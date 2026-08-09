Deception: Una nueva estrategia de defensa para cansar, frustrar y ahuyentar a los atacantes

The future of business starts with developers

Learn more
CompanyThe team behind better online experiencesNetwork MapA new architecture for the modern internetIndustry Analyst RelationsSee what industry analysts say about FastlyNewsRecent updates and announcementsPlatformThe platform behind better, faster and more secure digital experiencesCustomer StoriesSee how the best of the web succeedEventsConnect with Fastly at an eventCareersJoin the team that's building a better internet

The Fastly Edge Cloud Platform

See All Products
Content Delivery (CDN)Deliver fast, personalized experiences globallyLive StreamingDeliver seamless live streaming experiencesStreaming Video (VoD)Deliver exceptional on-demand video experiencesMedia Shield Optimize multi-CDN deploymentsOn-the-Fly PackagerDynamically package on-demand video content in real timeImage OptimizerRapid image processing at the edgeLoad BalancerGranular control over routing decisionsTLS EncryptionReduce the complexity of TLS managementOrigin Connect Connect directly to FastlyIP AddressesEasily manage IP addressesHTTP/3 & QUICModern protocolsDomain Research APIInstant, accurate domain name discoveryObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
Next-Gen WAFModern web app and API security, anywhereBot ManagementDetect and mitigate bot attacksDDoS ProtectionAutomated mitigation of disruptive and distributed attacksAPI SecuritySecure your API endpointsClient-Side ProtectionDefend against client-side attacksAI Bot ManagementStop AI bots from scraping website content
Edge ComputeTake your apps to the edge — our instant platform helps you build amazing experiences for your usersKey Value StoreThe fastest key value store you can get, but as easy to use as your familiar database toolsWebsockets & Fanout Real-time messaging, at global scale, with complete personalization and easy setupDeveloper SDKsProgram the same services we use to build Fastly productsEnterprise ServerlessThe most powerful serverless platform, built on open standards and integrated with Fastly’s full suite of productsAIAccelerate your AI workloads and improve efficiency with semantic cachingObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesProgrammable CacheGet full programmatic access to the same legendary caching that powers our CDN.MCP ServerAI-powered control for your Fastly services.
Real-time LoggingStream and analyze logs in real-timeEdge ObserverExplore live and historical traffic dataDomain InspectorAssess domain level insightsOrigin InspectorView complete origin to edge insightsAlertsCreate notifications for service-related metricsLog Explorer & InsightsInteract with actionable insights

Extraordinary services for exceptional results

See All Services
Professional ServicesExpert help to migrate or optimize your delivery serviceLive Entertainment ServicesLive streaming experiences that scale with your audiencesSupport PlansWorld class support from start to finishManaged CDNMaximized control and flexibilityManaged SecurityExpertly managed web application protectionCustomer SupportFastly Support helping you grow better, together

Innovative digital solutions

See all our solutions
Streaming MediaDeliver stellar live and on-demand streamingEmerging MediaHigh performance for emerging media brandsDigital PublishingReal-time journalism with improved reader experiencesRetail & eCommerceFast, personalized experiences at scaleFinancial ServicesIntegrated security to protect customer dataHigh TechInstantly scale your performance as you growTravel & HospitalityOnline tailored experiences for your guests and visitorsOnline EducationDeliver secure learning experiences at scaleGamingFuel your players’ next win with ultra-fast, secure game downloadsiGamingDeliver fast, secure, uninterrupted, and engaging gameplays at the edge
Infrastructure SavingsAchieve lower, more predictable cloud spendMulti-cloud OptimizationReduce complexity and unify cloud resourcesCustomer TrustLearn more about Fastly’s Customer Trust initiativesPrivacy EnablementLearn how to protect your user's dataSustainability DashboardSee your electricity use and GHG emissions for the Fastly platform

Empowering every developer to build incredible experiences

Try Fastly free
DevelopersBuild something amazing todayFast ForwardCreating a more trustworthy internetDev ToolsDev tools built for teams - with an edgeDeveloper SDKsProgram the same services we use to build Fastly productsCommunityJoin developers around the worldSign upCreate a free developer account

