ログ管理および観測プラットフォーム

これらのログ エンドポイントは、ログ分析、検索、視覚化、監視機能を提供するサードパーティ サービスにログ データを送信します。

Bronto
Fastly's Real-Time Log Streaming feature can be configured to send logs in a format readable by Bronto . Bronto is a SaaS-based log…

Coralogix
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能によって、 Coralogix にログファイルを送信することができます。Coralogix…

Datadog
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能を、 Datadog が読める形式でログを送信するように設定することができます。Datadog…

Dynatrace
Fastly's Real-Time Log Streaming feature can send log files to Dynatrace . Dynatrace delivers end-to-end observability with artificial…

Elasticsearch
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能によって、ログファイルを Elasticsearch に送信することができます。Elasticsearch は、分散型の RESTful 検索及び分析エンジンです。 前提条件 Fastly…

Grafana Cloud Logs
Fastly's Real-Time Log Streaming feature can send log files to Grafana Cloud Logs , a scalable, multi-tenant log aggregation system by…

Honeycomb
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能は、JSON フォーマットのログを Honeycomb に送信することができます。Honeycomb…

LogDNA
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能を、 LogDNA が読める形式でログを送信するように設定することができます。LogDNA はシステムやアプリケーションのログを1か所に集約するクラウドベースのログ管理システムです。 前提条件 Fastly…

Loggly
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能によって、ログファイルを Loggly に送信することができます。Loggly はエージェントレス型のログ収集および管理ツールです。 前提条件 Loggly…

New Relic Logs
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能によって、 New Relic Logs にログファイルを送信することができます。 前提条件 Fastly サービスのログエンドポイントとして New Relic Logs を追加する前に、以下が必要です。 New…

New Relic OTLP
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能によって、 New Relic OTLP にログファイルを送信することができます。 前提条件 Fastly サービスのログエンドポイントとして New Relic OTLP を追加する前に、以下が必要です。 New…

Papertrail
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能によって、ログファイルを Papertrail に送信することができます。Papertrail は、開発者や IT チームによって使用される Web ベースのログ集計アプリケーションです。Papertrail…

Scalyr
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能では、 Scalyr (現 DataSet) にログファイルを送信することができます。 Scalyr はすべてのサーバーログとメトリクスを一元化された検索可能なシステムにリアルタイムで取り込みます。 前提条件 Scalyr…

Shape Log Analysis
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能によって、ログファイルを Shape Security に送信することができます。 Shape Log Analysis は、匿名化された攻撃データを使用して HTTP…

Splunk
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能によって Splunk にログファイルを送信することができます。Splunk は、開発者や IT チームが使用するウェブベースのログ分析プラットフォームです。 前提条件 Splunk…

Sumo Logic
Fastly の リアルタイムログストリーミング 機能は、 Sumo Logic にログファイルを送信することができます。Sumo Logic は、開発者や IT チームが利用する Web ベースのログ分析プラットフォームです。 Sumo Logic の設定 Sumo…

