  1. Home

Next-Gen WAF

これらの記事では、Fastly Next-Gen WAF の使用方法について説明します。

まずはじめに
こちらの記事では、Next-Gen WAF プロダクトとアーキテクチャに関する基本的な情報を提供しています。

Read more »
セットアップと設定
これらの記事では、Next-Gen WAF をリクエストフローに統合し、Next-Gen WAF のデプロイを設定する方法を説明しています。

Read more »
アカウント情報
これらの記事では、アカウントアクセスとセキュリティを管理する方法について説明します。

Read more »
エージェントモード (保護モード)

Read more »
エージェントレスポンスコード
これらの記事では、Next-Gen WAF エージェントにカスタムエージェントレスポンスコードを設定する方法について説明します。

Read more »
クライアントの IP アドレス

Read more »
データストレージとプライバシー
これらの記事では、コンソールと API を介してリクエストデータとレスポンスデータを保存し、利用できるようにする方法について説明します。

Read more »
開発者
これらの記事では、Next-Gen WAF API の使用方法について説明します。

Read more »
Fastly Security Labs

Read more »
ヘッダーリンク

Read more »
統合 (アラート)
これらの記事では、企業 (アカウントとも呼ばれる) とサイト (ワークスペースとも呼ばれる) 内のアクティビティについて通知する統合 (アラート) の使用方法について説明します。

Read more »
モニタリング
これらの記事は、トラフィック処理のモニタリングと Next-Gen WAF のパフォーマンスの評価に関する情報を提供します。

Read more »
ルール
これらの記事は、ルールの扱い方を説明しています。

Read more »
シグナル
これらの記事は、シグナルの扱い方を説明しています。

Read more »
サイト (ワークスペース)

Read more »
しきい値
これらの記事では、攻撃しきい値やサイトアラート (シグナルのしきい値とも呼ばれる) の設定方法について説明しています。

Read more »
CVE の仮想パッチ

Read more »
参照資料
これらの記事は、Next-Gen WAF に関する参考情報を提供します。

Read more »
Fastly
© Fastly 2026