パッケージのダウンロード

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Next-Gen WAF パッケージは https://dl.security.fastly.com または https://dl.signalsciences.net からダウンロードできます。いずれの Web サイトも同じパッケージが含まれ、同じディレクトリ構造を持っています。

エージェント

Next-Gen WAF エージェントは、オペレーティングシステムとアーキテクチャタイプのさまざまな組み合わせをサポートしています。

重要 : エージェントのサポート終了ポリシーに従い、2年未満のエージェントバージョンをサポートします。四半期ごとに、2年以上前のエージェントバージョンは廃止され、サポートも終了します。

エージェントの最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。

パッケージダウンロードのWebサイトにアクセスしてください。 使いたいエージェントのバージョンをクリックしてください。 使用したいオペレーティングシステムの名前をクリックしてください。オプションには、Alpine、CentOSまたはRHEL、Debian、Linux、Ubuntu、Windowsがあります。 使用するオペレーティングシステムのバージョンをクリックします。 ダウンロードしたいエージェントパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています。 base-name : パッケージの種類。すべてのエージェントパッケージバージョンの基本名は sigsci-agent です。

package-version : Next-Gen WAFエージェントのバージョンです。

os-version ：オペレーティングシステム（OS）のバージョン。

architecture-type ：アーキテクチャタイプ。種類にはARM64と AMD64 があります。

file-type ：ファイルの種類。 要素は次のように組み立てられています。 [base-name]_[package-version]~[os-version]_[architecture-type].[file-type] 例えば、 sigsci-agent_4.58.0~jammy_amd64.deb パッケージのバージョンは次のように分解できます。 base-name package-version os-version architecture-type file-type sigsci-agent 4.58.0 ジャミー AMD64 DEB

Apache

Apache モジュールは、x86_64 (AMD64) アーキテクチャタイプのさまざまな組み合わせのオペレーティングシステムをサポートしています。最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。

パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。 使用するモジュールのバージョンをクリックします。 使用するオペレーティングシステムの名前をクリックします。オプションには Alpine、CentOS または RHEL、Debian、Ubuntu があります。 使用するオペレーティングシステムのバージョンをクリックします。 ダウンロードするモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックします。ファイル名は、次の要素で構成されています。 base-name : パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は sigsci-module-apache です。

package-version : Next-Gen WAF モジュールのバージョン。

architecture-type : アーキテクチャタイプ。すべての Apache モジュールパッケージに対して x86_64 (AMD64) です。

os-version ：オペレーティングシステム（OS）のバージョン。Alpineパッケージにはこの要素は使用されていません。

file-type : ファイルの種類。 ファイル名の要素区切り文字は、パッケージのOSによって異なります。ファイル名は次のように組み立てられています。 オペレーティングシステム 命名規則 Alpine [base-name]_[package-version]_[architecture-type].[file-type] CentOS または RHEL [base-name]-[package-version].[os-version].[architecture-type].[file-type] Debian [base-name]_[package-version]-[os-version]_[architecture-type].[file-type] Ubuntu [base-name]_[package-version]-[os-version]_[architecture-type].[file-type] 次の表は、ファイル名を要素ごとに分解する方法を示しています。 file-name base-name package-version os-version architecture-type file-type sigsci-module-apache_1.8.0_x86_64.apk sigsci-module-apache 1.8.0 x86_64 APK sigsci-module-apache-1.8.0.el8-1.x86_64.rpm sigsci-module-apache 1.8.0 el8-1 x86_64 RPM

HAProxy

HAProxy モジュールパッケージの最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。

パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。 使用したいモジュールのバージョンをクリックしてください。 使用するオペレーティングシステムの名前をクリックします。オプションには Alpine、CentOS または RHEL、Debian、Ubuntu があります。 使用したいオペレーティングシステムのバージョンをクリックしてください。 ダウンロードするモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックします。ファイル名は、次の要素で構成されています。 base-name : パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は sigsci-module-haproxy です。

