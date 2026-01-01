Cloud WAF の概要 日本語 English

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クラウドWAFとは何ですか？

インフラストラクチャを完全に自律管理できないため、Next-Gen WAF エージェントおよびモジュールを自社の環境にインストールしたくない顧客向けに設計されたホスト型ソリューションです。

このような環境では、クラウド WAF は他の Next-Gen WAF エージェントベースのデプロイオプションと同等のセキュリティ機能を提供する、容易に導入可能な選択肢となります。

クラウド WAFは、統一された管理コンソールを他のすべてのデプロイオプションと共有しており、組織全体に実用的な情報と主要な指標を迅速に提供する、一元化されたインターフェイスを提供します。

TLS の仕組み

クラウド WAFは、内部では当社の他のエージェントベースのデプロイオプションと同じテクノロジーを使用しています。つまり、お客様はアプリケーションが動作する場所に関係なく、どこにでも柔軟にデプロイできます。

まずはじめに

Cloud WAF インスタンスをデプロイするには：

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