Help build a fast, safe, and engaging internet with Fastly

Why Partner with FastlyHelp deliver safe, fast and engaging experiencesCloud PartnersLearn about the benefits of combining Fastly with your cloud servicesChannel PartnersEnhance your offerings & capabilities with Fastly productsTechnology & Integration PartnersExplore our partner ecosystem
Partner Portal LoginAccess all your Fastly partner resourcesBecome a PartnerEnhance your business by reselling or referring Fastly productsFind a PartnerLet us help connect you with the right partner for your needs

Get Help with Fastly

DocumentationGet the most out of FastlyResource LibraryExplore data sheets, reports, and moreFastly AcademyHands on learning with Fastly productsLearning CenterLearn about Internet technologyBlogOur latest thoughts and ideasSecurity ResearchStronger security through researchFastly's POV Explore expert and industry insights
Support CenterHow can we help?Contact UsGet in touch today
Back to blog

Follow and Subscribe

Only available in English

This page is only viewable in English for now. We are sorry for the inconvenience, please come back to this page at a later time.

Deception: Una nueva estrategia de defensa para cansar, frustrar y ahuyentar a los atacantes

Guillermo Guardián

Senior Sales Engineer LATAM

Security

La seguridad tradicional se ha enfocado históricamente en construir muros: poner candados, bloquear accesos y reaccionar cuando el peligro ya está encima. Es una estrategia puramente reactiva. Bloqueas una dirección IP, el atacante rota sus recursos, muta su código y vuelve a intentar el ataque en cuestión de segundos. Este ciclo de juego del gato y el ratón drena la energía de tus equipos de ingeniería.

¿Qué pasaría si cambiaras las reglas del juego? En el reciente webinar de Fastly, Guillermo Guardián (Ingeniero de Soluciones Solutions Engineer) y  Gabriela Luna (Gerente de Cuentas) y  compartieron un enfoque completamente distinto: Deception (engaño estratégico). En lugar de solo bloquear, esta técnica introduce fricción deliberada para envenenar los procesos de toma de decisiones del atacante.

El factor humano detrás del ataque

Cuando defiendes una aplicación web, es fácil concentrarte únicamente en los scripts, la automatización o los vectores de ataque conocidos. Sin embargo, detrás de cada pantalla hay un cerebro humano. Los atacantes toman decisiones basadas en aprendizajes y experiencias pasadas, igual que tú.

Si entiendes esto, puedes usar su propia psicología en su contra. La ciberseguridad moderna no tiene por qué limitarse a un simple "bloqueo con error 406". Puedes hacerles creer que están teniendo éxito para que sigan gastando recursos en un callejón sin salida.

Aquí es donde entran dos conceptos clave de la ciencia del comportamiento:

  • Nudge: Incentiva o facilita una acción positiva dentro de un sistema (por ejemplo, cuando un formulario te guía para crear una contraseña segura).

  • Sludge: Introduce fricción deliberada para dificultar un proceso o hacer que el individuo cambie de opinión (como cuando intentas cancelar una suscripción en línea y te encuentras con cinco pantallas de confirmación y ofertas de último minuto).

La estrategia de Deception consiste en aplicar Sludge directamente contra el atacante.

Rompiendo la economía del atacante

Los atacantes ya no son simples entusiastas; operan como empresas. Tienen presupuestos, costos de infraestructura, herramientas automatizadas y esperan un retorno de inversión (ROI). Si elevas sus costos operativos, los desmotivas y los obligas a buscar un objetivo más fácil.

Al introducir la técnica de engaño, les generas tres tipos de costos:

Tipo de Costo

¿Cómo impacta al atacante?

Cuantitativo

Desperdicio de infraestructura, tiempo de cómputo y bases de datos que compraron en el mercado negro y que realmente no les van a servir.

Cualitativo / Reputacional

Si los datos que recolectan de tu sitio son falsos o sus herramientas fallan continuamente, su tasa de aciertos baja, dañando su reputación interna.

Psicológico

Generas frustración, confusión y estrés. Su plan no funciona, no detectan que los descubriste, pero nada de lo que intentan da frutos.

