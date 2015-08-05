{ "ModuleVersion" : "sigsci-module-apache 0.214" , "ServerVersion" : "Apache/2.4.7 (Ubuntu) PHP/5.5.9-1ubuntu4.11 OpenSSL/1.0.1f" , "ServerFlavor" : "prefork" , "ServerName" : "soysauce.in" , "Timestamp" : 1438838135 , "RemoteAddr" : "198.51.100.209" , "Method" : "POST" , "Scheme" : "https" , "URI" : "/add-data" "Protocol" : "HTTP/1.1" , "TLSProtocol" : "TLSv1.2" , "TLSCipher" : "ECDHE-RSA-AES128-SHA256" , "HeadersIn" : [ [ "Host" , "soysauce.in" ] , [ "Accept" , "*/*" ] , [ "Connection" , "keep-alive" ] , [ "Cookie" , "" ] , [ "User-Agent" , "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_4) AppleWebKit/600.7.12 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.7 Safari/600.7.12" ] , [ "Accept-Language" , "en-us" ] , [ "Referer" , "https://soysauce.in/" ] , [ "Accept-Encoding" , "gzip, deflate" ] , ] , "PostData" : "foo=bar&company=something" }