package-version : Next-Gen WAF モジュールのバージョン。

os-version : オペレーティングシステム (OS) のバージョン。

architecture-type : アーキテクチャタイプ。タイプには AMD64 または AMD64 および ARM64 の両方が含まれます。

file-type : ファイルの種類。 ファイル名の要素区切り文字は、パッケージのOSによって異なります。ファイル名は次のように組み立てられます： オペレーティングシステム 命名規則 Alpine、Debian、Ubuntu [base-name]_[package-version]-[os-version]_[architecture-type].[file-type] CentOS または RHEL [base-name]-[package-version]_[os-version].[architecture-type].[file-type] 次の表は、ファイル名を要素ごとに分解する方法を示しています。 file-name base-name package-version os-version architecture-type file-type sigsci-module-haproxy_1.3.1-3.6_all.apk sigsci-module-haproxy 1.3.1 3.6 ARM64、AMD64 APK sigsci-module-haproxy-1.3.1_el8-1.noarch.rpm sigsci-module-haproxy 1.3.1 el8-1 AMD64 RPM

Heroku

Heroku モジュールの最新バージョンをダウンロードするか、以下の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。

パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスしてください。 使用するモジュールのバージョンをクリックします。 ダウンロードしたいモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています。 base-name : パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は sigsci-heroku-buildpack です。

package-version : Next-Gen WAFモジュールのバージョンです。

file-type ：ファイルの種類です。 要素は次のように組み立てられています。 [base-name]-[package-version].[file-type] 例えば、 sigsci-heroku-buildpack-0.2.2.tgz パッケージのバージョンは次のように分解できます。 base-name package-version file-type sigsci-heroku-buildpack 0.2.2 TGZ

IBM Cloud

IBM Cloud モジュールの最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。

パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。 使いたいモジュールのバージョンをクリックしてください。 ダウンロードするモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックします。ファイル名は、次の要素で構成されています。 base-name ：パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は sigsci-bluemix-buildpack です。

package-version : Next-Gen WAF モジュールのバージョン。

file-type ：ファイルの種類です。 要素は次のように組み立てられています。 [base-name]-[package-version].[file-type] 例えば、 sigsci-bluemix-buildpack-1.0.2.tgz パッケージのバージョンは次のように分解できます。 base-name package-version file-type sigsci-bluemix-buildpack 1.0.2 TGZ

IIS

IIS モジュールパッケージの最新バージョンをダウンロードするか、以下の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください：

パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。 使用するモジュールのバージョンをクリックします。 ダウンロードしたいモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています： base-name : パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は sigsci-module-iis です。

architecture-type : アーキテクチャタイプ。すべての ISS モジュールパッケージに対して x64 (AMD64) です。

package-version : Next-Gen WAF モジュールのバージョン。

file-type ：ファイルの種類です。 ファイル名は次のように組み立てられています。 [base-name]-[architecture-type]-[package-version].[file-type] 例えば、 sigsci-module-iis-x64-3.3.0.msi パッケージのファイル名は次のように分解できます。 base-name architecture-type package-version file-type sigsci-module-iis x64 3.3.0 MSI 必要に応じて、関連するセキュアハッシュアルゴリズム 256 ビット (SHA-256) キーのファイル名をクリックしてダウンロードしてください。このキーはダウンロードしたモジュールパッケージの検証に使用できます。

Java

Java モジュールパッケージの最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。

パッケージダウンロードのWebサイトにアクセスしてください。Java モジュールディレクトリが表示されます。 使用するモジュールのバージョンをクリックします。 ダウンロードするファイルのファイル名をクリックします。関連するファイルは次のとおりです。 JAR : モジュールのコンパイル済みソースコードを含む JAR ファイル。ファイル名には、基本名 ( sigsci-module-java )、モジュールのバージョン、ファイルタイプが含まれます。例えば、モジュールバージョン 2.5.1 の JAR ファイル名は sigsci-module-java-2.5.1.jar です。

Javadoc JAR : モジュールのドキュメント静的 HTML サイトを含む JAR ファイル。ファイル名には、基本名 ( sigsci-module-java )、モジュールのバージョン、JAR タイプ ( javadoc )、ファイルタイプが含まれます。例えば、モジュールバージョン 2.5.1 の Javadoc JAR ファイル名は sigsci-module-java-2.5.1-javadoc.jar です。

