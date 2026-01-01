エッジ WAF を使い始める
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Web アプリケーションで Fastly コンテンツ配信ネットワークまたは Compute サービス を使用している場合、エッジ WAF デプロイを有効にすることで Next-Gen WAF をリクエストフローに統合できます。CDN や Compute サービスと同様に、Fastly は POP のグローバルネットワーク を通じてエッジ WAF を配信します。つまり、ホスティング環境を変更する必要がなくなります (例 : クライアントやアプリケーションのローカルインストールなど)。エッジ WAF は数ミリ秒以内にリクエストを処理できます。
前提条件
エッジ WAF を有効にする前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。
Fastly アカウント向けに Next-Gen WAF をご購入いただくには、sales@fastly.com までご連絡ください。ご購入後、弊社スタッフが Next-Gen WAF コンソールまたは Fastly コンソールのいずれかで Next-Gen WAF プロダクトへのアクセス権を付与します。また、当社のスタッフは、お客様が使用できるように Next-Gen WAF corp (アカウントとも呼ばれます) と少なくとも1つのサイト (ワークスペースとも呼ばれます) を作成します。
Next-Gen WAF コンソールでプロダクトにアクセスできる場合、Edge WAF を有効化するには所有者ロールが割り当てられている必要があります。Fastly コンソールでプロダクトにアクセスできる場合、エッジ WAF を有効化にするには、スーパーユーザーロールが割り当てられている必要があります。
既存の Next-Gen WAF サイト (ワークスペース) にマッピングする CDN または Compute サービスが必要です。
Compute サービスを Next-Gen WAF サイト (ワークスペース) にマッピングする場合は、当社のサポートチームに連絡して、お客様の企業 (アカウント) に対して Compute の有効化を依頼してください。
クイックスタート
すべての前提条件が満たされたら、 Next-Gen WAF へのアクセスに使用するコンソールの手順に従って、CDN サービスのエッジ WAF を有効にします。
ヒント： Compute serviceをお持ちですか？チュートリアルもぜひご覧ください。
- Next-Gen WAF control panel
- Fastly control panel
curl コマンドラインツールを使用して、PUT /edgeDeployment API エンドポイントを呼び出します。
${SIGSCI_EMAIL}および
${SIGSCI_TOKEN}をご自身のメールアドレスと Next-Gen WAF API トークンに、
${corpName}および
${siteName}をお客様の企業 (アカウント) とサイト (ワークスペース) のものに必ず置き換えてください。これらの値は、 Next-Gen WAFコンソールのアドレス (
https://dashboard.signalsciences.net/corps/${corpName}/sites/${siteName}など) で確認できます。$ curl -X PUT "https://dashboard.signalsciences.net/api/v0/corps/${corpName}/sites/${siteName}/edgeDeployment" \-H "x-api-user:${SIGSCI_EMAIL}" \-H "x-api-token:${SIGSCI_TOKEN}" \-H "Content-Type: application/json"
curl コマンドラインツールを使用して、PUT /deliveryIntegration/${fastlySID} API エンドポイントを呼び出します。
${FASTLY_KEY}を Fastly 認証トークン、
${fastlySID}を CDN サービスの ID、
${SIGSCI_EMAIL}、
${SIGSCI_TOKEN}、
${corpName}、
${siteName}を前の手順で使用した同じ値に必ず置き換えてください。$ curl -H "x-api-user:${SIGSCI_EMAIL}" -H "x-api-token:${SIGSCI_TOKEN}" \-H "Fastly-Key: ${FASTLY_KEY}" -H "Content-Type: application/json" -X PUT \-d '{"activateVersion": true, "percentEnabled": 100}' \"https://dashboard.signalsciences.net/api/v0/corps/${corpName}/sites/${siteName}/deliveryIntegration/${fastlySID}"
エッジ WAF は、CDN サービスを通過するすべてのトラフィックの検査を開始します。
(オプション) 攻撃ツールを使用して、Next-Gen WAF が Web アプリケーションを監視し、悪意のある異常なリクエストを識別していることを確認します。
詳細なセットアップ手順については、Next-Gen WAF コントロールパネルを使用したエッジ WAF デプロイの設定をご覧ください。
次のステップ
必要に応じて、Edge WAF の仕組みと Web アプリケーションの保護設定の調整の詳細をご確認ください。