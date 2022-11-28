Changelog: JavaScript SDK
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This changelog provides information on changes across the Fastly platform, including to the VCL language, our public API, CLI, the Terraform provider, Terraform provider (beta), Compute Rust SDK, Compute JavaScript SDK, Compute Go SDK, and the Next-Gen WAF.
- November 28, 2022
- November 24, 2022
- November 24, 2022
- November 23, 2022
- September 28, 2022
- September 16, 2022
- September 2, 2022
- August 31, 2022
- August 30, 2022
- July 28, 2022