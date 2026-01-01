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エッジ WAF を使い始める

Web アプリケーションで Fastly コンテンツ配信ネットワーク (CDN) または Compute サービス を使用している場合、エッジ WAF デプロイを有効にすることで Next-Gen WAF をリクエストフローに統合できます。CDN または Compute サービスと同様、Fastly は POP のグローバルネットワーク を通じてエッジ WAF を配信します。つまり、ホスティング環境を変更する必要がなくなります (例：クライアントやアプリケーションのローカルインストールなど)。エッジ WAF は数ミリ秒以内にリクエストを処理できます。

前提条件

エッジ WAF を有効にする前に、以下の前提条件を満たしていることを確認してください。

クイックスタート

すべての前提条件が満たされたら、Web アプリケーションケーション用のエッジ WAF を有効にできます。Compute サービスにエッジ WAF をデプロイする予定で Fastly コンソールで Next-Gen WAF にアクセスできる場合、またはエッジ WAF をデプロイする CDN サービスが次の条件のいずれかを満たす場合は、Fastly コンソールタブの手順に従ってください。

  • サービスで ngwaf_oob_enabled パラメータ が無効 (false) になっており、Mutual TLS (mTLS) を使用していません。

  • サービスで ngwaf_oob_enabled パラメータが有効になっています (true)。この条件が満たされている場合、サービスが mTLS を使用しているかどうかは関係ありません。

それ以外の場合は、Next-Gen WAF API タブの手順に従ってください。

  1. Fastly control panel
  2. Next-Gen WAF API

既存の CDN または Compute サービスに Next-Gen WAF をデプロイするには、次の手順を実行します。

  1. Fastly コンソールにログインしてください。
  2. Home ページから、適切なサービスを選択します。検索ボックスで ID、名称、ドメインによる検索が行えます。

  3. Service configurationSecurity の順にクリックします。

  4. Next-Gen WAF カードに以下のデプロイ設定を入力します。

    Next-Gen WAF デプロイ設定の編集

    • Workspace メニューから、サービスにリンクさせたいワークスペースを選択します。アカウントにワークスペースが1つしかない場合、このフィールドは読み取り専用になります。

    • (CDN サービスのみ) % of traffic フィールドに、Next-Gen WAF で検査するトラフィックの割合 (パーセント) を入力します。100 に設定されている場合は、ご利用のサービスへのすべてのトラフィックが検査されます。値が100未満の場合は、指定された割合のランダムサンプルが検査されます。

  5. Next-Gen WAF スイッチをクリックしてオンの位置に切り替えます。

  6. 確認ウィンドウで、Update all versions をクリックします。

  7. (オプション) 攻撃ツールを使用して、Next-Gen WAF が Web アプリケーションを監視し、悪意のある異常なリクエストを識別していることを確認します。

次のステップ

必要に応じて、エッジ WAF の仕組みと Web アプリケーションの保護設定の調整の詳細をご確認ください。

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