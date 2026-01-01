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パッケージのダウンロード

Next-Gen WAF パッケージは https://dl.security.fastly.com または https://dl.signalsciences.net からダウンロードできます。いずれの Web サイトも同じパッケージが含まれ、同じディレクトリ構造を持っています。

エージェント

Next-Gen WAF エージェントは、オペレーティングシステムとアーキテクチャタイプのさまざまな組み合わせをサポートしています。

重要 : エージェントのサポート終了ポリシーに従い、2年未満のエージェントバージョンをサポートします。四半期ごとに、2年以上前のエージェントバージョンは廃止され、サポートも終了します。

エージェントの最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。

  1. パッケージダウンロードのWebサイトにアクセスしてください。

  2. 使いたいエージェントのバージョンをクリックしてください。

  3. 使用したいオペレーティングシステムの名前をクリックしてください。オプションには、Alpine、CentOSまたはRHEL、Debian、Linux、Ubuntu、Windowsがあります。

  4. 使用するオペレーティングシステムのバージョンをクリックします。

  5. ダウンロードしたいエージェントパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています。

    • base-name : パッケージの種類。すべてのエージェントパッケージバージョンの基本名は sigsci-agent です。

    • package-version: Next-Gen WAFエージェントのバージョンです。

    • os-version：オペレーティングシステム（OS）のバージョン。

    • architecture-type：アーキテクチャタイプ。種類にはARM64と AMD64 があります。

    • file-type：ファイルの種類。

    要素は次のように組み立てられています。

    [base-name]_[package-version]~[os-version]_[architecture-type].[file-type]

    例えば、sigsci-agent_4.58.0~jammy_amd64.deb パッケージのバージョンは次のように分解できます。

    base-namepackage-versionos-versionarchitecture-typefile-type
    sigsci-agent4.58.0ジャミーAMD64DEB

Apache

Apache モジュールは、x86_64 (AMD64) アーキテクチャタイプのさまざまな組み合わせのオペレーティングシステムをサポートしています。最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。

  1. パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。

  2. 使用するモジュールのバージョンをクリックします。

  3. 使用するオペレーティングシステムの名前をクリックします。オプションには Alpine、CentOS または RHEL、Debian、Ubuntu があります。

  4. 使用するオペレーティングシステムのバージョンをクリックします。

  5. ダウンロードするモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックします。ファイル名は、次の要素で構成されています。

    • base-name : パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は sigsci-module-apache です。

    • package-version : Next-Gen WAF モジュールのバージョン。

    • architecture-type : アーキテクチャタイプ。すべての Apache モジュールパッケージに対して x86_64 (AMD64) です。

    • os-version：オペレーティングシステム（OS）のバージョン。Alpineパッケージにはこの要素は使用されていません。

    • file-type : ファイルの種類。

    ファイル名の要素区切り文字は、パッケージのOSによって異なります。ファイル名は次のように組み立てられています。

    オペレーティングシステム命名規則
    Alpine[base-name]_[package-version]_[architecture-type].[file-type]
    CentOS または RHEL[base-name]-[package-version].[os-version].[architecture-type].[file-type]
    Debian[base-name]_[package-version]-[os-version]_[architecture-type].[file-type]
    Ubuntu[base-name]_[package-version]-[os-version]_[architecture-type].[file-type]

    次の表は、ファイル名を要素ごとに分解する方法を示しています。

    file-namebase-namepackage-versionos-versionarchitecture-typefile-type
    sigsci-module-apache_1.8.0_x86_64.apksigsci-module-apache1.8.0x86_64APK
    sigsci-module-apache-1.8.0.el8-1.x86_64.rpmsigsci-module-apache1.8.0el8-1x86_64RPM

HAProxy

HAProxy モジュールパッケージの最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。

  1. パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。

  2. 使用したいモジュールのバージョンをクリックしてください。

  3. 使用するオペレーティングシステムの名前をクリックします。オプションには Alpine、CentOS または RHEL、Debian、Ubuntu があります。

  4. 使用したいオペレーティングシステムのバージョンをクリックしてください。

  5. ダウンロードするモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックします。ファイル名は、次の要素で構成されています。

    • base-name : パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は sigsci-module-haproxy です。

