Next-Gen WAF

These endpoints allow you to enable, disable, configure, and check the enablement and configuration status of the Next-Gen WAF product on your services.

Enablement

workspace_id string The workspace to link. Required.

Configuration

traffic_ramp string The percentage of traffic to inspect. workspace_id string The workspace to link.

Endpoints

Get product enablement status GET/ enabled-products / v1 / ngwaf / services / service_id

Enable product PUT/ enabled-products / v1 / ngwaf / services / service_id

Disable product DELETE/ enabled-products / v1 / ngwaf / services / service_id

Get configuration GET/ enabled-products / v1 / ngwaf / services / service_id / configuration