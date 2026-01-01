Fastly コントロールパネルについて 日本語 English

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Next-Gen WAF は、すべての機能へのアクセスを可能にするコントロールパネルを提供しており、アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) 経由でこのコントロールパネルにアクセスすることもできます。

コントロールパネルのコントロール画面にアクセスするには、Next-Gen WAF アカウントが必要です。アカウントの作成を希望される場合は、japan@fastly.com にお問い合わせください。アカウントがセットアップされると、https://dashboard.signalsciences.net/ のログインページからコントロール画面にアクセスできます。

企業ナビゲーションバーについて

企業ナビゲーションバーから、企業の各種機能にアクセスできます。以下のコントロールが可能です。

単一の場所から Fastly と Next-Gen WAF アプリケーションの両方に直接アクセスできるスイッチャーメニュー ( )。スイッチャーメニュー ( ) は、3×3のグリッド内の9つの正方形として表示されます。

お客様の企業およびサイトに関連するデータを表示できる Corp Overview ページにリンクしている企業の名前

作業対象のサイトを選択できる Sites メニュー

企業のルール、リスト、シグナルにアクセスできる Corp Rules メニュー

サイト、ユーザー、統合、監査ログ、設定にアクセスできる Corp Manage メニュー

ドキュメントやサポートチケットにアクセスできる Help メニュー

アカウント設定や API アクセストークンにアクセスし、コントロールパネルからログアウトできる My Profile メニュー

サイトナビゲーションバーについて

サイトナビゲーションバーから、サイトの各種機能にアクセスできます。サイトでの作業中にのみアクセス可能です。サイトナビゲーションバーにアクセスするには、企業ナビゲーションバーの Sites メニューからサイトを選択します。

サイトナビゲーションバーでは、以下のコントロールが可能です。

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