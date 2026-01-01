パッケージのダウンロード
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Next-Gen WAF パッケージは https://dl.security.fastly.com または https://dl.signalsciences.net からダウンロードできます。いずれの Web サイトも同じパッケージが含まれ、同じディレクトリ構造を持っています。
エージェント
Next-Gen WAF エージェントは、オペレーティングシステムとアーキテクチャタイプのさまざまな組み合わせをサポートしています。
重要 : エージェントのサポート終了ポリシーに従い、2年未満のエージェントバージョンをサポートします。四半期ごとに、2年以上前のエージェントバージョンは廃止され、サポートも終了します。
エージェントの最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。
パッケージダウンロードのWebサイトにアクセスしてください。
使いたいエージェントのバージョンをクリックしてください。
使用したいオペレーティングシステムの名前をクリックしてください。オプションには、Alpine、CentOSまたはRHEL、Debian、Linux、Ubuntu、Windowsがあります。
使用するオペレーティングシステムのバージョンをクリックします。
ダウンロードしたいエージェントパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています。
base-name: パッケージの種類。すべてのエージェントパッケージバージョンの基本名は
sigsci-agentです。
package-version: Next-Gen WAFエージェントのバージョンです。
os-version：オペレーティングシステム（OS）のバージョン。
architecture-type：アーキテクチャタイプ。種類にはARM64と AMD64 があります。
file-type：ファイルの種類。
要素は次のように組み立てられています。[base-name]_[package-version]~[os-version]_[architecture-type].[file-type]
例えば、
sigsci-agent_4.58.0~jammy_amd64.debパッケージのバージョンは次のように分解できます。
base-name
package-version
os-version
architecture-type
file-type
sigsci-agent
4.58.0 ジャミー AMD64 DEB
Apache
Apache モジュールは、x86_64 (AMD64) アーキテクチャタイプのさまざまな組み合わせのオペレーティングシステムをサポートしています。最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。
パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。
使用するモジュールのバージョンをクリックします。
使用するオペレーティングシステムの名前をクリックします。オプションには Alpine、CentOS または RHEL、Debian、Ubuntu があります。
使用するオペレーティングシステムのバージョンをクリックします。
ダウンロードするモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックします。ファイル名は、次の要素で構成されています。
base-name: パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は
sigsci-module-apacheです。
package-version: Next-Gen WAF モジュールのバージョン。
architecture-type: アーキテクチャタイプ。すべての Apache モジュールパッケージに対して x86_64 (AMD64) です。
os-version：オペレーティングシステム（OS）のバージョン。Alpineパッケージにはこの要素は使用されていません。
file-type: ファイルの種類。
ファイル名の要素区切り文字は、パッケージのOSによって異なります。ファイル名は次のように組み立てられています。
オペレーティングシステム 命名規則 Alpine
[base-name]_[package-version]_[architecture-type].[file-type]
CentOS または RHEL
[base-name]-[package-version].[os-version].[architecture-type].[file-type]
Debian
[base-name]_[package-version]-[os-version]_[architecture-type].[file-type]
Ubuntu
[base-name]_[package-version]-[os-version]_[architecture-type].[file-type]
次の表は、ファイル名を要素ごとに分解する方法を示しています。
file-name
base-name
package-version
os-version
architecture-type
file-type
sigsci-module-apache_1.8.0_x86_64.apk
sigsci-module-apache
1.8.0 x86_64 APK
sigsci-module-apache-1.8.0.el8-1.x86_64.rpm
sigsci-module-apache
1.8.0 el8-1 x86_64 RPM
HAProxy
HAProxy モジュールパッケージの最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。
パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。
使用したいモジュールのバージョンをクリックしてください。
使用するオペレーティングシステムの名前をクリックします。オプションには Alpine、CentOS または RHEL、Debian、Ubuntu があります。
使用したいオペレーティングシステムのバージョンをクリックしてください。
ダウンロードするモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックします。ファイル名は、次の要素で構成されています。
base-name: パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は
sigsci-module-haproxyです。
