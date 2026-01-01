クラウド WAF 証明書管理 日本語 English

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設定前の注意点

TLS/SSL証明書をアップロードする前に、秘密鍵がパスワードで保護されていないこと、証明書情報が PEM 形式であることを確認してください。任意の数の証明書をアップロードできますが、単一のクラウド WAF インスタンスに適用できる一意の証明書は48個までです。

証明書とその詳細の表示

クラウド WAFでサイト (ワークスペースとも呼ばれます) を保護するすべての TLS 証明書の概要を表示するには、以下の手順を実行してください。

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Corp Manage メニューから、Cloud WAF Certificates を選択します。サイトの Cloud WAF の証明書ページには、サイトのすべての証明書の名前、ドメイン、ステータス、および有効期限の詳細を一覧表示するサマリーテーブルが表示されます。 (オプション) 概要テーブルの特定のサイトの右側にある View をクリックして、特定の TLS 証明書の追加詳細を表示します。

証明書を追加する

ヒント：リクエストがクラウドWAFに送信される前にTLS接続がエッジで終了する場合、TLS証明書のアップロードは任意となります。HTTPSを使用してトラフィックが直接Cloud WAFに送信される場合は、必ず証明書をアップロードし、使用してください。

Next-Gen WAF API を使用して証明書の追加を自動化したり、Next-Gen WAFコンソールで証明書を追加したりできます。コンソールを使って証明書をアップロードするには、以下の手順を踏みます：

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Corp Manage メニューから、Cloud WAF Certificates を選択します。 Add certificate をクリックします。証明書の詳細を追加できるページが表示されます。 証明書の詳細を以下のように入力します。 Name フィールドに、証明書を管理し、他の証明書と区別するのに役立つわかりやすい名前を入力します。

証明書本文 フィールドに、認証機関から提供された暗号化されていない PEM 形式のサーバー証明書の本文を入力してください。RSA 2048 および 4096 証明書を使用できます。

Certificate Hostname フィールドに証明書チェーン (中間証明書とも呼ばれます) を入力します。自己署名証明書の場合、証明書チェーンは必須ではありません。

Private key フィールドに、証明書の秘密鍵を入力します。 Upload certificate をクリックします。新しくアップロードされた証明書は、サマリーテーブルの「Certificates page」ページに表示されます。

証明書をアップロードしたら、オリジンを保護するために必ずクラウド WAF インスタンスを作成してください。Fastly のエッジからのリクエストについては、クラウド WAF インスタンスを作成するときに、代わりに Fastly が管理する TLS 証明書を使用できることを覚えておいてください。この場合、TLS 証明書のアップロードは任意です。

証明書の削除

警告 : 証明書を削除しても、既存のデプロイ内のルート (ドメイン) からは削除されません。 古い証明書が提供されないようにするには、古い証明書を削除する前に、別の証明書を使用するようにそれらのルート (ドメイン) を更新してください。

使用されていない証明書は、プロビジョニング済みのクラウド WAF インスタンスに紐付けられていない場合に限り、削除できます。

Next-Gen WAF コンソールにログインします。 Corp Manage メニューから、Cloud WAF Certificates を選択します。 削除したい証明書の右側にある View をクリックします。証明書の表示ページが表示されます。 ページ右上の Remove certificate をクリックします。

新しい証明書によるルートの更新

特定のデプロイの証明書を更新するには、デプロイのすべてのルート (ドメイン) から証明書を削除し、新しい証明書に置き換える必要があります。 古い証明書がまだ有効で、クラウド WAF デプロイメント内の任意のルート (ドメイン) に存在する場合、そのデプロイメント内の他のすべての一致するルートでも引き続き提供されます。

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