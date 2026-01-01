データストリーミングとメッセージキュー
これらのログ エンドポイントは、ログ データをストリーミング プラットフォームとメッセージ キューに送信し、リアルタイムで処理して下流のシステムに配信します。
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能は、 Amazon Kinesis Data Streams にログファイルを送信することができます。Amazon Kinesis Data Streams (KDS…
Read more »
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能では、Google のグローバルメッセージングおよびイベントデータ取り込み製品である Cloud Pub/Sub にログファイルを送信することができます。 前提条件 Fastly…
Read more »
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能により、 Apache Kafka にログを送信することができます。Kafka は、リアルタイムデータフィードを処理するための、高スループットで低レイテンシのオープンソースプラットフォームです。 設定前の注意点 Fastly…
Read more »
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能によって、ログファイルを Log Shuttle に送信することができます。Log Shuttle は、暗号化および認証されたログの送信をよりシンプルに行うために設計されたオープンソースのアプリケーションです。 Log…
Read more »
リアルタイムログストリーミング 機能の一環として、ログファイルを Heroku の Logplex システムに送信することができます。Logplex は Heroku の分散型 syslog…
Read more »