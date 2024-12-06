Fastly を利用して2分以内にエッジで Astro のサイトを公開

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Fastly エッジクラウドプラットフォーム

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Next-Gen WAF 環境を問わない最先端の Web アプリ/API のセキュリティソリューション ボット管理 効果的にボット攻撃を検出して脅威をブロック DDoS Protection ビジネスに支障をきたす分散型攻撃を自動的に軽減 API セキュリティ API エンドポイントを保護 Client-Side Protection クライアントサイド攻撃からの防御 AI ボット管理 AI ボットにより Web サイトのコンテンツスクレイピングを阻止
エッジコンピューティング アプリをエッジに展開 — 私たちのインスタントプラットフォームが、ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供するための開発を支援します キーバリューストア 最も高速なキーバリューストアでありながら、使い慣れたデータベースツールと同じくらい簡単に使用できます WebSockets と Fanout 完全なパーソナライズ機能と簡単な設定が可能な、リアルタイムメッセージングをグローバル規模で提供 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム Enterprise Serverless オープンスタンダードで構築され、Fastly の全プロダクトと統合可能な最強サーバーレスプラットフォーム AI セマンティックキャッシングで AI ワークロードを加速し、効率性を向上させます Object Storage 送信量ゼロで大容量ファイルにエッジで直接アクセス プログラマブルキャッシュ 当社のコンテンツ配信ネットワークを支える伝説的なキャッシュ機能に、プログラムでフルアクセスできます。 MCPサーバー AI を活用した Fastly Service のコントロール。
リアルタイムログ リアルタイムでログをストリーミング・分析 Edge Observer トラフィックのライブデータと履歴データを確認 Domain Inspector ドメインレベルのインサイトにアクセス Origin Inspector オリジンとエッジ間の完全なインサイト アラート サービス関連の指標に関する通知を作成 Log Explorer &amp; Insights 実用的なインサイトとのインタラクション

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プロフェッショナルサービス デリバリーサービスのマイグレーション/最適化を Fastly のエキスパートがサポート ライブ・エンターテインメント・サービス 視聴者の規模に合わせてライブストリーミング体験をスケーリング サポートプラン 一貫したワールドクラスのサポート マネージドCDN コントロールと柔軟性を最大化 マネージドセキュリティ プロによる Web アプリケーションの保護 カスタマーサポート Fastly のサポートチームがお客様と共にビジネスの成長を支援

革新的なデジタルソリューション

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ストリーミングメディア 魅力的なライブ/オンデマンドストリーミング 新興メディア 新興メディア企業向けの高パフォーマンスソリューション デジタルパブリッシング リアルタイムの報道で読者エクスペリエンスを向上 eコマース 大規模にパーソナライズされた高速エクスペリエンス ファイナンスサービス 統合型セキュリティ対策で顧客データを保護 ハイテク ビジネスの成長に合わせてパフォーマンスを瞬時にスケールアップ トラベル &amp; サービス カスタマイズされたオンライン体験を旅行者に提供 オンライン教育 セキュアな学習体験を大規模に実現 ゲーム 超高速で安全なゲームダウンロードでプレイヤーの次の勝利を後押し
インフラコストの削減 予測しやすいクラウドの低コスト化を実現 マルチクラウドの最適化 クラウドリソースを統合して複雑性を軽減 お客様の信頼 お客様の信頼獲得に向けた Fastly の取り組みをご紹介 プライバシー保護 ユーザーのデータを保護する方法をご覧ください サステナビリティダッシュボード Fastlyプラットフォームの電力使用量と温室効果ガス排出量を確認する

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開発者 今すぐ素晴らしいアイディアを実現してみませんか？ Fast Forward 信頼性の高いインターネットの構築 開発ツール エッジを効かせ、コラボレーションを促進する開発ツール 開発者 SDK Fastly のプロダクトの構築に使用しているのと同じサービスをプログラム コミュニティ 世界中の開発者が集うコミュニティに参加 サインアップ 無料の開発者アカウントを作成する

