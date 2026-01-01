Fastly コントロールパネルについて
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重要：
このガイドは、Next-Gen WAF コンソールにアクセスできる Next-Gen WAF のお客様のみが対象です。Next-Gen WAF プロダクトに Fastly コンソール でアクセスできる場合は、コンソールガイドをご確認ください。
Next-Gen WAF は、すべての機能へのアクセスを可能にするコントロールパネルを提供しており、アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) 経由でこのコントロールパネルにアクセスすることもできます。
コントロールパネルのコントロール画面にアクセスするには、Next-Gen WAF アカウントが必要です。アカウントの作成を希望される場合は、japan@fastly.com にお問い合わせください。アカウントがセットアップされると、https://dashboard.signalsciences.net/ のログインページからコントロール画面にアクセスできます。
企業ナビゲーションバーについて
企業ナビゲーションバーから、企業の各種機能にアクセスできます。以下のコントロールが可能です。
単一の場所から Fastly と Next-Gen WAF アプリケーションの両方に直接アクセスできるスイッチャーメニュー ( )。スイッチャーメニュー ( ) は、3×3のグリッド内の9つの正方形として表示されます。
お客様の企業およびサイトに関連するデータを表示できる Corp Overview ページにリンクしている企業の名前
作業対象のサイトを選択できる Sites メニュー
企業のルール、リスト、シグナルにアクセスできる Corp Rules メニュー
サイト、ユーザー、統合、監査ログ、設定にアクセスできる Corp Manage メニュー
ドキュメントやサポートチケットにアクセスできる Help メニュー
アカウント設定や API アクセストークンにアクセスし、コントロールパネルからログアウトできる My Profile メニュー
サイトナビゲーションバーについて
サイトナビゲーションバーから、サイトの各種機能にアクセスできます。サイトでの作業中にのみアクセス可能です。サイトナビゲーションバーにアクセスするには、企業ナビゲーションバーの Sites メニューからサイトを選択します。
サイトナビゲーションバーでは、以下のコントロールが可能です。
サイトの指標を表示できる Overview ダッシュボードにリンクしているサイトの名前
データ保持期間内のリクエストを検索できる Requests ページ
エージェントのリストを表示できる Agents ページ
サイトのシグナルを監視できる Signals ページ
重要： Signals ページはEssential プラットフォームでのみ利用可能です。
サイトルール、リスト、アラート、修正にアクセスできる Rules メニュー
サイト固有の構成、統合、設定、監査ログにアクセスできる Manage メニュー
フラグされた IP アドレスからの攻撃シグナルがタグ付けされたリクエストを Next-Gen WAF エージェントがどう処理するかを示すエージェントモードインジケーター。有効にすると、エージェントはリクエストをログに記録してブロックするか、ログに記録してブロックしないかを選択できます。無効にすると、エージェントはログの記録もリクエストのブロックもできません。