Shaded JAR : モジュールのコンパイル済みソースコードとすべてのライブラリ依存関係のコードを含む JAR ファイル。ファイル名には、基本名 ( sigsci-module-java )、モジュールのバージョン、JAR タイプ ( shaded )、ファイルタイプが含まれます。例えば、モジュールバージョン 2.5.1 の Shaded JAR ファイル名は sigsci-module-java-2.5.1-shaded.jar です。

Sources JAR : コンパイルされていないモジュールのソースコードを含む JAR ファイル。ファイル名には、基本名 ( sigsci-module-java )、モジュールのバージョン、JAR タイプ ( sources )、ファイルタイプが含まれます。例えば、モジュールバージョン 2.5.1 の Sources JAR ファイル名は sigsci-module-java-2.5.1-sources.jar です。

.NET

最新バージョンの.NETモジュールパッケージをダウンロードするか、以下の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください：

パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。 使用するモジュールのバージョンをクリックしてください。 ダウンロードしたいモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています。 base-name : パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は SignalSciences.Module.DotNet です。

package-version : Next-Gen WAF モジュールのバージョン。

file-type ：ファイルの種類。 要素は次のように組み立てられています。 [base-name].[package-version].[file-type] 例えば、 SignalSciences.Module.DotNet.1.6.1.nupkg パッケージのバージョンは次のように分解できます。 base-name package-version file-type SignalSciences.Module.DotNet 1.6.1 NUPKG

.NET Core

特定のバージョンをダウンロードするには、次の手順に従ってください。

パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスしてください。 使用するモジュールのバージョンをクリックします。 ダウンロードするモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックします。ファイル名は、次の要素で構成されています。 base-name ：パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は SignalSciences.Module.DotNetCore です。

package-version : Next-Gen WAF モジュールのバージョン。

file-type : ファイルの種類。 要素は次のように組み立てられています。 [base-name].[package-version].[file-type] 例えば、 SignalSciences.Module.DotNetCore.1.3.0.nupkg パッケージのバージョンは次のように分解できます。 base-name package-version file-type SignalSciences.Module.DotNetCore 1.3.0 NUPKG

Next-Gen WAF コアコマンドラインユーティリティ

Next-Gen WAF コアコマンドラインユーティリティ ( ngwafctl ) の最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。

パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。 使いたいユーティリティのバージョンをクリックしてください。 使用するオペレーティングシステムの名前をクリックします。オプションには Darwin、Linux、Windows があります。 ダウンロードしたいユーティリティパッケージバージョンのファイル名をクリックします。ファイル名は、次の要素で構成されています。 base-name :パッケージの種類。すべてのユーティリティパッケージバージョンの基本名は ngwafctl です。

package-version : ユーティリティのバージョン。

os ：オペレーティングシステム（OS）の種類。

architecture-type ：アーキテクチャの種類。種類にはARM64とAMD64があります。

file-type : ファイルの種類。 要素は次のように組み立てられています。 [base-name]_[package-version]_[os]_[architecture-type].[file-type] 例えば、 ngwafctl_1.0.0_linux_arm64.tar.gz パッケージのバージョンは次のように分解できます。 base-name package-version os architecture-type file-type ngwafctl 1.0.0 Linux ARM64 TAR.GZ

Nginx

NGINX モジュールは、NGINX のバージョン、オペレーティングシステム、アーキテクチャタイプのさまざまな組み合わせをサポートしています。モジュールの最新バージョンをダウンロード、CentOS または RHEL、Debian、Ubuntu の特定のバージョンをダウンロード、または Alpine の特定のバージョンをダウンロードしてください。

