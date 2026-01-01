プロトコルベースおよびセルフホスト
これらのログ エンドポイントは標準プロトコルを使用して、ログ データを独自のインフラストラクチャまたはカスタムの送信先に送信します。
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能は、パスワードで保護された匿名の FTP サーバーにログファイルを送信することができます。 FTP をログエンドポイントとして追加する 以下の手順で FTP をログエンドポイントとして追加します。 FTP…
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能によって、HTTPS エンドポイントにログファイルを送信することができます。 前提条件 HTTPS エンドポイントにログを送信する際、Fastly は 周知のパス で HTTP チャレンジを使用して、 URL…
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能では、Secure Shell (SSH) プロトコルのセキュアファイル転送サブシステムである SFTP にログファイルを送信することができます。Fastly の SFTP エンドポイントは、パスワードベースの認証と SSH…
Fastlyの リアルタイムログストリーミング 機能では、Syslog ベースのログソフトウェアにログファイルを送信することができます。Syslog は、メッセージログに広く使用されている規格です。 Syslog をログエンドポイントとして追加する 以下の手順で syslog…