    • package-version : Next-Gen WAF モジュールのバージョン。

    • os-version : オペレーティングシステム (OS) のバージョン。

    • architecture-type : アーキテクチャタイプ。タイプには AMD64 または AMD64 および ARM64 の両方が含まれます。

    • file-type : ファイルの種類。

    ファイル名の要素区切り文字は、パッケージのOSによって異なります。ファイル名は次のように組み立てられます：

    オペレーティングシステム命名規則
    Alpine、Debian、Ubuntu[base-name]_[package-version]-[os-version]_[architecture-type].[file-type]
    CentOS または RHEL[base-name]-[package-version]_[os-version].[architecture-type].[file-type]

    次の表は、ファイル名を要素ごとに分解する方法を示しています。

    file-namebase-namepackage-versionos-versionarchitecture-typefile-type
    sigsci-module-haproxy_1.3.1-3.6_all.apksigsci-module-haproxy1.3.13.6ARM64、AMD64APK
    sigsci-module-haproxy-1.3.1_el8-1.noarch.rpmsigsci-module-haproxy1.3.1el8-1AMD64RPM

Heroku

Heroku モジュールの最新バージョンをダウンロードするか、以下の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。

  1. パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスしてください。

  2. 使用するモジュールのバージョンをクリックします。

  3. ダウンロードしたいモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています。

    • base-name : パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は sigsci-heroku-buildpack です。

    • package-version: Next-Gen WAFモジュールのバージョンです。

    • file-type：ファイルの種類です。

    要素は次のように組み立てられています。

    [base-name]-[package-version].[file-type]

    例えば、sigsci-heroku-buildpack-0.2.2.tgz パッケージのバージョンは次のように分解できます。

    base-namepackage-versionfile-type
    sigsci-heroku-buildpack0.2.2TGZ

IBM Cloud

IBM Cloud モジュールの最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。

  1. パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。

  2. 使いたいモジュールのバージョンをクリックしてください。

  3. ダウンロードするモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックします。ファイル名は、次の要素で構成されています。

    • base-name：パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は sigsci-bluemix-buildpackです。

    • package-version : Next-Gen WAF モジュールのバージョン。

    • file-type：ファイルの種類です。

    要素は次のように組み立てられています。

    [base-name]-[package-version].[file-type]

    例えば、sigsci-bluemix-buildpack-1.0.2.tgz パッケージのバージョンは次のように分解できます。

    base-namepackage-versionfile-type
    sigsci-bluemix-buildpack1.0.2TGZ

IIS

IIS モジュールパッケージの最新バージョンをダウンロードするか、以下の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください：

  1. パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。

  2. 使用するモジュールのバージョンをクリックします。

  3. ダウンロードしたいモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています：

    • base-name : パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は sigsci-module-iis です。

    • architecture-type : アーキテクチャタイプ。すべての ISS モジュールパッケージに対して x64 (AMD64) です。

    • package-version : Next-Gen WAF モジュールのバージョン。

    • file-type：ファイルの種類です。

    ファイル名は次のように組み立てられています。

    [base-name]-[architecture-type]-[package-version].[file-type]

    例えば、sigsci-module-iis-x64-3.3.0.msi パッケージのファイル名は次のように分解できます。

    base-namearchitecture-typepackage-versionfile-type
    sigsci-module-iisx643.3.0MSI

  4. 必要に応じて、関連するセキュアハッシュアルゴリズム 256 ビット (SHA-256) キーのファイル名をクリックしてダウンロードしてください。このキーはダウンロードしたモジュールパッケージの検証に使用できます。

Java

Java モジュールパッケージの最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。

  1. パッケージダウンロードのWebサイトにアクセスしてください。Java モジュールディレクトリが表示されます。

  2. 使用するモジュールのバージョンをクリックします。

  3. ダウンロードするファイルのファイル名をクリックします。関連するファイルは次のとおりです。

    • JAR : モジュールのコンパイル済みソースコードを含む JAR ファイル。ファイル名には、基本名 (sigsci-module-java)、モジュールのバージョン、ファイルタイプが含まれます。例えば、モジュールバージョン 2.5.1 の JAR ファイル名は sigsci-module-java-2.5.1.jar です。

    • Javadoc JAR : モジュールのドキュメント静的 HTML サイトを含む JAR ファイル。ファイル名には、基本名 (sigsci-module-java)、モジュールのバージョン、JAR タイプ (javadoc)、ファイルタイプが含まれます。例えば、モジュールバージョン 2.5.1 の Javadoc JAR ファイル名は sigsci-module-java-2.5.1-javadoc.jar です。

