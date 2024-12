DDoS Protection

These endpoints allow you to enable, disable, configure, and check the enablement and configuration status of the DDoS Protection product on your services.

Configuration

mode string Operation mode. Required.

Endpoints

Get product enablement status GET/ enabled-products / v1 / ddos_protection / services / service_id

Enable product PUT/ enabled-products / v1 / ddos_protection / services / service_id

Disable product DELETE/ enabled-products / v1 / ddos_protection / services / service_id

Get configuration GET/ enabled-products / v1 / ddos_protection / services / service_id / configuration