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ネットワーク要件

セルフホスト型のデプロイが実行される場合、Next-Gen WAF エージェントは複数の外部エンドポイントへの出力が必要となり、アクション (例 : 設定の取得、ルールの更新、通知) を促進します。必要な Next-Gen WAF パッケージをパッケージマネージャー経由でインストールする場合、サーバーは外部パッケージリポジトリにアクセスして、パッケージとパッケージの更新内容を取得しなければなりません。以下のセクションでは、完全修飾ドメイン名 (FQDN) とそれらに関連する機能について説明します。これらは、エグレスポリシーとファイアウォールポリシーに追加する必要があります。

注意 : CNAME レコードはエンドポイントを IP アドレスに解決します。つまり、IP アドレスは変更される可能性があります (例 : バックエンドのサービスが拡張に対応する場合)。この理由から、これらのエンドポイントへのトラフィックは、IP アドレスまたは IP アドレス範囲ではなく、FQDN で許可することをお勧めします。IP アドレスのみを許可リストに登録すると、デプロイの可用性に影響を与える可能性があります。

APT インストール

APT (Advanced Package Tool) を使用してパッケージを取得するディストリビューションの場合、次の宛先への出力を確保してください。

FQDNポートプロトコル説明
apt.security.fastly.com443TCP/HTTPSリポジトリ URL
apt.signalsciences.net443TCP/HTTPSリポジトリ URL
dl.security.fastly.com443TCP/HTTPSアップグレードとインストール時の GPG キー認証に使用
dl.signalsciences.net443TCP/HTTPSアップグレードとインストール時の GPG キー認証に使用
d3fo0g5hm7lbuv.cloudfront.net443TCP/HTTPSpackagecloud 経由でキャッシュされたパッケージオブジェクト

DNF と YUM のインストール

Dandified Yum (DNF) と Yellowdog Updater (YUM) をパッケージングに使用するディストリビューションでは、次の宛先への出力を確保してください。

FQDNポートプロトコル説明
yum.security.fastly.com443TCP/HTTPSリポジトリ URL
yum.signalsciences.net443TCP/HTTPSリポジトリ URL
dl.security.fastly.com443TCP/HTTPSアップグレードとインストール時の GPG キー認証に使用
dl.signalsciences.net443TCP/HTTPSアップグレードとインストール時の GPG キー認証に使用
d3fo0g5hm7lbuv.cloudfront.net443TCP/HTTPSpackagecloud 経由でキャッシュされたパッケージオブジェクト

APK インストール

Alpine Package Keeper (APK) をパッケージングに使用するディストリビューションでは、次の宛先への出力を確保してください。

FQDNポートプロトコル説明
apk.security.fastly.com443TCP/HTTPSリポジトリ URL と GPG キーの場所
apk.signalsciences.net443TCP/HTTPSリポジトリ URL と GPG キーの場所

直接ダウンロードインストールとエージェント自動更新サービス

パッケージの直接ダウンロードとエージェント自動更新サービスについては、次の宛先への出力を確保してください。

FQDNポートプロトコル説明
dl.security.fastly.com443TCP/HTTPSリポジトリ URL
dl.signalsciences.net443TCP/HTTPSリポジトリ URL
dl-signalsciences-net.s3-us-west-2.amazonaws.com443TCP/HTTPSリポジトリ URL

Next-Gen WAFエンドポイント

Next-Gen WAF エンドポイントは、設定フェイルオーバーのシナリオでは、Fastly コンテンツ配信ネットワーク (CDN) または AWS でフロントエンドされます。Next-Gen WAF エージェントが Fastly CDN からダウンロードできない場合、AWS S3 バケットから直接ダウンロードにフォールバックし、Fastly CDN またはプライマリ S3 バケットから再度ダウンロードできるようになるまで、2番目のリージョンにあるセカンダリバケットへさらにフォールバックを行います。

エージェントは次のエンドポイントと通信します。

FQDNポートプロトコル説明
c.signalsciences.net443TCP/HTTPSNext-Gen WAFコレクタエンドポイント
wafconf.signalsciences.net443TCP/HTTPSプライマリ設定エンドポイント
sigsci-agent-wafconf.s3.amazonaws.com443TCP/HTTPSフェイルオーバー設定エンドポイント
sigsci-agent-wafconf-us-west-2.s3.amazonaws.com443TCP/HTTPSセカンダリフェイルオーバー設定エンドポイント

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