    • Shaded JAR : モジュールのコンパイル済みソースコードとすべてのライブラリ依存関係のコードを含む JAR ファイル。ファイル名には、基本名 (sigsci-module-java)、モジュールのバージョン、JAR タイプ (shaded)、ファイルタイプが含まれます。例えば、モジュールバージョン 2.5.1 の Shaded JAR ファイル名は sigsci-module-java-2.5.1-shaded.jar です。

    • Sources JAR : コンパイルされていないモジュールのソースコードを含む JAR ファイル。ファイル名には、基本名 (sigsci-module-java)、モジュールのバージョン、JAR タイプ (sources)、ファイルタイプが含まれます。例えば、モジュールバージョン 2.5.1 の Sources JAR ファイル名は sigsci-module-java-2.5.1-sources.jar です。

.NET

最新バージョンの.NETモジュールパッケージをダウンロードするか、以下の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください：

  1. パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。

  2. 使用するモジュールのバージョンをクリックしてください。

  3. ダウンロードしたいモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています。

    • base-name : パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は SignalSciences.Module.DotNet です。

    • package-version : Next-Gen WAF モジュールのバージョン。

    • file-type：ファイルの種類。

    要素は次のように組み立てられています。

    [base-name].[package-version].[file-type]

    例えば、SignalSciences.Module.DotNet.1.6.1.nupkg パッケージのバージョンは次のように分解できます。

    base-namepackage-versionfile-type
    SignalSciences.Module.DotNet1.6.1NUPKG

.NET Core

特定のバージョンをダウンロードするには、次の手順に従ってください。

  1. パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスしてください。

  2. 使用するモジュールのバージョンをクリックします。

  3. ダウンロードするモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックします。ファイル名は、次の要素で構成されています。

    • base-name：パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は SignalSciences.Module.DotNetCoreです。

    • package-version : Next-Gen WAF モジュールのバージョン。

    • file-type : ファイルの種類。

    要素は次のように組み立てられています。

    [base-name].[package-version].[file-type]

    例えば、SignalSciences.Module.DotNetCore.1.3.0.nupkg パッケージのバージョンは次のように分解できます。

    base-namepackage-versionfile-type
    SignalSciences.Module.DotNetCore1.3.0NUPKG

Next-Gen WAF コアコマンドラインユーティリティ

Next-Gen WAF コアコマンドラインユーティリティ (ngwafctl) の最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。

  1. パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。

  2. 使いたいユーティリティのバージョンをクリックしてください。

  3. 使用するオペレーティングシステムの名前をクリックします。オプションには Darwin、Linux、Windows があります。

  4. ダウンロードしたいユーティリティパッケージバージョンのファイル名をクリックします。ファイル名は、次の要素で構成されています。

    • base-name:パッケージの種類。すべてのユーティリティパッケージバージョンの基本名は ngwafctlです。

    • package-version : ユーティリティのバージョン。

    • os：オペレーティングシステム（OS）の種類。

    • architecture-type：アーキテクチャの種類。種類にはARM64とAMD64があります。

    • file-type : ファイルの種類。

    要素は次のように組み立てられています。

    [base-name]_[package-version]_[os]_[architecture-type].[file-type]

    例えば、ngwafctl_1.0.0_linux_arm64.tar.gz パッケージのバージョンは次のように分解できます。

    base-namepackage-versionosarchitecture-typefile-type
    ngwafctl1.0.0LinuxARM64TAR.GZ

Nginx

NGINX モジュールは、NGINX のバージョン、オペレーティングシステム、アーキテクチャタイプのさまざまな組み合わせをサポートしています。モジュールの最新バージョンをダウンロードCentOS または RHEL、Debian、Ubuntu の特定のバージョンをダウンロード、または Alpine の特定のバージョンをダウンロードしてください。

Alpine 用の NGINX

Alpine 用の NGINX モジュールの特定のバージョンをダウンロードするには、次の手順に従ってください。

  1. Alpine のダウンロード Web サイトにアクセスすると、NGINX モジュールディレクトリが表示されます。

  2. 使用する Alpine のバージョンをクリックします。

  3. main/ ディレクトリリンクをクリックします。

  4. 使用しているアーキテクチャタイプをクリックします。オプションには ARM64 (AArch64) と AMD64 (x86_64) があります。

  5. ダウンロードしたいAlpine NGINXモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています。

    • base-name：パッケージの種類。すべての NGINX モジュールパッケージバージョンの基本名はnginx-module-fastlyまたはnginx-module-sigsciです。

