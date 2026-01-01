ログストリーミング: Google BigQuery 日本語 English

Fastly のリアルタイムログストリーミング機能では、Google が管理するエンタープライズデータウェアハウスである BigQuery にログファイルを送信することができます。

Fastly ではサードパーティのサービスに関する直接のサポートは行っておりません。詳細については、Fastly のご利用規約をご覧ください。

前提条件

Fastly サービスのログエンドポイントとして BigQuery を追加する前に、以下が必要です。

サービスアカウントを作成する

Google Cloud Platform (GCP) は、Google Cloud リソースへのサードパーティのアプリケーション認証とロールベースのアクセスのためにサービスアカウントを使用します。新しいサービスアカウントを作成するには、Google Cloud のドキュメントの指示に従ってください。

Big Query Data Editor ロールをサービスアカウントに割り当てなければなりません。BigQuery Data Editor のロールに割り当てられているデフォルトの権限の詳細については、Google の BigQuery にログを配信するためにサービスアカウントを作成する場合、Fastly のログに利用するテーブルに書き込むロールをサービスアカウントに割り当てなければなりません。BigQuery Data Editor のロールに割り当てられているデフォルトの権限の詳細については、Google の BigQuery のロール についてのガイドを参照してください。

サービスアカウントへのアクセスを設定する

Fastly は、BigQuery のテーブルにログを書き込む場合、アクセスを必要とします。Google IAM サービスアカウントの権限借用やキーベースのアクセスを使用して、Fastly が BigQuery にログを送信できるようにすることができます。

Google IAM サービスアカウントの権限借用の設定

Fastly でキーを保存するのを避けるために Google IAM サービスアカウントの権限を借用することを選択した場合、GCS をログエンドポイントとして追加する際に、サービスアカウント名とプロジェクト ID を指定する必要があります。サービスアカウント ID は、サービスアカウントのメールアドレスの @ の前にあり、プロジェクト ID が直後に続きます。例えば、サービスアカウントのメールアドレスが my-name@projectid.iam.gserviceaccount.com の場合、サービスアカウント ID は my-name で、プロジェクト ID は projectid です。Google IAM ロールの作成に関するガイドでは、この機能の設定について詳しく説明しています。

キーベースのアクセスの設定

キーベースのアクセスの使用を選択した場合、サービスアカウントの認証情報の生成に関する Google のガイドを参照してください。

キーベースのアクセスを設定する場合、JSON 形式を選択する必要があります。設定を保存すると、作成したばかりの GCS サービスアカウントの認証情報を含む JSON ファイルがコンピューターにダウンロードされます。テキストエディターでファイルを開き、 private_key と client_email を記録しておきます。

BigQuery API を有効にする

Fastly のログを BigQuery テーブルに送信するには、Google Cloud Platform の API Manager で BigQuery API を有効にする必要があります。

BigQuery データセットを作成する

BigQuery API を有効化した後、以下の指示に従って BigQuery データセットを作成してください。

Cloud Console で BigQuery のページを開きます。 Explorer パネルで、データセットを作成するプロジェクトを選択します。 詳細パネルで、Create Dataset をクリックします。 Dataset IDフィールドにデータセットの名前を入力します(例: fastly_bigquery )。 Create dataset をクリックします。

BigQuery テーブルを追加する

BigQuery データセットを作成した後、BigQuery テーブルを追加する必要があります。テーブルのスキーマを作成するには、4つの方法があります。

BigQuery のコントロールパネルを使用してスキーマを編集する。

BigQuery のコントロールパネルのテキストフィールドを使用する。

既存のテーブルを使用する。

スキーマが自動的に検出されるようにテーブルを設定する。

スキーマが自動的に検出されるようにテーブルを設定すると、予期しない結果が生じる可能性があります。

BigQuery テーブルを追加するには、以下の手順に従ってください。

Cloud Console で BigQuery のページを開きます。 Explorer パネルでプロジェクトを展開し、前に作成した BigQuery データセットを選択します。 Source セクションの Create table from メニューから Empty table を選択します。 Table name フィールドにテーブルの名前を入力します (例: logs )。 BigQuery Webサイトの Schema セクションでインターフェイスを使用してフィールドを追加し、スキーマを完成させます。詳細についてはスキーマの例のセクションを確認してください。 Create Table をクリックします。

ログエンドポイントとして BigQuery を追加する

以下の手順に従って、BigQuery をログエンドポイントとして追加します。設定の一環として、機密情報の保存を回避するために、Google IAM ロールベースのサービスアカウントの偽装の設定を選択できます。この機能の詳細については、Google IAM ロールの作成ガイドをご覧ください。