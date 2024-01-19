Changelog: Next-Gen WAF
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This changelog provides information on changes across the Fastly platform, including to the VCL language, our public API, CLI, the Terraform provider, Terraform provider (beta), Compute Rust SDK, Compute JavaScript SDK, Compute Go SDK, and the Next-Gen WAF.
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