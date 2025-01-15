Fastly Bot Managementが2025年度 DEVIES Award を受賞

Fastly Bot Management は、2025年度の DEVIES Award にて「AppSecOps」部門の「Winner」に選ばれました。ソフトウェア業界で高い信頼を誇る DEVIES Award では、毎年31のカテゴリーで、デザイン、エンジニアリング、イノベーションにおいて最も優れた企業が選ばれます。

Fastly Bot Management は、時代の先端に立つ開発チーム向けにゼロから構築されている点で、他社製品と一線を画しています。使いやすく、最新のボット攻撃も効果的にブロックできる上、Fastly の Edge Cloud Platform のパワーを通じて高いパフォーマンスを発揮し、スムーズな開発エクスペリエンスを提供します。

「開発向けのツールやテクノロジーは、ソフトウェア開発者やエンジニアによるグローバルテクノロジーのエコシステムの構築を促進します。Fastly の受賞は、ソフトウェア業界の成長とイノベーションにおいて Fastly がリーダー的な役割を果たしていることを実証しています」と、DeveloperWeek と 2025年度の DEVIES Award のプロデューサーで、DevNetwork の Executive Producer を務める Jonathan Pasky 氏はコメントしています。

3年間連続で、業界の専門家からこのように高い評価をいただけたことを、私たちは非常に嬉しく思います。2024年には、「Services: Application Development」部門のベストイノベーションとして Fastly OHTTP Relay が DEVIES Award を受賞しています。また、2023年には Fastly の Glitch が「Developer Environments and Coding Tools」部門でベストイノベーションに選ばれ、同賞を受賞しています。

この受賞は、Fastly 製品の革新と構築に懸命に取り組んでいる、すべての Fastly スタッフの努力なしでは実現できませんでした。私たちは、最高のインターネットの構築に貢献しているチームに限りなく感謝しています。