ネットワーク要件 日本語 English

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セルフホスト型のデプロイが実行される場合、Next-Gen WAF エージェントは複数の外部エンドポイントへの出力が必要となり、アクション (例 : 設定の取得、ルールの更新、通知) を促進します。必要な Next-Gen WAF パッケージをパッケージマネージャー経由でインストールする場合、サーバーは外部パッケージリポジトリにアクセスして、パッケージとパッケージの更新内容を取得しなければなりません。以下のセクションでは、完全修飾ドメイン名 (FQDN) とそれらに関連する機能について説明します。これらは、エグレスポリシーとファイアウォールポリシーに追加する必要があります。

注意 : CNAME レコードはエンドポイントを IP アドレスに解決します。つまり、IP アドレスは変更される可能性があります (例 : バックエンドのサービスが拡張に対応する場合)。この理由から、これらのエンドポイントへのトラフィックは、IP アドレスまたは IP アドレス範囲ではなく、FQDN で許可することをお勧めします。IP アドレスのみを許可リストに登録すると、デプロイの可用性に影響を与える可能性があります。

APT インストール

APT (Advanced Package Tool) を使用してパッケージを取得するディストリビューションの場合、次の宛先への出力を確保してください。

FQDN ポート プロトコル 説明 apt.security.fastly.com 443 TCP/HTTPS リポジトリ URL apt.signalsciences.net 443 TCP/HTTPS リポジトリ URL dl.security.fastly.com 443 TCP/HTTPS アップグレードとインストール時の GPG キー認証に使用 dl.signalsciences.net 443 TCP/HTTPS アップグレードとインストール時の GPG キー認証に使用 d3fo0g5hm7lbuv.cloudfront.net 443 TCP/HTTPS packagecloud 経由でキャッシュされたパッケージオブジェクト

DNF と YUM のインストール

Dandified Yum (DNF) と Yellowdog Updater (YUM) をパッケージングに使用するディストリビューションでは、次の宛先への出力を確保してください。

FQDN ポート プロトコル 説明 yum.security.fastly.com 443 TCP/HTTPS リポジトリ URL yum.signalsciences.net 443 TCP/HTTPS リポジトリ URL dl.security.fastly.com 443 TCP/HTTPS アップグレードとインストール時の GPG キー認証に使用 dl.signalsciences.net 443 TCP/HTTPS アップグレードとインストール時の GPG キー認証に使用 d3fo0g5hm7lbuv.cloudfront.net 443 TCP/HTTPS packagecloud 経由でキャッシュされたパッケージオブジェクト

APK インストール

Alpine Package Keeper (APK) をパッケージングに使用するディストリビューションでは、次の宛先への出力を確保してください。

FQDN ポート プロトコル 説明 apk.security.fastly.com 443 TCP/HTTPS リポジトリ URL と GPG キーの場所 apk.signalsciences.net 443 TCP/HTTPS リポジトリ URL と GPG キーの場所

パッケージの直接ダウンロードとエージェント自動更新サービスについては、次の宛先への出力を確保してください。

FQDN ポート プロトコル 説明 dl.security.fastly.com 443 TCP/HTTPS リポジトリ URL dl.signalsciences.net 443 TCP/HTTPS リポジトリ URL dl-signalsciences-net.s3-us-west-2.amazonaws.com 443 TCP/HTTPS リポジトリ URL

Next-Gen WAFエンドポイント

Next-Gen WAF エンドポイントは、設定フェイルオーバーのシナリオでは、Fastly コンテンツ配信ネットワーク (CDN) または AWS でフロントエンドされます。Next-Gen WAF エージェントが Fastly CDN からダウンロードできない場合、AWS S3 バケットから直接ダウンロードにフォールバックし、Fastly CDN またはプライマリ S3 バケットから再度ダウンロードできるようになるまで、2番目のリージョンにあるセカンダリバケットへさらにフォールバックを行います。

エージェントは次のエンドポイントと通信します。

FQDN ポート プロトコル 説明 c.signalsciences.net 443 TCP/HTTPS Next-Gen WAFコレクタエンドポイント wafconf.signalsciences.net 443 TCP/HTTPS プライマリ設定エンドポイント sigsci-agent-wafconf.s3.amazonaws.com 443 TCP/HTTPS フェイルオーバー設定エンドポイント sigsci-agent-wafconf-us-west-2.s3.amazonaws.com 443 TCP/HTTPS セカンダリフェイルオーバー設定エンドポイント

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