package-version: Next-Gen WAF モジュールのバージョン。
os-version: オペレーティングシステム (OS) のバージョン。
architecture-type: アーキテクチャタイプ。タイプには AMD64 または AMD64 および ARM64 の両方が含まれます。
file-type: ファイルの種類。
ファイル名の要素区切り文字は、パッケージのOSによって異なります。ファイル名は次のように組み立てられます：
オペレーティングシステム 命名規則 Alpine、Debian、Ubuntu
[base-name]_[package-version]-[os-version]_[architecture-type].[file-type]
CentOS または RHEL
[base-name]-[package-version]_[os-version].[architecture-type].[file-type]
次の表は、ファイル名を要素ごとに分解する方法を示しています。
file-name
base-name
package-version
os-version
architecture-type
file-type
sigsci-module-haproxy_1.3.1-3.6_all.apk
sigsci-module-haproxy
1.3.1 3.6 ARM64、AMD64 APK
sigsci-module-haproxy-1.3.1_el8-1.noarch.rpm
sigsci-module-haproxy
1.3.1 el8-1 AMD64 RPM
Heroku
Heroku モジュールの最新バージョンをダウンロードするか、以下の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。
パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスしてください。
使用するモジュールのバージョンをクリックします。
ダウンロードしたいモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています。
base-name: パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は
sigsci-heroku-buildpackです。
package-version: Next-Gen WAFモジュールのバージョンです。
file-type：ファイルの種類です。
要素は次のように組み立てられています。[base-name]-[package-version].[file-type]
例えば、
sigsci-heroku-buildpack-0.2.2.tgzパッケージのバージョンは次のように分解できます。
base-name
package-version
file-type
sigsci-heroku-buildpack
0.2.2 TGZ
IBM Cloud
IBM Cloud モジュールの最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。
パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。
使いたいモジュールのバージョンをクリックしてください。
ダウンロードするモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックします。ファイル名は、次の要素で構成されています。
base-name：パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は
sigsci-bluemix-buildpackです。
package-version: Next-Gen WAF モジュールのバージョン。
file-type：ファイルの種類です。
要素は次のように組み立てられています。[base-name]-[package-version].[file-type]
例えば、
sigsci-bluemix-buildpack-1.0.2.tgzパッケージのバージョンは次のように分解できます。
base-name
package-version
file-type
sigsci-bluemix-buildpack
1.0.2 TGZ
IIS
IIS モジュールパッケージの最新バージョンをダウンロードするか、以下の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください：
パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。
使用するモジュールのバージョンをクリックします。
ダウンロードしたいモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています：
base-name: パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は
sigsci-module-iisです。
architecture-type: アーキテクチャタイプ。すべての ISS モジュールパッケージに対して x64 (AMD64) です。
package-version: Next-Gen WAF モジュールのバージョン。
file-type：ファイルの種類です。
ファイル名は次のように組み立てられています。[base-name]-[architecture-type]-[package-version].[file-type]
例えば、
sigsci-module-iis-x64-3.3.0.msiパッケージのファイル名は次のように分解できます。
base-name
architecture-type
package-version
file-type
sigsci-module-iis
x64 3.3.0 MSI
必要に応じて、関連するセキュアハッシュアルゴリズム 256 ビット (SHA-256) キーのファイル名をクリックしてダウンロードしてください。このキーはダウンロードしたモジュールパッケージの検証に使用できます。
Java
Java モジュールパッケージの最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。
パッケージダウンロードのWebサイトにアクセスしてください。Java モジュールディレクトリが表示されます。
使用するモジュールのバージョンをクリックします。
ダウンロードするファイルのファイル名をクリックします。関連するファイルは次のとおりです。
JAR : モジュールのコンパイル済みソースコードを含む JAR ファイル。ファイル名には、基本名 (
sigsci-module-java)、モジュールのバージョン、ファイルタイプが含まれます。例えば、モジュールバージョン 2.5.1 の JAR ファイル名は
sigsci-module-java-2.5.1.jarです。
