ネットワーク要件
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セルフホスト型のデプロイが実行される場合、Next-Gen WAF エージェントは複数の外部エンドポイントへの出力が必要となり、アクション (例 : 設定の取得、ルールの更新、通知) を促進します。必要な Next-Gen WAF パッケージをパッケージマネージャー経由でインストールする場合、サーバーは外部パッケージリポジトリにアクセスして、パッケージとパッケージの更新内容を取得しなければなりません。以下のセクションでは、完全修飾ドメイン名 (FQDN) とそれらに関連する機能について説明します。これらは、エグレスポリシーとファイアウォールポリシーに追加する必要があります。
注意 : CNAME レコードはエンドポイントを IP アドレスに解決します。つまり、IP アドレスは変更される可能性があります (例 : バックエンドのサービスが拡張に対応する場合)。この理由から、これらのエンドポイントへのトラフィックは、IP アドレスまたは IP アドレス範囲ではなく、FQDN で許可することをお勧めします。IP アドレスのみを許可リストに登録すると、デプロイの可用性に影響を与える可能性があります。
APT インストール
APT (Advanced Package Tool) を使用してパッケージを取得するディストリビューションの場合、次の宛先への出力を確保してください。
|FQDN
|ポート
|プロトコル
|説明
|apt.security.fastly.com
|443
|TCP/HTTPS
|リポジトリ URL
|apt.signalsciences.net
|443
|TCP/HTTPS
|リポジトリ URL
|dl.security.fastly.com
|443
|TCP/HTTPS
|アップグレードとインストール時の GPG キー認証に使用
|dl.signalsciences.net
|443
|TCP/HTTPS
|アップグレードとインストール時の GPG キー認証に使用
|d3fo0g5hm7lbuv.cloudfront.net
|443
|TCP/HTTPS
|packagecloud 経由でキャッシュされたパッケージオブジェクト
DNF と YUM のインストール
Dandified Yum (DNF) と Yellowdog Updater (YUM) をパッケージングに使用するディストリビューションでは、次の宛先への出力を確保してください。
|FQDN
|ポート
|プロトコル
|説明
|yum.security.fastly.com
|443
|TCP/HTTPS
|リポジトリ URL
|yum.signalsciences.net
|443
|TCP/HTTPS
|リポジトリ URL
|dl.security.fastly.com
|443
|TCP/HTTPS
|アップグレードとインストール時の GPG キー認証に使用
|dl.signalsciences.net
|443
|TCP/HTTPS
|アップグレードとインストール時の GPG キー認証に使用
|d3fo0g5hm7lbuv.cloudfront.net
|443
|TCP/HTTPS
|packagecloud 経由でキャッシュされたパッケージオブジェクト
APK インストール
Alpine Package Keeper (APK) をパッケージングに使用するディストリビューションでは、次の宛先への出力を確保してください。
|FQDN
|ポート
|プロトコル
|説明
|apk.security.fastly.com
|443
|TCP/HTTPS
|リポジトリ URL と GPG キーの場所
|apk.signalsciences.net
|443
|TCP/HTTPS
|リポジトリ URL と GPG キーの場所
直接ダウンロードインストールとエージェント自動更新サービス
パッケージの直接ダウンロードとエージェント自動更新サービスについては、次の宛先への出力を確保してください。
|FQDN
|ポート
|プロトコル
|説明
|dl.security.fastly.com
|443
|TCP/HTTPS
|リポジトリ URL
|dl.signalsciences.net
|443
|TCP/HTTPS
|リポジトリ URL
|dl-signalsciences-net.s3-us-west-2.amazonaws.com
|443
|TCP/HTTPS
|リポジトリ URL
Next-Gen WAFエンドポイント
Next-Gen WAF エンドポイントは、設定フェイルオーバーのシナリオでは、Fastly コンテンツ配信ネットワーク (CDN) または AWS でフロントエンドされます。Next-Gen WAF エージェントが Fastly CDN からダウンロードできない場合、AWS S3 バケットから直接ダウンロードにフォールバックし、Fastly CDN またはプライマリ S3 バケットから再度ダウンロードできるようになるまで、2番目のリージョンにあるセカンダリバケットへさらにフォールバックを行います。
エージェントは次のエンドポイントと通信します。
|FQDN
|ポート
|プロトコル
|説明
|c.signalsciences.net
|443
|TCP/HTTPS
|Next-Gen WAFコレクタエンドポイント
|wafconf.signalsciences.net
|443
|TCP/HTTPS
|プライマリ設定エンドポイント
|sigsci-agent-wafconf.s3.amazonaws.com
|443
|TCP/HTTPS
|フェイルオーバー設定エンドポイント
|sigsci-agent-wafconf-us-west-2.s3.amazonaws.com
|443
|TCP/HTTPS
|セカンダリフェイルオーバー設定エンドポイント