ユーザーとアクセスの管理
これらの記事では、アカウントへのアクセスを許可されたユーザーを管理する方法について説明しています。
このガイドでは、 https://manage.fastly.com/ または Fastly サポートポータル へのログインに問題が発生した場合の対処方法を説明します。 ログインできない場合 Fastly のコントロールパネルまたは Fastly…
IMPORTANT: This guide only applies to customers with Fastly accounts or with Signal Sciences accounts that are linked to Fastly accounts…
Fastly は、コントロールパネルやリンクされているその他の Fastly アセット (Fastly のサポートポータルなど) へのログインにおいて、2段階認証システムである2要素認証をサポートしています。 2要素認証のセキュリティプロセスでは、ユーザーが…
This guide describes how to automate the management of your account users when Okta serves as your identity provider (IdP). It describes how…
すべてのユーザーは、自分のパスワードを変更またはリセットできます。 スーパーユーザーのロール が割り当てられている場合、現在会社に関連付けられているユーザーのパスワードをリセットすることができます。 設定前の注意点 以下の点に注意してください。 Fastly…
Fastly のマルチ・アカウント・ユーザー・アクセス機能を利用して、複数の Fastly アカウントへのアクセスを管理できます。複数の Fastly アカウントにユーザーとして招待されている場合、Fastly…
監査ログ機能は、お客様の Fastly アカウント、ユーザーおよびサービスに関連するイベントを追跡しています。この監査ログを利用することで、誰がどのような変更を行ったかを確認することができます。例えば、監査ログを使って以下を確認することができます。 API…
Fastly では、ユーザーが Fastly の コントロールパネル にログインするために使用できる、お客様の Fastly アカウントで認可されている IP アドレスの範囲を定義することができます。この機能を利用すると、Fastly のほとんどの API…
会社が Okta や OneLogin などの ID プロバイダー (IdP) を使用してユーザー認証を管理している場合、Fastly のシングルサインオン (SSO) 機能を有効にすることで、組織のユーザーがメールアドレスやパスワードの代わりに ID…
API トークンは、人間のユーザーと自動化システムが Fastly に身元を証明することを可能にする一意のセキュリティ認証情報です。これにより、信頼できるユーザーであることを示し、 Fastly API…
Fastly から正当なマーケティングコミュニケーションまたはプロモーションと思われるメールを受け取られた場合、メールに記載されている配信停止のリンクをクリックするか、または abuse@fastly.com…
