Sustainability ダッシュボードについて

Fastly コントロールパネルのアカウントエリアにある Sustainability ダッシュボードには、アカウントで請求担当者またはスーパーユーザーのロールが割り当てられているユーザーに対して、Fastly の炭素排出量とデータセンターのエネルギー消費量に関するデータが視覚的に表示されます。 サステナビリティと使用データを算出するにあたり、Fastly では再生可能資源と枯渇性資源の両方について、Fastly サービスの運用に必要となるエネルギーと、使用が発生した地域でこれらのサービスをホストする Fastly のデータセンターに電力を供給している電力供給網の炭素強度を測定しています。

設定前の注意点

コントロールパネルにアクセスする方法を理解してから、各ページを確認してください。

制約と考慮事項

Sustainability ダッシュボードページを表示する際には、以下の点に注意してください。

ここで提供されるサステナビリティデータは、Fastly との契約において規定されている Fastly の「機密情報」にあたります。Fastly のサステナビリティデータが単体として開示されない、または何らかの形で Fastly のデータであると特定されることがない方法で、カーボンフットプリントに関するレポートで使用する集計データの一部として Fastly のサステナビリティデータを含めることができます。

サステナビリティデータには、温室効果ガス (GHG) プロトコルで定義されているスコープ1と2の二酸化炭素排出量が含まれます。

このダッシュボードに表示されるデータは、データの性質と算出方法に内在する制約上、推定や測定において不確実性を伴います。当社の推定値は、このような内在する測定の不確実性の影響を受ける可能性があるため、将来異なる測定方法が採用された場合には推定値が変動する可能性があります。

設定機能について

ページ名の右側に、一連の設定機能が表示されます。これらの設定機能を使用して、表示されるメトリクスを絞り込むことができます。設定機能には以下が含まれます。

Location メニューでは、メトリクスを取得する国を選択できます。

メニューでは、メトリクスを取得する国を選択できます。 Date メニューでは、表示されるメトリクスの期間を変更できます。

メニューでは、表示されるメトリクスの期間を変更できます。 Export メニューでは、メトリクスの PRD を作成したり、メトリクスを CSV ファイル形式でエクスポートしたりできます。

メトリクスについて

Sustainability ダッシュボードには、以下のメトリクスが表示されます。

Total Power: Fastly インフラストラクチャで消費される再生可能エネルギー電力と枯渇性エネルギー電力の合計。

Fastly インフラストラクチャで消費される再生可能エネルギー電力と枯渇性エネルギー電力の合計。 Renewable Power: Fastly インフラストラクチャで消費される再生可能エネルギー電力量。

Fastly インフラストラクチャで消費される再生可能エネルギー電力量。 Non-renewable Power: Fastly インフラストラクチャで消費される枯渇性エネルギー電力量。

Fastly インフラストラクチャで消費される枯渇性エネルギー電力量。 Carbon: Fastly インフラストラクチャが排出している二酸化炭素の量。

Fastly インフラストラクチャが排出している二酸化炭素の量。 Bandwidth: 配信されたデータ転送量の合計。