Javadoc JAR : モジュールのドキュメント静的 HTML サイトを含む JAR ファイル。ファイル名には、基本名 (
sigsci-module-java)、モジュールのバージョン、JAR タイプ (
javadoc)、ファイルタイプが含まれます。例えば、モジュールバージョン 2.5.1 の Javadoc JAR ファイル名は
sigsci-module-java-2.5.1-javadoc.jarです。
Shaded JAR : モジュールのコンパイル済みソースコードとすべてのライブラリ依存関係のコードを含む JAR ファイル。ファイル名には、基本名 (
sigsci-module-java)、モジュールのバージョン、JAR タイプ (
shaded)、ファイルタイプが含まれます。例えば、モジュールバージョン 2.5.1 の Shaded JAR ファイル名は
sigsci-module-java-2.5.1-shaded.jarです。
Sources JAR : コンパイルされていないモジュールのソースコードを含む JAR ファイル。ファイル名には、基本名 (
sigsci-module-java)、モジュールのバージョン、JAR タイプ (
sources)、ファイルタイプが含まれます。例えば、モジュールバージョン 2.5.1 の Sources JAR ファイル名は
sigsci-module-java-2.5.1-sources.jarです。
.NET
最新バージョンの.NETモジュールパッケージをダウンロードするか、以下の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください：
パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。
使用するモジュールのバージョンをクリックしてください。
ダウンロードしたいモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています。
base-name: パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は
SignalSciences.Module.DotNetです。
package-version: Next-Gen WAF モジュールのバージョン。
file-type：ファイルの種類。
要素は次のように組み立てられています。[base-name].[package-version].[file-type]
例えば、
SignalSciences.Module.DotNet.1.6.1.nupkgパッケージのバージョンは次のように分解できます。
base-name
package-version
file-type
SignalSciences.Module.DotNet
1.6.1 NUPKG
.NET Core
特定のバージョンをダウンロードするには、次の手順に従ってください。
パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスしてください。
使用するモジュールのバージョンをクリックします。
ダウンロードするモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックします。ファイル名は、次の要素で構成されています。
base-name：パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は
SignalSciences.Module.DotNetCoreです。
package-version: Next-Gen WAF モジュールのバージョン。
file-type: ファイルの種類。
要素は次のように組み立てられています。[base-name].[package-version].[file-type]
例えば、
SignalSciences.Module.DotNetCore.1.3.0.nupkgパッケージのバージョンは次のように分解できます。
base-name
package-version
file-type
SignalSciences.Module.DotNetCore
1.3.0 NUPKG
Next-Gen WAF コアコマンドラインユーティリティ
Next-Gen WAF コアコマンドラインユーティリティ (
ngwafctl) の最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。
パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。
使いたいユーティリティのバージョンをクリックしてください。
使用するオペレーティングシステムの名前をクリックします。オプションには Darwin、Linux、Windows があります。
ダウンロードしたいユーティリティパッケージバージョンのファイル名をクリックします。ファイル名は、次の要素で構成されています。
base-name:パッケージの種類。すべてのユーティリティパッケージバージョンの基本名は
ngwafctlです。
package-version: ユーティリティのバージョン。
os：オペレーティングシステム（OS）の種類。
architecture-type：アーキテクチャの種類。種類にはARM64とAMD64があります。
file-type: ファイルの種類。
要素は次のように組み立てられています。[base-name]_[package-version]_[os]_[architecture-type].[file-type]
例えば、
ngwafctl_1.0.0_linux_arm64.tar.gzパッケージのバージョンは次のように分解できます。
base-name
package-version
os
architecture-type
file-type
ngwafctl
1.0.0 Linux ARM64 TAR.GZ
Nginx
NGINX モジュールは、NGINX のバージョン、オペレーティングシステム、アーキテクチャタイプのさまざまな組み合わせをサポートしています。モジュールの最新バージョンをダウンロード、CentOS または RHEL、Debian、Ubuntu の特定のバージョンをダウンロード、または Alpine の特定のバージョンをダウンロードしてください。
Alpine 用の NGINX
Alpine 用の NGINX モジュールの特定のバージョンをダウンロードするには、次の手順に従ってください。
Alpine のダウンロード Web サイトにアクセスすると、NGINX モジュールディレクトリが表示されます。
使用する Alpine のバージョンをクリックします。
main/ ディレクトリリンクをクリックします。
使用しているアーキテクチャタイプをクリックします。オプションには ARM64 (AArch64) と AMD64 (x86_64) があります。
ダウンロードしたいAlpine NGINXモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています。
