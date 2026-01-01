エッジ WAF を使い始める

Web アプリケーションで Fastly コンテンツ配信ネットワーク (CDN) または Compute サービス を使用している場合、エッジ WAF デプロイを有効にすることで Next-Gen WAF をリクエストフローに統合できます。CDN または Compute サービスと同様、Fastly は POP のグローバルネットワーク を通じてエッジ WAF を配信します。つまり、ホスティング環境を変更する必要がなくなります (例：クライアントやアプリケーションのローカルインストールなど)。エッジ WAF は数ミリ秒以内にリクエストを処理できます。

前提条件

エッジ WAF を有効にする前に、以下の前提条件を満たしていることを確認してください。

クイックスタート

すべての前提条件が満たされたら、Web アプリケーションケーション用のエッジ WAF を有効にできます。Compute サービスにエッジ WAF をデプロイする予定で Fastly コンソールで Next-Gen WAF にアクセスできる場合、またはエッジ WAF をデプロイする CDN サービスが次の条件のいずれかを満たす場合は、Fastly コンソールタブの手順に従ってください。

サービスで ngwaf_oob_enabled パラメータ が無効 ( false ) になっており、Mutual TLS (mTLS) を使用していません。

サービスで ngwaf_oob_enabled パラメータが有効になっています ( true )。この条件が満たされている場合、サービスが mTLS を使用しているかどうかは関係ありません。

それ以外の場合は、Next-Gen WAF API タブの手順に従ってください。

次のステップ

必要に応じて、エッジ WAF の仕組みと Web アプリケーションの保護設定の調整の詳細をご確認ください。

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