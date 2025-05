Compute のリモートログストリーミングを設定する

use fastly :: http :: { header , Method , StatusCode } ; use fastly :: { mime , Error , Request , Response } ; use serde_json :: json ; #[fastly::main] fn main ( req : Request ) -> Result < Response , Error > { match req . get_method ( ) { & Method :: GET | & Method :: HEAD => ( ) , _ => { return Ok ( Response :: from_status ( StatusCode :: METHOD_NOT_ALLOWED ) . with_header ( title :: ALLOW , "GET, HEAD" ) . with_body_text_plain ( "This method is not allowed

" ) ) } } ; match req . get_path ( ) { "/" => { log_fastly :: Logger :: builder ( ) . max_level ( log :: LevelFilter :: Info ) . default_endpoint ( "my_endpoint" ) . echo_stdout ( true ) . init ( ) ; let ts = chrono :: Utc :: now ( ) ; let record = json! ( { "timestamp" : ts . format ( "%F %T%.6f %Z" ) . to_string ( ) , "trace_id" : std :: env :: var ( "FASTLY_TRACE_ID" ) . unwrap_or_else ( | _ | String :: new ( ) ) , "client_ip" : req . get_client_ip_addr ( ) . unwrap ( ) . to_string ( ) , "host" : req . get_header_str ( "Host" ) , "request_method" : req . get_method_str ( ) , "url" : req . get_url_str ( ) , } ) ; log :: info! ( "{}" , record . to_string ( ) ) ; Ok ( Response :: from_status ( StatusCode :: OK ) . with_content_type ( mime :: TEXT_HTML_UTF_8 ) . with_body ( include_str! ( "welcome-to-compute@edge.html" ) ) ) } _ => Ok ( Response :: from_status ( StatusCode :: NOT_FOUND ) . with_body_text_plain ( "The page you requested could not be found

" ) ) , } }