base-name：パッケージの種類。すべての NGINX モジュールパッケージバージョンの基本名は
nginx-module-fastlyまたは
nginx-module-sigsciです。
nginx-type：運用しているNGINXサーバーの種類です。種類には、オープンソースのStable NGINX（NXS）、オープンソースのMainline NGINX（NXM）、オープンソースのディストリビューション提供NGINX（NXD）、NGINX Plus（NXP）があります。
nginx-version：NGINXサーバーのバージョンです。
alpine-build-number: Alpine バージョンのビルド番号です。
要素は以下のように組み立てられています。[base-name]-[nginx-type]-[nginx-version]-[package-version]-[alpine-build-number].[file-type]
例えば、
nginx-module-fastly-nxp-1.21.6-r1024.apkパッケージのバージョンは次のように分解できます。
base-name
nginx-type
nginx-version
alpine-build-number
file-type
nginx-module-fastly
NGINX Plus 1.21.6 r1024 APK
CentOS または RHEL、Debian、Ubuntu 用の NGINX
CentOS または RHEL、Debian、Ubuntu 用の NGINX モジュールの特定のバージョンをダウンロードするには、次の手順に従ってください。
パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。
使用したいパッケージのバージョンをクリックしてください。
使用するオペレーティングシステムの名前をクリックします。オプションには CentOS または RHEL、Debian、Ubuntu があります。Alpine を使用する場合は、Alpine パッケージのダウンロード手順に従ってください。
使用するオペレーティングシステムのバージョンをクリックします。
ダウンロードしたいNGINXモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています。
base-name: パッケージの種類。すべての NGINX モジュール パッケージ バージョンの基本名は
nginx-module-fastlyまたは
nginx-module-sigsciです。
nginx-type: 実行している NGINX サーバーの種類。種類には、オープンソースの安定版 NGINX (NXS)、オープンソースの開発版 NGINX (NXM)、オープンソースのディストリビューション提供 NGINX (NXD)、NGINX Plus (NXP) があります。
nginx-version：NGINXサーバーのバージョンです。
nginx-build-number：NGINXバージョンのビルド番号です。
os-version: オペレーティングシステム (OS) のバージョン。
architecture-type: アーキテクチャタイプ。タイプには、ARM64 (AArch64) と AMD64 (x86_64) があります。
file-type: ファイルの種類。
要素は次のように組み立てられています。[base-name]-[nginx-type]_[nginx-version]-[nginx-build-number]~[os-version]_[architecture-type].[file-type]
例えば、
nginx-module-fastly-nxp_34-1300_arm64.debパッケージのバージョンは次のように分解できます。
base-name
nginx-type
NGXINX+ Version
fastly-build-number
architecture-type
file-type
nginx-module-fastly
NGINXプラス R34 1300 ARM64 DEB
Node.js
Node.js モジュールパッケージの最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。
パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。
使用するモジュールのバージョンをクリックします。
ダウンロードしたいモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています。
base-name: パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は
sigsci-module-nodejsです。
package-version: Next-Gen WAF モジュールのバージョン。
file-type: ファイルの種類。
要素は次のように組み立てられています。[base-name]-[package-version].[file-type]
例えば、
sigsci-module-nodejs-2.1.2.tgzパッケージのバージョンは次のように分解できます。
base-name
package-version
file-type
sigsci-module-nodejs
2.1.2 TGZ
Pivotal Platform と Pivotal Web Services (PWS)
Pivotal プラットフォームおよび Pivotal Web Services モジュールパッケージの最新バージョンをダウンロードするか、以下の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。
パッケージのダウンロードWebサイトにアクセスしてください。Pivotal プラットフォームと Pivotal Web Services のモジュールディレクトリが表示されます。
使用するモジュールのバージョンをクリックします。
ダウンロードするモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックします。ファイル名は、次の要素で構成されています。
base-name: パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は
sigsci-cloudfoundryです。
package-version: Next-Gen WAF モジュールのバージョン。
file-type: ファイルの種類。
要素は次のように組み立てられています。[base-name]-[package-version].[file-type]
例えば、
sigsci-cloudfoundry-0.1.4.tgzパッケージのバージョンは次のように分解できます。
base-name
package-version
file-type
sigsci-cloudfoundry
0.1.4 TGZ