エッジ WAF を使い始める 日本語 English

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Web アプリケーションで Fastly コンテンツ配信ネットワークまたは Compute サービス を使用している場合、エッジ WAF デプロイを有効にすることで Next-Gen WAF をリクエストフローに統合できます。CDN や Compute サービスと同様に、Fastly は POP のグローバルネットワーク を通じてエッジ WAF を配信します。つまり、ホスティング環境を変更する必要がなくなります (例 : クライアントやアプリケーションのローカルインストールなど)。エッジ WAF は数ミリ秒以内にリクエストを処理できます。

前提条件

エッジ WAF を有効にする前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。

クイックスタート

すべての前提条件が満たされたら、 Next-Gen WAF へのアクセスに使用するコンソールの手順に従って、CDN サービスのエッジ WAF を有効にします。

ヒント： Compute serviceをお持ちですか？チュートリアルもぜひご覧ください。

次のステップ

必要に応じて、Edge WAF の仕組みと Web アプリケーションの保護設定の調整の詳細をご確認ください。

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