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Fastly コントロールパネルについて

重要：

このガイドは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。Next-Gen WAF プロダクトに Fastly コンソール でアクセスできる場合は、コンソールガイドをご確認ください。

Next-Gen WAF は、すべての機能へのアクセスを可能にするコントロールパネルを提供しており、アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) 経由でこのコントロールパネルにアクセスすることもできます。

コントロールパネルのコントロール画面にアクセスするには、Next-Gen WAF アカウントが必要です。アカウントの作成を希望される場合は、japan@fastly.com にお問い合わせください。アカウントがセットアップされると、https://dashboard.signalsciences.net/ のログインページからコントロール画面にアクセスできます。

企業ナビゲーションバーについて

企業ナビゲーションバーから、企業の各種機能にアクセスできます。以下のコントロールが可能です。

  • 単一の場所から FastlyNext-Gen WAF アプリケーションの両方に直接アクセスできるスイッチャーメニュー (ワッフルアイコン)。スイッチャーメニュー (ワッフルアイコン) は、3×3のグリッド内の9つの正方形として表示されます。

  • お客様の企業およびサイトに関連するデータを表示できる Corp Overview ページにリンクしている企業の名前

  • 作業対象のサイトを選択できる Sites メニュー

  • 企業のルール、リスト、シグナルにアクセスできる Corp Rules メニュー

  • サイト、ユーザー、統合、監査ログ、設定にアクセスできる Corp Manage メニュー

  • ドキュメントやサポートチケットにアクセスできる Help メニュー

  • アカウント設定や API アクセストークンにアクセスし、コントロールパネルからログアウトできる My Profile メニュー

サイトナビゲーションバーについて

サイトナビゲーションバーから、サイトの各種機能にアクセスできます。サイトでの作業中にのみアクセス可能です。サイトナビゲーションバーにアクセスするには、企業ナビゲーションバーの Sites メニューからサイトを選択します。

サイトナビゲーションバーでは、以下のコントロールが可能です。

  • サイトの指標を表示できる Overview ダッシュボードにリンクしているサイトの名前

  • データ保持期間内のリクエストを検索できる Requests ページ

  • エージェントのリストを表示できる Agents ページ

  • サイトのシグナルを監視できる Signals ページ

    重要： Signals ページはEssential プラットフォームでのみ利用可能です。

  • イベント観測されたソースシグナルにアクセスできる Monitor メニュー

  • サイトルール、リスト、アラート、修正にアクセスできる Rules メニュー

  • サイト固有の構成、統合、設定、監査ログにアクセスできる Manage メニュー

  • フラグされた IP アドレスからの攻撃シグナルがタグ付けされたリクエストを Next-Gen WAF エージェントがどう処理するかを示すエージェントモードインジケーター。有効にすると、エージェントはリクエストをログに記録してブロックするか、ログに記録してブロックしないかを選択できます。無効にすると、エージェントはログの記録もリクエストのブロックもできません。

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