オブジェクトとクラウドストレージ
これらのログ エンドポイントは、アーカイブおよび長期保存のために、ログ データをクラウドベースまたはオンプレミスのオブジェクト ストレージ サービスに送信します。
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能は、 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にログファイルを送信することができます。Amazon S3 は、開発者や IT…
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能は、 Microsoft Azure Blob Storage (Blob Storage) にログファイルを送信することができます。Blob Storage は、大量の非構造データを制御し、HTTP や HTTPS…
Fastly の リアルタイムのログストリーミング 機能は、ログファイルを Cloud Files に送信することができます。Cloud Files は、Rackspace が運営する開発者および IT…
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能により、 DigitalOcean Spaces にログファイルを送信することができます。DigitalOcean Spaces は、デベロッパーや IT チームが利用する Amazon S…
Fastly's Real-Time Log Streaming feature can send log files to Fastly Object Storage using Fastly's S3-compatible API connectivity…
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能では、 Google Cloud Storage (GCS) にログファイルを送信することができます。GCS は、Google…
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能によって、ログファイルを OpenStack に送信することができます。OpenStack は、クラウドコンピューティングのためのオープンソースプラットフォームで、多くの企業が IaaS (Infrastructure…
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能は、Oracle Cloud の S3 Compatibility API の接続オプションを使用して、 Oracle Cloud Storage にログファイルを送信することができます。Oracle Cloud…
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能は、S3 互換かつ、デフォルトでエンドツーエンドで暗号化された分散型オブジェクトストレージサービスの Storj DCS にログファイルを送信することができます。 前提条件 Fastly…
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能は、Wasabi の S3 Compatibility API 接続オプションを使用して、 Wasabi Hot Cloud Storage にログファイルを送信することができます。Wasabi Hot Cloud…