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Fastly とパートナーを組む理由 高速かつ安全で魅力的なエクスペリエンスの実現をサポート クラウドパートナー クラウドサービスと Fastly を統合するメリット チャネルパートナー Fastly 製品でソシューションや機能を強化 技術・統合パートナー パートナーエコシステムの詳細
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Fastly を利用して2分以内にエッジで Astro のサイトを公開

Jonathan Speek

Manager, Platform Product Management, Fastly

DevOpsCompute

Fastly を利用すると、エッジから静的サイトを簡単に配信できることをご存知でしたか？このブログ記事では、FastlyComputeAstro のサイトを無料で2分以内に公開する方法をご説明します。💨

背景情報の概要

はじめに Astro とは何か、そして Compute を使用する利点を紹介します。 

Astro は、UI に依存しないオープンソースのフレームワークであり、コンテンツに特化したWebサイトの迅速な作成が実現できます。Astro と Jamstack のアプローチには通常、パフォーマンスやスケーラビリティ、セキュリティなどの面でさまざまな利点があります。

Compute は、Fastly の エッジプラットフォームであらゆるアプリケーションやバックエンドサービスのロジックをデプロイ、実行できます。つまりユーザーは、コールドスタートや往復の遅延無しに、サーバーレスコンピューティングをエンドユーザーに近い場所で利用し、超高速の動作が実現されることで生まれるメリットを得られます。

Astro のサイト (またはそれ以外のサイト) を Compute にデプロイすることで、言語のローカライズ化や、ローカライズされたコンテンツの配信など、多種多様な機能を通じて、質の高いエンドユーザーエクスペリエンスを創出できます。 

スタート

前提条件 :

はじめにターミナルで npm create astro@latest を実行すると、作成するフォルダの指定、使用するテンプレートの指定、TypeScript の設定の選択などのオプションのある、インタラクティブなプロンプトが表示されます。

次に、cd [あなたのプロジェクト名]を実行して、新しく作成したプロジェクトに移動します。私の例の場合は、cd astro-on-compute を実行できます。(Astro についてここでは詳述しませんが、Astro の仕組みに関して詳細を知りたい方はチュートリアルをご覧ください。)

ご自身のプロジェクトのディレクトリに移行したので、npm run build を実行してサイトを構築してください。これにより、構築したすべての静的ファイル (HTML、CSS、vanilla JS、画像など) の入った ./dist フォルダーが作成されます。 

これでプロジェクトの構築が完了したので、npx @fastly/compute-js-static-publish --public-dir=./dist --service-id="" を実行します。これは Fastly の Static Publisher for JavaScript を使用して、Compute アプリケーションを (./compute-js にある) 新しいディレクトリに生成します。また、—public-dir=./dist を使用することで、自身のビルドを指し示せます。新たに作成された fastly.toml ファイルを確認すると、service_id が「””」になっているのがわかります。 使用したいコンピューティングサービスが既にある場合は、この箇所に ID を入力できます。ない場合は、文字列を空の状態にしておくと、Fastly CLI が新しいサービスを作成し、まるで魔法のように ID を入力してくれます。✨

次に ./compute-js を cd 実行してから、fastly compute publish を実行してください。ビルドが実行され、新しいサービスを作成するためのインタラクティブなプロンプトが表示されます。プロンプトから、デフォルトのランダムドメインを変更して、バックエンドを追加できます (必要な場合)。Static Publisher ではバックエンドの使用や設定は不要なため、ここではデフォルトをそのまま利用できます。

サービスやドメインの作成、パッケージのアップロード、バージョンの有効化を終えたら、準備は完了です！新たに作成したサービスは、リンク先で表示や管理を行えます。サイトをこちらからご覧ください 👀

その他のフロントエンドフレームワークを使用して Compute に公開する方法をお知りになりたい方は、今後投稿される予定のブログ記事を楽しみにお待ちください。

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