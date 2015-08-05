データフロー

このドキュメントでは、モジュールとエージェント間のさまざまなデータフローを説明します。MessagePack はシリアル化プロトコルですが、読みやすさを考慮し、ここではデータが JSON 形式で表示されています。

無害な POST リクエスト

HeadersInCookie 値の削除、また TLSProtocolTLSCipher の入力を確認します。

{
   "ModuleVersion": "sigsci-module-apache 0.214",
   "ServerVersion": "Apache/2.4.7 (Ubuntu) PHP/5.5.9-1ubuntu4.11 OpenSSL/1.0.1f",
   "ServerFlavor": "prefork",
   "ServerName": "soysauce.in",
   "Timestamp": 1438838135,
   "RemoteAddr": "198.51.100.209",
   "Method": "POST",
   "Scheme": "https",
   "URI": "/add-data"
   "Protocol": "HTTP/1.1",
   "TLSProtocol": "TLSv1.2",
   "TLSCipher": "ECDHE-RSA-AES128-SHA256",
   "HeadersIn": [
       [ "Host", "soysauce.in" ],
       [ "Accept", "*/*" ],
       [ "Connection", "keep-alive" ],
       [ "Cookie", "" ],
       [ "User-Agent", "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_4) AppleWebKit/600.7.12 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.7 Safari/600.7.12"],
       [ "Accept-Language", "en-us" ],
       [ "Referer", "https://soysauce.in/" ],
       [ "Accept-Encoding", "gzip, deflate" ],
   ],
   "PostData": "foo=bar&company=something"
}

このリクエストは完全に無害であるため、返されるのは 200 レスポンスのみです (リクエストの続行を許可)。

{
    "WAFResponse": 200
}

これでリクエストは終了です。

無害なリクエスト (404エラーあり)

$ curl -v '127.0.0.1:8085/junk'
*   Trying 127.0.0.1...
* Connected to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 8085 (#0)
> GET /junk HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.37.1
> Host: 127.0.0.1:8085
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 404 Not Found
< Content-Type: text/plain; charset=utf-8
< Date: Wed, 05 Aug 2015 18:38:24 GMT
< Content-Length: 19
<

以下のように変換されます。

{
  "ModuleVersion": "sigsci-sdk-golang 1.0",
  "ServerVersion": "go1.4.2",
  "ServerFlavor": "",
  "ServerName": "127.0.0.1:8085",
  "Timestamp": 1438799904,
  "RemoteAddr": "127.0.0.1",
  "Method": "GET",
  "Scheme": "http",
  "URI": "/junk",
  "Protocol": "HTTP/1.1",
  "HeadersIn": [
      [ "User-Agent",  "curl/7.37.1" ],
      [ "Accept", "*/*" ],
  ],
}

レスポンスは 200 のみ、またはレスポンスの通過を許可します。

{
    "WAFResponse": 200
}

サーバーは正常に稼働します。リクエストの最後に、エラーの発生や非常に大量の出力、または処理に非常に長い時間がかかったことが判明した場合、PostRequest でフォローアップします。ResponseCodeResponseMillisResponseSize、さらに HeadersOut の編集内容および入力を確認します。

{
  "ModuleVersion": "sigsci-sdk-golang 1.0",
  "ServerVersion": "go1.4.2",
  "ServerFlavor": "",
  "ServerName": "127.0.0.1:8085",
  "Timestamp": 1438799904,
  "RemoteAddr": "127.0.0.1",
  "Method": "GET",
  "Scheme": "http",
  "URI": "/junk",
  "Protocol": "HTTP/1.1",
  "WAFResponse": 200,
  "ResponseCode": 404,
  "ResponseMillis": 1,
  "ResponseSize": 19,
  "HeadersIn": [
      [ "User-Agent", "curl/7.37.1" ],
      [ "Accept",  "*/*" ],
  ],
  "HeadersOut": [
      [ "Content-Type",  "text/plain; charset=utf-8" ]
  ]
}

SQLI と 406 を含むブロックされたリクエスト

以下は生の HTTP ヘッダーです。

$ curl -v '127.0.0.1:8085/junk?id=1+UNION+ALL+SELECT+1'
* Connected to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 8085 (#0)
> GET /junk?id=1+UNION+ALL+SELECT+1 HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.37.1
> Host: 127.0.0.1:8085
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 406 Not Acceptable
< Content-Type: text/plain; charset=utf-8
< Date: Wed, 05 Aug 2015 17:59:46 GMT
< Content-Length: 19
<
406 not acceptable

これは、以下のフローに変換されます。

サーバー/モジュールはエージェントに以下を送信します。

{
  "ModuleVersion": "sigsci-sdk-golang 1.0",
  "ServerVersion": "go1.4.2",
  "ServerFlavor": "",
  "ServerName": "127.0.0.1:8085",
  "Timestamp": 1438796694,
  "RemoteAddr": "127.0.0.1",
  "Method": "GET",
  "Scheme": "http",
  "URI": "/junk?id=1+UNION+ALL+SELECT+1",
  "Protocol": "HTTP/1.1",
  "HeadersIn": [
      [ "Accept",  "*/*" ],
      [ "User-Agent",  "curl/7.37.1" ],
  ],
}

エージェントは以下のように応答します。RequestID が入力され、X-SigSci-Tags ヘッダーが検出内容 (この場合は SQLi) を記述していることを確認します。

{
  "WAFResponse": 406,
  "RequestID": "55c24b96ca84c02201000001",
  "RequestHeaders": [
      [ "X-SigSci-Tags", "SQLI" ]
  ]
}

リクエストはブロックされ、リクエストの最後に UpdateRequest メッセージが表示されます。

{
  "RequestID": "55c24b96ca84c02201000001",
  "ResponseCode": 406,
  "ResponseMillis": 1,
  "ResponseSize": 19,
  "HeadersOut": [
      [ "Content-Type", "text/plain; charset=utf-8" ],
  ]
}

