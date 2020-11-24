Changelog: Next-Gen WAF
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This changelog provides information on changes across the Fastly platform, including to the VCL language, our public API, CLI, the Terraform provider, Terraform provider (beta), Compute Rust SDK, Compute JavaScript SDK, Compute Go SDK, and the Next-Gen WAF.
- November 24, 2020
- November 10, 2020
- November 9, 2020
- October 22, 2020
- October 5, 2020
- September 29, 2020
- September 21, 2020
- September 17, 2020
- September 15, 2020
- September 10, 2020