Alpine 用の NGINX

Alpine 用の NGINX モジュールの特定のバージョンをダウンロードするには、次の手順に従ってください。

Alpine のダウンロード Web サイトにアクセスすると、NGINX モジュールディレクトリが表示されます。 使用する Alpine のバージョンをクリックします。 main/ ディレクトリリンクをクリックします。 使用しているアーキテクチャタイプをクリックします。オプションには ARM64 (AArch64) と AMD64 (x86_64) があります。 ダウンロードしたいAlpine NGINXモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています。 base-name ：パッケージの種類。すべての NGINX モジュールパッケージバージョンの基本名は nginx-module-fastly または nginx-module-sigsci です。

nginx-type ：運用しているNGINXサーバーの種類です。種類には、オープンソースのStable NGINX（NXS）、オープンソースのMainline NGINX（NXM）、オープンソースのディストリビューション提供NGINX（NXD）、NGINX Plus（NXP）があります。

nginx-version ：NGINXサーバーのバージョンです。

alpine-build-number : Alpine バージョンのビルド番号です。 要素は以下のように組み立てられています。 [base-name]-[nginx-type]-[nginx-version]-[package-version]-[alpine-build-number].[file-type] 例えば、 nginx-module-fastly-nxp-1.21.6-r1024.apk パッケージのバージョンは次のように分解できます。 base-name nginx-type nginx-version alpine-build-number file-type nginx-module-fastly NGINX Plus 1.21.6 r1024 APK

CentOS または RHEL、Debian、Ubuntu 用の NGINX

CentOS または RHEL、Debian、Ubuntu 用の NGINX モジュールの特定のバージョンをダウンロードするには、次の手順に従ってください。

パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。 使用したいパッケージのバージョンをクリックしてください。 使用するオペレーティングシステムの名前をクリックします。オプションには CentOS または RHEL、Debian、Ubuntu があります。Alpine を使用する場合は、Alpine パッケージのダウンロード手順に従ってください。 使用するオペレーティングシステムのバージョンをクリックします。 ダウンロードしたいNGINXモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています。 base-name : パッケージの種類。すべての NGINX モジュール パッケージ バージョンの基本名は nginx-module-fastly または nginx-module-sigsci です。

nginx-type : 実行している NGINX サーバーの種類。種類には、オープンソースの安定版 NGINX (NXS)、オープンソースの開発版 NGINX (NXM)、オープンソースのディストリビューション提供 NGINX (NXD)、NGINX Plus (NXP) があります。

nginx-version ：NGINXサーバーのバージョンです。

nginx-build-number ：NGINXバージョンのビルド番号です。

os-version : オペレーティングシステム (OS) のバージョン。

architecture-type : アーキテクチャタイプ。タイプには、ARM64 (AArch64) と AMD64 (x86_64) があります。

file-type : ファイルの種類。 要素は次のように組み立てられています。 [base-name]-[nginx-type]_[nginx-version]-[nginx-build-number]~[os-version]_[architecture-type].[file-type] 例えば、 nginx-module-fastly-nxp_34-1300_arm64.deb パッケージのバージョンは次のように分解できます。 base-name nginx-type NGXINX+ Version fastly-build-number architecture-type file-type nginx-module-fastly NGINXプラス R34 1300 ARM64 DEB

Node.js

Node.js モジュールパッケージの最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。

パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。 使用するモジュールのバージョンをクリックします。 ダウンロードしたいモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています。 base-name : パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は sigsci-module-nodejs です。

package-version : Next-Gen WAF モジュールのバージョン。

file-type : ファイルの種類。 要素は次のように組み立てられています。 [base-name]-[package-version].[file-type] 例えば、 sigsci-module-nodejs-2.1.2.tgz パッケージのバージョンは次のように分解できます。 base-name package-version file-type sigsci-module-nodejs 2.1.2 TGZ

Pivotal Platform と Pivotal Web Services (PWS)

Pivotal プラットフォームおよび Pivotal Web Services モジュールパッケージの最新バージョンをダウンロードするか、以下の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。

パッケージのダウンロードWebサイトにアクセスしてください。Pivotal プラットフォームと Pivotal Web Services のモジュールディレクトリが表示されます。 使用するモジュールのバージョンをクリックします。 ダウンロードするモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックします。ファイル名は、次の要素で構成されています。 base-name : パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は sigsci-cloudfoundry です。

package-version : Next-Gen WAF モジュールのバージョン。

file-type : ファイルの種類。 要素は次のように組み立てられています。 [base-name]-[package-version].[file-type] 例えば、 sigsci-cloudfoundry-0.1.4.tgz パッケージのバージョンは次のように分解できます。 base-name package-version file-type sigsci-cloudfoundry 0.1.4 TGZ

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