はインターネットにおいて重要な役割を担っているかもしれませんが、業種にかかわらず企業に複数の共通の課題をもたらしていることも事実です。そこで Fastly の出番です。 2024年7月25日

Web におけるデバイス検出の未来 Andrew Betts ユーザーデータを保護できるデバイス検出の技術が進化を遂げるなか、より優れたユーザーエクスペリエンスの創出を目指す開発者のニーズを満たすべく、クライアントヒントをはじめとするさまざまなソリューションが台頭しています。 2024年2月08日

Fastly Fiddle 誕生5周年の節目に Fastly が 2022 Devportal Award を受賞 Andrew Betts Fastly Developer Hub の重要な機能である Fastly Fiddle は、開発者が本番環境を危険にさらすことなく設定をテストできる、パワフルかつ柔軟性の高いテスト用サンドボックスです。 2022年12月19日

サーバーレス Swift のご紹介 : Andrew Barba 氏が語る Compute での構築 Andrew Betts, Hannah Aubry Swift Cloud のエンジニアである Andrew Barba 氏は先日、Fastly の Compute プラットフォーム向けに高いパフォーマンスと豊富な機能を備えた Swift SDK をリリースしました。しかも、わずか4日間で初回リリースを構築したそうです。感銘を受けた私たちは Barba 氏と対談し、彼の目標やプロジェクトの構築プロセスについてお話を伺いました。 2022年7月14日

OpenTelemetry 第2回 : VCL で OpenTelemetry を使用する Andrew Betts Fastly は、OpenTelemetry に対して高い期待を抱いています。コアクラウドプロバイダーで実行中のアプリケーションを観測するのと同様に、Fastly のサービスを観測し、エンドユーザーの体験をエンドツーエンドでマッピングすることで全体像を確認できるようにしたいと考えています。VCL サービスは OpenTelemetry データを出力し、その全体像の一部を構成することができます。 2022年7月11日

OpenTelemetry 第1回 : エッジとの距離を短縮 Andrew Betts Fastly がお客様から選ばれる理由のひとつは、エンドユーザーとの距離が近く、数ミリ秒でリクエストを処理できることにあります。しかしこのことは、Fastly がお客様のシステムの「前面」すなわち「外部」にあるかのように感じる原因にもなり得ます。Fastly が本当にお客様のアプリケーションアーキテクチャの一部であると実感していただくには、システム全体を一か所で同時に観測できることが重要です。この実現に役立つ新しい標準が OpenTelemetry です。 2022年6月23日

単一オリジンの Web サイトでサードパーティを使いこなす Andrew Betts 今日のほとんどの Web ページは、ページ本来の場所とは違うオリジンサーバーからリソースを読み込みます。そのため、サイトの読み込み方法が混乱をきたし、厳格な Content-Security-Policy の作成が困難になることがあります。今回の投稿では、Compute@Edge の便利な使い方を紹介します。 2022年5月11日

VCL から Compute に developer.fastly.com を移行する方法 Andrew Betts Fastly でシステムを構築する場合、Developer Hub でかなりの時間を費やす可能性があります。先月、私たちは VCL プラットフォームから Compute に移行しました。以下に、その移行方法と、そこから学んだことをご紹介します。 2022年3月16日

嘘、大嘘、そして (Cloudflare の) 統計 : Cloudflare のパフォーマンステストの欠陥を証明 Andrew Betts, Laura Thomson, さらに1記事を表示 数週間前、Fastly の競合企業の一つである Cloudflare が、自社のエッジ・コンピューティング・プラットフォームは Compute@Edge と比べて約3倍も高速であると断言しました。この主張は明らかに間違ったものでしたが、事実とは異なる印象を与えるために統計が利用されるリスクについて学ぶ良い機会でもありました。 2021年12月06日

Fastly Fiddle で Compute のコードのテストが可能に Andrew Betts Fastly のお客様はずっと以前から Fiddle ツールを使用して、VCL で記述したエッジロジックのアイディアを試してきました。昨年 Compute が登場したのに伴い、WebAssembly にコンパイル可能なすべての言語を Fastly のエッジ・コンピューティング・ネットワークで使用できるようになりましたが、この度、Compute のコードを Fiddle でも記述できるようになりました。 2021年11月08日

OAuth を使ってエッジで認証プロセスを構築 Dora Militaru, Andrew Betts 認証は、エッジコンピューティングの用途の中でも最も有効なユースケースの一つです。できるだけユーザーに近い場所でユーザーをいち早く判別することで、強力なカスタマイズと迅速なレスポンスが可能になります。また、さまざまな方法で認証スキームをエッジで適用することができます。 2021年5月25日

Compute を活用してエッジでコンテンツを作成する新たな方法 Andrew Betts プログラムでコンテンツを作成することは以前から可能でしたが、サーバーレスコンピューティング環境の進歩に伴い、Fastly ではよりパワフル、より効率的なコンテンツの作成・変換方法を開発しました。 2021年5月07日

エッジで OAuth の認証プロセスをよりシンプルに Dora Militaru, Andrew Betts 認証を行った上で、ID データを使用して認可決定を行うという基本的なプロセスは、Web アプリケーションやネイティブアプリケーションの大半に適用されています。これをエッジで行うことで、開発者とエンドユーザーの両方に非常に大きなメリットをもたらします。 2021年4月06日

デモ＆スターターキット : 学んで構築する新しい方法 Andrew Betts, Hannah Aubry 開発者向けソリューションコンテンツを大幅に見直して、2つの新しいセクションを追加し、人気の高いレシピやソリューションパターンを再編成しました。新しいコードのサンプル、チュートリアル、デモ、スターターキットをご紹介します。 2021年1月27日

エッジネイティブなアプリケーション設計の実現 Andrew Betts これまで Web アプリケーションアーキテクチャは大きな進化を遂げてきましたが、それは一元化され、直接管理されるプラットフォームでコードを実行するという概念に基づいていました。しかし今一度、設計原理を再考し、ネットワークのエッジでアプリケーションを解放すべきです。 2020年12月23日

GCP の Cloud Functions を利用して Fastly で高速パージ Andrew Betts Google Cloud Storage の前面に Fastly が配置されている場合、Cloud Functions を使用して Fastly のエッジクラウドプラットフォームで選択的かつ瞬時にパージを実行し、更新されたコンテンツをすぐにユーザーに表示することが可能になります。この記事ではその方法をご紹介します。 2020年3月17日

Build on Fastly の17の新ソリューション Andrew Betts 8月に開発者ライブラリである Build on Fastly をリリースして以来、ビーコンターミネーション、ジオフェンシング、多くの種類のロードバランシングなど、多くの新しいソリューションを密かに追加してきました。ここでは、Fastly を最大限に活用するための新しいアイデアが詰まった新しいソリューションをご紹介いたします。 2020年1月06日

CI における Fastly 設定のテスト Andrew Betts 現在、多くのお客様は、継続的なデプロイプロセスの一環として CDN 設定をアップロードしています。つまり、そのテストも自動化できなければなりません。ここでは、その方法をご紹介します。 2019年12月19日

Fastly で検索エンジンのランキング (SEO) を改善 Andrew Betts SEO は曖昧な手法です。検索エンジンはベストの結果を表示することを目指し、他は皆何が「ベスト」なのかを理解しようとしています。わかっているのは、信頼性、スピード、セキュリティが大きな差を生み出すということです。Fastly は、お客様が検索結果のトップに近づけるようサポートします。 2019年10月24日