    • nginx-type：運用しているNGINXサーバーの種類です。種類には、オープンソースのStable NGINX（NXS）、オープンソースのMainline NGINX（NXM）、オープンソースのディストリビューション提供NGINX（NXD）、NGINX Plus（NXP）があります。

    • nginx-version：NGINXサーバーのバージョンです。

    • alpine-build-number : Alpine バージョンのビルド番号です。

    要素は以下のように組み立てられています。

    [base-name]-[nginx-type]-[nginx-version]-[package-version]-[alpine-build-number].[file-type]

    例えば、nginx-module-fastly-nxp-1.21.6-r1024.apk パッケージのバージョンは次のように分解できます。

    base-namenginx-typenginx-versionalpine-build-numberfile-type
    nginx-module-fastlyNGINX Plus1.21.6r1024APK

CentOS または RHEL、Debian、Ubuntu 用の NGINX

CentOS または RHEL、Debian、Ubuntu 用の NGINX モジュールの特定のバージョンをダウンロードするには、次の手順に従ってください。

  1. パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。

  2. 使用したいパッケージのバージョンをクリックしてください。

  3. 使用するオペレーティングシステムの名前をクリックします。オプションには CentOS または RHEL、Debian、Ubuntu があります。Alpine を使用する場合は、Alpine パッケージのダウンロード手順に従ってください。

  4. 使用するオペレーティングシステムのバージョンをクリックします。

  5. ダウンロードしたいNGINXモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています。

    • base-name: パッケージの種類。すべての NGINX モジュール パッケージ バージョンの基本名はnginx-module-fastlyまたはnginx-module-sigsciです。

    • nginx-type : 実行している NGINX サーバーの種類。種類には、オープンソースの安定版 NGINX (NXS)、オープンソースの開発版 NGINX (NXM)、オープンソースのディストリビューション提供 NGINX (NXD)、NGINX Plus (NXP) があります。

    • nginx-version：NGINXサーバーのバージョンです。

    • nginx-build-number：NGINXバージョンのビルド番号です。

    • os-version : オペレーティングシステム (OS) のバージョン。

    • architecture-type : アーキテクチャタイプ。タイプには、ARM64 (AArch64) と AMD64 (x86_64) があります。

    • file-type : ファイルの種類。

    要素は次のように組み立てられています。

    [base-name]-[nginx-type]_[nginx-version]-[nginx-build-number]~[os-version]_[architecture-type].[file-type]

    例えば、nginx-module-fastly-nxp_34-1300_arm64.deb パッケージのバージョンは次のように分解できます。

    base-namenginx-typeNGXINX+ Versionfastly-build-numberarchitecture-typefile-type
    nginx-module-fastlyNGINXプラスR341300ARM64DEB

Node.js

Node.js モジュールパッケージの最新バージョンをダウンロードするか、次の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。

  1. パッケージダウンロードの Web サイトにアクセスします。

  2. 使用するモジュールのバージョンをクリックします。

  3. ダウンロードしたいモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックしてください。ファイル名は以下の要素で構成されています。

    • base-name : パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は sigsci-module-nodejs です。

    • package-version : Next-Gen WAF モジュールのバージョン。

    • file-type : ファイルの種類。

    要素は次のように組み立てられています。

    [base-name]-[package-version].[file-type]

    例えば、sigsci-module-nodejs-2.1.2.tgz パッケージのバージョンは次のように分解できます。

    base-namepackage-versionfile-type
    sigsci-module-nodejs2.1.2TGZ

Pivotal Platform と Pivotal Web Services (PWS)

Pivotal プラットフォームおよび Pivotal Web Services モジュールパッケージの最新バージョンをダウンロードするか、以下の手順に従って特定のバージョンをダウンロードしてください。

  1. パッケージのダウンロードWebサイトにアクセスしてください。Pivotal プラットフォームと Pivotal Web Services のモジュールディレクトリが表示されます。

  2. 使用するモジュールのバージョンをクリックします。

  3. ダウンロードするモジュールパッケージバージョンのファイル名をクリックします。ファイル名は、次の要素で構成されています。

    • base-name : パッケージの種類。すべてのモジュールパッケージバージョンの基本名は sigsci-cloudfoundry です。

    • package-version : Next-Gen WAF モジュールのバージョン。

    • file-type : ファイルの種類。

    要素は次のように組み立てられています。

    [base-name]-[package-version].[file-type]

    例えば、sigsci-cloudfoundry-0.1.4.tgz パッケージのバージョンは次のように分解できます。

    base-namepackage-versionfile-type
    sigsci-cloudfoundry0.1.4TGZ

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