Deception en la práctica: Bloqueo tradicional vs. Engaño

¿Cómo se traduce esto en la consola de administración de tu WAF? Imagina un ataque clásico de Apropiación de Cuentas (ATO - Account Takeover) mediante el relleno de credenciales (credential stuffing). Esto es sumamente común en plataformas de comercio electrónico (e-commerce) debido a que los usuarios suelen reciclar contraseñas en múltiples sitios.

En un escenario tradicional, cuando tu solución detecta el comportamiento automatizado, lo bloquea de inmediato. El bot registra el error e inmediatamente muta sus parámetros.

Con el Next-Generation WAF (NGWAF) de Fastly, en lugar de seleccionar la acción de Block, puedes seleccionar la acción de Deception con la variante Invalid Login Response.

1.Detección del comportamiento:Capa de Edge.

El motor de reglas o el sistema de gestión de bots identifica una ráfaga sospechosa de intentos de inicio de sesión o un bot automatizado que intenta imitar a un navegador legítimo.

2.Intercepción de la petición:Acción instantánea.

En lugar de rechazar la conexión con un código de error de bloqueo, el WAF intercepta la petición HTTP antes de que afecte la lógica real de tu servidor.

3.Alteración del payload:Modificación de variables.

El sistema altera dinámicamente el campo de la contraseña por un valor aleatorio inválido antes de procesarlo o simula la respuesta exacta del backend.

4.Respuesta legítima de error:Cierre del engaño.

Se le retorna al atacante un código estándar (como un 401 Unauthorized). Para el script del atacante, la petición se procesó normalmente, concluyendo que la credencial de su base de datos simplemente es incorrecta.

Incluso si el atacante introduce una credencial que casualmente es real y válida, al estar bajo el umbral de la regla de engaño, el sistema forzará el fallo. El atacante asumirá que toda su lista de contraseñas filtradas no sirve, apagará su script y se irá a molestar a otra parte.

Las preguntas frecuentes de los equipos de ingeniería

Implementar técnicas de engaño suele levantar dudas operativas legítimas en los equipos de infraestructura. Guillermo Guardián aclaró los mitos principales durante la sesión:

¿Esto añade latencia o degrada la experiencia de navegación de los usuarios reales?

No. Funciona exactamente como una regla de bloqueo tradicional en el Edge de Fastly. La inspección de la petición HTTP ocurre en milisegundos y no añade ninguna carga extra en la entrega de contenido para tus clientes legítimos.

¿Tengo que modificar el código de mi aplicación o alterar mis bases de datos?

Para nada. Toda la magia ocurre a nivel de WAF. No necesitas crear usuarios falsos en tu base de datos ni programar respuestas simuladas en tus microservicios. Tu aplicación permanece intacta y protegida por diseño.

Deception vs. Honeypots tradicionales

Es común confundir Deception con un Honeypot (tarro de miel), pero operativamente pertenecen a ligas distintas:

  • Honeypot tradicional: Requiere inversiones altas en infraestructura porque necesitas duplicar servidores, crear entornos espejo falsos aislados y mantenerlos para atraer y analizar atacantes.

  • Deception en Fastly: No requiere elementos ni servidores adicionales. Es una funcionalidad de software nativa integrada directamente dentro de la suscripción de tu Next-Generation WAF. Vive en la misma infraestructura que ya utilizas.

Hacia una seguridad avanzada impulsada por el comportamiento

La evolución de los ataques mediante Inteligencia Artificial exige que nuestras defensas dejen de ser estáticas. El engaño en la autenticación es solo el inicio. Fastly está expandiendo estas capacidades para simular parches virtuales. Por ejemplo, podrás responder a los escáneres de vulnerabilidades haciéndoles creer que tu aplicación sigue siendo vulnerable a un exploit específico, distrayendo al atacante mientras tus sistemas reales están completamente protegidos.

Si ya cuentas con el NGWAF de Fastly implementado en tu organización, te invitamos a explorar el creador de reglas y comenzar a sustituir los bloqueos rígidos por estrategias de engaño dinámicas. Es hora de pasar a la ofensiva y hacer que los atacantes consuman sus propios recursos.

Aquí puedes ver el webinar sobre Deception: Webinar on Demand

Ready to get started?

Get in touch with us today
Talk to an expert