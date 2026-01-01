ログ管理および観測プラットフォーム
- English
- 日本語
これらのログ エンドポイントは、ログ分析、検索、視覚化、監視機能を提供するサードパーティ サービスにログ データを送信します。
Fastly's Real-Time Log Streaming feature can be configured to send logs in a format readable by Bronto . Bronto is a SaaS-based log…
Read more »
Fastly's Real-Time Log Streaming feature can send log files to Dynatrace . Dynatrace delivers end-to-end observability with artificial…
Read more »
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能によって、ログファイルを Elasticsearch に送信することができます。Elasticsearch は、分散型の RESTful 検索及び分析エンジンです。 前提条件 Fastly…
Read more »
Fastly's Real-Time Log Streaming feature can send log files to Grafana Cloud Logs , a scalable, multi-tenant log aggregation system by…
Read more »
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能を、 LogDNA が読める形式でログを送信するように設定することができます。LogDNA はシステムやアプリケーションのログを1か所に集約するクラウドベースのログ管理システムです。 前提条件 Fastly…
Read more »
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能によって、ログファイルを Loggly に送信することができます。Loggly はエージェントレス型のログ収集および管理ツールです。 前提条件 Loggly…
Read more »
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能によって、 New Relic Logs にログファイルを送信することができます。 前提条件 Fastly サービスのログエンドポイントとして New Relic Logs を追加する前に、以下が必要です。 New…
Read more »
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能によって、 New Relic OTLP にログファイルを送信することができます。 前提条件 Fastly サービスのログエンドポイントとして New Relic OTLP を追加する前に、以下が必要です。 New…
Read more »
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能によって、ログファイルを Papertrail に送信することができます。Papertrail は、開発者や IT チームによって使用される Web ベースのログ集計アプリケーションです。Papertrail…
Read more »
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能では、 Scalyr (現 DataSet) にログファイルを送信することができます。 Scalyr はすべてのサーバーログとメトリクスを一元化された検索可能なシステムにリアルタイムで取り込みます。 前提条件 Scalyr…
Read more »
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能によって、ログファイルを Shape Security に送信することができます。 Shape Log Analysis は、匿名化された攻撃データを使用して HTTP…
Read more »
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能によって Splunk にログファイルを送信することができます。Splunk は、開発者や IT チームが使用するウェブベースのログ分析プラットフォームです。 前提条件 Splunk…
Read more »
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能は、 Sumo Logic にログファイルを送信することができます。Sumo Logic は、開発者や IT チームが利用する Web ベースのログ分析プラットフォームです。 Sumo Logic の設定 Sumo…
Read more »